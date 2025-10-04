Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” lần đầu đến với Cần Thơ

Từ ngày 3 đến 4-10, tại TP Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy Cần Thơ, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" trên địa bàn xã Nhơn Mỹ và cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" tại xã Vĩnh Châu. Đây là 2 hoạt động rất có ý nghĩa của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lần đầu tiên đến với TP Cần Thơ mới sau sáp nhập giữa TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng.

Sôi nổi Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại UBND xã Vĩnh Châu

Chương trình được tổ chức với các hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 200 cán bộ, nhân dân; cấp phát hơn 1.000 tờ rơi, 200 sổ tay tuyên truyền, 150 cuốn sách pháp luật, tặng 500 lá cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ và 100 suất quà (mỗi suất 1.000.000 đồng) cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát tờ rơi tuyên truyền cho bà con ngư dân

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao tặng các suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Nhơn Mỹ

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biển, đảo và các quy định về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc.

Điểm nhấn của hoạt động lần này là cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" trên địa bàn TP Cần Thơ với sự tham gia của 100 em học sinh tiêu biểu. Cuộc thi được tổ chức gồm 2 vòng: Thi trực tuyến được tổ chức từ ngày 17-9 đến ngày 21-9 đã thu hút hơn 10.300 lượt đăng ký; và vòng thi trực tiếp tổ chức sôi nổi tại hội trường UBND xã Vĩnh Châu.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng những kiến thức về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, truyền thống của quân đội nhân dân, Cảnh sát biển Việt Nam, truyền thống của địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quy định của pháp luật về biển, đảo của Việt Nam và quốc tế; các kiến thức về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường…

Đại tá Nguyễn Thái Dương phát biểu khai mạc cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Phát biểu tại cuộc thi, Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - nhấn mạnh: "Cuộc thi hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta cùng nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là sân chơi bổ ích, lý thú cho các em học sinh thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là đối với biển, đảo thiêng liêng. Qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn khơi dậy trong mỗi em học sinh niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ gìn an ninh trật tự trên biển".

Các đại biểu đại diện các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ 80 suất học bổng

Đại tá Nguyễn Thái Dương và ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, trao giải nhất cho em Thạch Hoàng Nam

Kết thúc cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương", em Thạch Hoàng Nam, học sinh lớp 7A4, Trường THCS-THPT Lai Hòa đã xuất sắc đạt giải nhất.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao 80 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức các em trên con đường học tập.



