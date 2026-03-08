HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Cung hoàng đạo Sư Tử, Bảo Bình làm gì để vượt qua “vận hạn”?

Huệ Bình tổng hợp (theo Cosmopolitan)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết có vận trình công việc tốt nhất.

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 9-3 đến ngày 15-3.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bạch Dương đón nhận nguồn năng lượng ổn định để củng cố các thành quả đã đạt được. Đây là lúc cung hoàng đạo này nên tập trung xây dựng nền móng vững chắc, thay vì mạo hiểm hay thay đổi quá nhanh.

Chuyện tình cảm thăng hoa nhờ đồng điệu về quan điểm sống với đối phương.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Kim Ngưu gặp nhiều biến động trong nhân sự và công việc. Dù vậy, cung hoàng đạo này không cần vội vàng chứng minh bản thân hay gồng mình đối đầu.

Trong chuyện tình cảm, sự khác biệt về quan điểm có thể gây tranh cãi.

Góc cảnh giác tuần mới: Sư Tử và Bảo Bình cần làm gì để vượt qua “vận hạn”? - Ảnh 1.

Tử vi của 12 cung hoàng đạo từ ngày 9 đến 15-3 cho thấy Ma Kết đặt đỉnh cao sự nghiệp, Song Tử hái lộc, Sư Tử cần thận trọng. Ảnh: Unsplash

Song Tử (21.5 – 21.6)

Vận trình tuần này của Song Tử vô cùng rạng rỡ. Đây là thời điểm lý tưởng để cung hoàng đạo này tỏa sáng và khẳng định giá trị bản thân.

Sự nhạy bén giúp Song Tử gặt hái thành công trong công việc và thu hút tài lộc dồi dào.

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Thay vì nhượng bộ để làm hài lòng người khác, Cự Giải hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân.

Trong tình cảm, hãy học cách yêu thương chính mình và đừng gánh vác quá nhiều trách nhiệm không cần thiết.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử dễ rơi vào trạng thái chờ đợi và thiếu quyết đoán trước những lựa chọn quan trọng. Thay vì bị động phụ thuộc vào kết quả bên ngoài, hãy chủ động chuẩn bị các phương án dự phòng.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Xử Nữ cần dành thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục năng lượng sau chuỗi ngày áp lực cao. Đừng cố gắng gồng mình gánh vác mọi trách nhiệm, vì sự mệt mỏi có thể làm giảm hiệu quả công việc.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình cần tập trung vào việc tìm kiếm sự cân bằng giữa cái tôi cá nhân và nhu cầu của tập thể.

Ngoài ra, Thiên Bình nên điều chỉnh kế hoạch tài chính, chăm sóc sức khỏe tinh thần sau những biến động.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp cần phát huy trực giác nhạy bén để nhận diện những cơ hội chuyển mình tiềm năng.

Cung hoàng đạo này có thể đối mặt với một vài thử thách nội tâm.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Tuần này, Nhân Mã tràn đầy năng lượng khám phá và khao khát mở rộng tầm nhìn. Vì vậy, cung hoàng đạo này nên lên kế hoạch cho những dự án mới hoặc bắt đầu khóa học thú vị.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Ma Kết là cung hoàng đạo có sự nghiệp rạng rỡ nhất.

Sự ổn định, đáng tin cậy giúp Ma Kết củng cố vị thế trong tập thể, nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên.

Thêm nữa, tuần này là thời điểm lý tưởng để xây dựng các mối quan hệ đối tác bền vững.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình cảm thấy áp lực tài chính đè nặng trong tuần mới. Hãy bình tĩnh rà soát lại dòng tiền, xem xét nhu cầu thiết yếu để tìm lại sự chủ động trong quản lý tài chính.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư dễ rơi vào trầm tư và cảm giác không được thấu hiểu trong các mối quan hệ.

Cung hoàng đạo này đừng chọn cách im lặng chịu đựng. Hãy dũng cảm bày tỏ tiếng lòng để giải tỏa những khúc mắc nội tâm.


Top 4 cung hoàng đạo "có vận may sự nghiệp tốt nhất năm 2026"

Top 4 cung hoàng đạo "có vận may sự nghiệp tốt nhất năm 2026"

(NLĐO) – Trong danh sách 4 cung hoàng đạo may mắn nhất năm 2026 - theo dự đoán từ trang Jobsdb, Ma Kết đứng đầu về mức độ bền vững và quyền lực trong sự nghiệp.

Vận thế 12 cung hoàng đạo trong nửa đầu năm 2026

(NLĐO) – Cung hoàng đạo có vận thế rực rỡ và bùng nổ nhất trong nửa đầu năm 2026 chính là Cự Giải.

Ngày sinh của bạn đứng thứ mấy trong bảng vàng vận may năm 2026?

(NLĐO) – Dựa trên bảng xếp hạng vận thế năm 2026 từ trang tin Zentv, các ngày sinh tốt nhất để bứt phá và nắm giữ vai trò dẫn dắt là ngày 1, 10, 19 và 28.

