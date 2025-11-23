HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Cuối năm, thời điểm "vàng" để tìm việc làm

G.Nam

(NLĐO) - Thị trường lao động cuối năm đang bùng nổ nhu cầu tuyển dụng, mở ra cơ hội lớn để người lao động tìm việc mới, chuyển nghề hoặc tăng thu nhập

Thị trường lao động những tháng cuối năm đang bước vào giai đoạn sôi động nhất khi hàng loạt doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, mở rộng quy mô và bổ sung nhân sự cho mùa cao điểm Tết. Đây cũng là thời điểm được nhiều chuyên gia đánh giá là "cơ hội vàng" để người lao động (NLĐ) tìm việc làm mới, chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tăng thêm thu nhập.

Linh hoạt để nắm bắt cơ hội "vàng" trong 

Theo ghi nhận từ các trung tâm dịch vụ việc làm tại TP HCM và một số địa phương công nghiệp lớn, nhu cầu tuyển dụng cuối năm tăng mạnh, dao động từ vài chục ngàn đến hơn 30.000 vị trí mỗi tháng. 

Các ngành có nhu cầu cao gồm thương mại – dịch vụ, logistics, chế biến – chế tạo, công nghệ thông tin, kho bãi, giao nhận và nhóm công việc thời vụ như bán hàng, đóng gói, chăm sóc khách hàng. Không ít doanh nghiệp chấp nhận tuyển gấp, đào tạo nhanh và sẵn sàng trả lương cao hơn để bảo đảm tiến độ sản xuất.

Trong bối cảnh đó, việc tận dụng đúng cơ hội sẽ giúp NLĐ nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp. 

Theo ông Dương Việt Linh, Trưởng phòng Cấp cao của Việc Làm Tốt, trước hết, hồ sơ xin việc cần được chuẩn hóa, trình bày rõ kinh nghiệm và kỹ năng, đặc biệt là những kết quả mang tính đo lường được. 

Do đặc thù tuyển dụng cuối năm cần người có thể bắt tay vào công việc ngay, ứng viên thể hiện được khả năng thích nghi nhanh thường có lợi thế lớn.

Vì sao cuối năm là thời điểm "vàng" để tìm việc làm? - Ảnh 1.

Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng, nhu cầu lao động tăng mạnh

Linh hoạt cũng là chìa khóa quan trọng. Cuối năm là "mùa" của các công việc bán thời gian, thời vụ hoặc hợp đồng ngắn hạn. Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn tăng thêm thu nhập, sinh viên muốn làm thêm hoặc người lao động đang cân nhắc chuyển nghề nhưng chưa muốn thay đổi ngay lập tức. Nhiều doanh nghiệp cho biết tỷ lệ chuyển từ thời vụ sang chính thức sau Tết khá cao nếu nhân sự thể hiện tốt trong giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh đó, các kênh tuyển dụng uy tín, sàn việc làm trực tuyến và những sự kiện kết nối trực tiếp cũng là nơi NLĐ dễ tiếp cận thông tin và được phỏng vấn ngay tại chỗ. 

Nhiều doanh nghiệp sử dụng hình thức "tuyển nhanh – nhận việc ngay", đặc biệt ở khu vực sản xuất, bán lẻ và logistics. Việc chủ động đến các phiên giao dịch việc làm, mang theo CV và chuẩn bị phỏng vấn kỹ lưỡng giúp ứng viên tăng đáng kể cơ hội trúng tuyển.

Nhiều khuyến cáo

Khi tham gia phỏng vấn trong mùa cao điểm, NLĐ cũng cần xác định rõ mức lương mong muốn, lịch làm việc, khả năng tăng ca hoặc đi ca kíp – những yếu tố được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm vào thời điểm cuối năm. Ứng viên nên hỏi thêm về lộ trình phát triển và cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu vị trí ban đầu chỉ là thời vụ.

Dù thị trường cuối năm giàu cơ hội, nhưng theo ông Dương Việt Linh, NLĐ vẫn cần tỉnh táo trước những thông tin tuyển dụng không rõ ràng, yêu cầu đóng phí hoặc các công việc mập mờ về hợp đồng.

Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên các doanh nghiệp có địa chỉ cụ thể, công việc minh bạch và có hợp đồng rõ ràng để tránh rủi ro.

Cuối năm không chỉ là thời điểm để kiếm thêm thu nhập mà còn là cơ hội tái khởi động sự nghiệp cho nhiều người. Tận dụng tốt "mùa" tuyển dụng sôi động này sẽ giúp NLĐ bước vào năm mới với vị trí việc làm ổn định và phù hợp hơn với năng lực của mình.

