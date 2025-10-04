Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” lần đầu đến với Cần Thơ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Biển đảo

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” lần đầu đến với Cần Thơ

Tin - ảnh: ĐỨC THÁI - THU TÂM

(NLĐO) - Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên địa bàn TP Cần Thơ với sự tham gia của 100 em học sinh tiêu biểu

Từ ngày 3 đến 4-10, tại TP Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy Cần Thơ, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" trên địa bàn xã Nhơn Mỹ và cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" tại xã Vĩnh Châu. Đây là 2 hoạt động rất có ý nghĩa của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lần đầu tiên đến với TP Cần Thơ mới sau sáp nhập giữa TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” lần đầu đến với Cần Thơ - Ảnh 1.

Sôi nổi Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại UBND xã Vĩnh Châu

Chương trình được tổ chức với các hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 200 cán bộ, nhân dân; cấp phát hơn 1.000 tờ rơi, 200 sổ tay tuyên truyền, 150 cuốn sách pháp luật, tặng 500 lá cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ và 100 suất quà (mỗi suất 1.000.000 đồng) cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” lần đầu đến với Cần Thơ - Ảnh 2.

Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát tờ rơi tuyên truyền cho bà con ngư dân

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” lần đầu đến với Cần Thơ - Ảnh 3.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao tặng các suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Nhơn Mỹ

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biển, đảo và các quy định về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc.

Điểm nhấn của hoạt động lần này là cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" trên địa bàn TP Cần Thơ với sự tham gia của 100 em học sinh tiêu biểu. Cuộc thi được tổ chức gồm 2 vòng: Thi trực tuyến được tổ chức từ ngày 17-9 đến ngày 21-9 đã thu hút hơn 10.300 lượt đăng ký; và vòng thi trực tiếp tổ chức sôi nổi tại hội trường UBND xã Vĩnh Châu.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng những kiến thức về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, truyền thống của quân đội nhân dân, Cảnh sát biển Việt Nam, truyền thống của địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quy định của pháp luật về biển, đảo của Việt Nam và quốc tế; các kiến thức về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường…

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” lần đầu đến với Cần Thơ - Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Thái Dương phát biểu khai mạc cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Phát biểu tại cuộc thi, Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - nhấn mạnh: "Cuộc thi hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta cùng nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là sân chơi bổ ích, lý thú cho các em học sinh thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là đối với biển, đảo thiêng liêng. Qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn khơi dậy trong mỗi em học sinh niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ gìn an ninh trật tự trên biển".

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” lần đầu đến với Cần Thơ - Ảnh 5.

Các đại biểu đại diện các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ 80 suất học bổng

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” lần đầu đến với Cần Thơ - Ảnh 6.

Đại tá Nguyễn Thái Dương và ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, trao giải nhất cho em Thạch Hoàng Nam

Kết thúc cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương", em Thạch Hoàng Nam, học sinh lớp 7A4, Trường THCS-THPT Lai Hòa đã xuất sắc đạt giải nhất.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao 80 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức các em trên con đường học tập.


Tin liên quan

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ động phòng chống trước diễn biến phức tạp của bão số 10

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ động phòng chống trước diễn biến phức tạp của bão số 10

(NLĐO) - Các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển và neo đậu tại cảng đã chuẩn bị tốt kế hoạch phòng chống bão, phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Thiếu tướng Lê Đình Cường giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

(NLĐO)- Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Lê Đình Cường được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam từ ngày 18-9.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng Cảnh sát biển Việt Nam

(NLĐO) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng chúc mừng Cảnh sát biển Việt Nam nhân kỷ niệm 27 năm thành lập, mong muốn tiếp tục phối hợp, đồng hành.

cảnh sát biển Ban Thường vụ biển Việt Nam Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo