Kiến tạo mạng lưới an sinh xã hội từ cơ sở

Tặng xe máy mưu sinh, hỗ trợ thẻ BHYT, sửa chữa nhà xuống cấp, tổ chức khám chữa bệnh (KCB) miễn phí..., nhiều phường - xã tại TP HCM đang từng bước xây dựng mạng lưới an sinh xã hội (ASXH) từ cơ sở, trở thành điểm tựa thiết thực cho người dân khó khăn.

Điểm tựa cuộc sống

Gia đình ông Huỳnh Anh Tuấn, hộ nghèo tại phường Phú Nhuận, là một trong những trường hợp như thế. Ông Tuấn vốn mắc bệnh nặng, vợ cũng đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện. Người con duy nhất của ông mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp THPT và đang theo học liên thông.

Cuộc sống gia đình ông Tuấn phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập ít ỏi từ nghề chạy xe ôm của ông. Chiếc xe máy cũ kỹ, hư hỏng vẫn là phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình ông nhiều năm qua.

Khi được chính quyền phường Phú Nhuận trao tặng chiếc xe máy mới, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người đàn ông vốn quen với cuộc sống thiếu thốn. "Có xe mới, tôi yên tâm chạy thêm chuyến, kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình" - ông Tuấn thổ lộ.

Với ông Tuấn, chiếc xe không chỉ là tài sản mà còn là điểm tựa để tiếp tục lao động, nuôi con ăn học và chăm sóc người vợ bệnh tật. Đây cũng là cách hỗ trợ đúng nhu cầu, giúp người dân có điều kiện tự vươn lên, thay vì chỉ nhận trợ giúp ngắn hạn.

Chị Cấn Thị Sơn, gia đình thuộc hộ nghèo khác trên địa bàn phường Phú Nhuận, cũng không giấu được xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của địa phương. Chồng bệnh nặng, cuộc sống chật vật, trong khi 3 người con đều cần được tiếp sức để tiếp tục đến trường. Thời gian qua, các con của chị Sơn được địa phương hỗ trợ BHYT, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí KCB.

Cùng chung niềm vui, ông Trần Đình Hùng Vương cho biết gia đình ông được hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa chữa nhà, ổn định chỗ ở sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp. "Đối với gia đình tôi, đây là sự hỗ trợ rất kịp thời" - ông cảm kích.

Bằng nhiều cách làm thiết thực, phường Phú Nhuận đã chăm lo cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong quá trình triển khai việc chăm lo, phường luôn gắn kết giữa hỗ trợ trực tiếp với vận động nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp (DN), nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư.

Để công tác ASXH được thực hiện bài bản, minh bạch và hiệu quả hơn, từ ngày 20-12, phường Phú Nhuận chính thức đưa Điểm ASXH vào hoạt động. Theo ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, Điểm ASXH là địa chỉ tin cậy để tiếp nhận, điều phối và tổ chức các hoạt động chăm lo cho hộ chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và người già neo đơn. Mô hình này giúp huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Không dừng lại ở việc trao quà hay hỗ trợ vật chất, Điểm ASXH phường Phú Nhuận còn tư vấn về chính sách an sinh, BHXH, BHYT; kết nối với bệnh viện, trung tâm y tế để hỗ trợ KCB cho người dân khó khăn…

Ông Huỳnh Anh Tuấn xúc động khi nhận hỗ trợ phương tiện sinh kế từ UBND phường Phú Nhuận, TP HCM. Ảnh: PHAN ANH

"Kết nối - sẻ chia - vì dân phục vụ"

Nhiều phường - xã khác trên địa bàn TP HCM cũng ghi dấu ấn trong công tác ASXH với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tại phường Tân Hưng, Trung tâm ASXH đã được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 8-2025 ở số 1A đường số 10, trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Trung tâm này đã trở thành điểm tiếp nhận, hỗ trợ kịp thời nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các đối tượng được hỗ trợ gồm: hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người cao tuổi neo đơn, lao động mất việc làm và những trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Không chỉ hỗ trợ các trường hợp đơn lẻ, Trung tâm ASXH phường Tân Hưng còn là "cầu nối" giữa chính quyền và người dân trong việc bảo đảm quyền lợi xã hội, góp phần cụ thể hóa chủ trương "không ai bị bỏ lại phía sau". Với phương châm "Kết nối - sẻ chia - vì dân phục vụ", trung tâm đã thành lập 7 đội tình nguyện, quy tụ nhiều lực lượng tham gia chăm lo cho cộng đồng như: y - bác sĩ, doanh nhân, cựu chiến binh, Công đoàn viên, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên hiến máu nhân đạo...

Theo ông Khưu Thiên Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng, sau gần 4 tháng hoạt động, Trung tâm ASXH đã tiếp nhận khoảng 300 lượt người dân đăng ký khám bệnh theo phiếu. Trung tâm còn vận động được hơn 1,3 tỉ đồng từ các DN, cơ sở tôn giáo và cá nhân để duy trì, mở rộng những hoạt động ASXH lâu dài.

"Quỹ Vì người nghèo của phường có phạm vi hỗ trợ nhất định, trong khi thực tế còn nhiều trường hợp khó khăn không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Quỹ an sinh ra đời giúp địa phương có thêm công cụ hỗ trợ kịp thời khi người dân thật sự cần" - ông Thành cho biết.

Một điểm nhấn của mô hình này là việc vận động xe cứu thương đa năng tham gia hoạt động 24/7, hỗ trợ cấp cứu miễn phí cho người dân trên địa bàn. Xe luôn túc trực tại trụ sở Trung tâm ASXH phường Tân Hưng, sẵn sàng lên đường khi có cuộc gọi đến đường dây nóng.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, tình nguyện viên tham gia vận hành xe cứu thương, cho biết từ khi Trung tâm ASXH phường Tân Hưng hoạt động đến nay, xe đã hỗ trợ khoảng 20 ca cấp cứu, trong đó có nhiều trường hợp lúc rạng sáng. "Chúng tôi mong mô hình này được lan tỏa để người dân, nhất là lao động thu nhập thấp và người cao tuổi, có thêm kênh tiếp cận dịch vụ y tế khẩn cấp" - bác sĩ Phong bày tỏ.

"Điểm ASXH góp phần tạo niềm tin cho người dân, giúp công tác chăm lo ngày càng đi vào chiều sâu" - ông Đinh Gia Huỳnh nhấn mạnh.