Cuốn sách đưa tư tưởng Việt ra thế giới

Xây dựng Kinh tế Sáng tạo Việt Nam: 5 bước đột phá thực thi Quyền Sao chép!

Hội thảo quốc tế "Xây dựng nền kinh tế sáng tạo: Thúc đẩy thực thi quyền sao chép tại Việt Nam"

Hội thảo quốc tế "Xây dựng nền kinh tế sáng tạo: Thúc đẩy thực thi quyền sao chép tại Việt Nam", do Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) phối hợp cùng Liên đoàn Quốc tế các tổ chức Quyền sao chép (IFRRO) tổ chức, diễn ra ngày 22-10 tại TP HCM, thu hút sự chú ý người trong giới.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy thực thi quyền sao chép - một yếu tố cốt lõi trong quá trình phát triển kinh tế sáng tạo, kinh tế tri thức và chuyển đổi số quốc gia.

Sự kiện hướng đến việc xây dựng cơ chế cấp phép bản quyền minh bạch, thuận lợi và phù hợp thực tiễn Việt Nam, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và cộng đồng được tiếp cận tri thức hợp pháp, bền vững.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong nước - quốc tế, nhằm thúc đẩy thực thi quyền sao chép, góp phần hoàn thiện nền tảng pháp lý cho phát triển kinh tế sáng tạo tại Việt Nam.

Hội thảo quốc tế "Xây dựng nền kinh tế sáng tạo: Thúc đẩy thực thi quyền sao chép tại Việt Nam" đã khép lại với nhiều ý kiến, tham luận sâu sắc từ các tổ chức trong nước và quốc tế. Các đại biểu thống nhất rằng, việc bảo vệ quyền tác giả và quyền sao chép không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn là động lực quan trọng để khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sự kiện không chỉ góp phần hình thành hành lang pháp lý minh bạch cho nền kinh tế sáng tạo tại Việt Nam, mà còn tạo nên diễn đàn kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và giới sáng tạo.

Con đường tương lai: Khám phá mô hình phát triển bền vững quốc gia trong kỷ nguyên số với “Bốn bàn tay”

Cuốn sách Con đường tương lai bản song ngữ ra mắt công chúng

Trong khuôn khổ cuộc hội thảo, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam đã giới thiệu ấn phẩm song ngữ Con đường tương lai (The Path to the Future) của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn - một công trình mang tầm chiến lược về phát triển bền vững quốc gia trong kỷ nguyên số.

Con đường tương lai là một cuốn sách độc đáo và tiên phong - đưa tư tưởng Việt Nam ra thế giới trong một ngôn ngữ triết học hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc sâu sắc của Á Đông. Tác phẩm trình bày học thuyết "Bốn bàn tay" do nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn khởi xướng - một mô hình dung hòa giữa kinh tế, chính trị, văn hóa và đạo đức trong tiến trình phát triển xã hội.

Theo đó, hai bàn tay vô hình gồm thị trường và lương tri con người tượng trưng cho tự do và nhân tính, còn hai bàn tay hữu hình gồm Nhà nước và cộng đồng xã hội đại diện cho trật tự và lòng nhân. Chỉ khi bốn "bàn tay" này cùng vận hành hài hòa, nền văn minh mới có thể phát triển bền vững - vừa tự do, vừa có kỷ cương; vừa sáng tạo, vừa nhân văn.

Từ triết lý ấy, Nguyễn Xuân Tuấn mở rộng tầm nhìn về một nền văn minh số nhân bản, nơi công nghệ phục vụ con người chứ không thay thế con người; nơi tiến bộ kỹ thuật đi đôi với tiến bộ đạo đức; và nơi mỗi quốc gia nhỏ vẫn có thể vươn tới tầm vóc lớn nếu biết cân bằng giữa thị trường, nhà nước, cộng đồng và lương tri.

Sự ra mắt ấn phẩm "Con đường tương lai" với phiên bản song ngữ Việt - Anh, được xem là điểm nhấn nổi bật, thể hiện tinh thần "tri thức hóa" và "quốc tế hóa" của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. Từ những trang sách, một "con đường" mới đang mở ra - con đường của tri thức, sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Tác phẩm không chỉ hướng đến bạn đọc trong nước mà còn mang sứ mệnh giới thiệu trí tuệ Việt Nam ra thế giới, góp phần kết nối các giá trị nhân văn, thúc đẩy hợp tác quốc tế và khơi dậy niềm tin vào tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Ở tầm nhìn toàn cầu, mô hình Việt Nam và học thuyết "Con đường tương lai" có thể là tham chiếu quý cho các quốc gia đang phát triển trong việc tìm kiếm sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, giữa công nghệ và đạo đức, giữa hội nhập toàn cầu và bản sắc dân tộc.

Dự án "Con đường tương lai" cùng tác giả Nguyễn Xuân Tuấn cũng đã gửi tặng nhân dân Cuba và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes bản sách và kế hoạch hợp tác phát triển giao lưu văn hóa đọc.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn và Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường đối với nhân dân Cuba, đồng thời cho biết Cuba sẽ phát hành cuốn sách này tại quốc gia mình - mở ra một hướng hợp tác mới trong giao lưu văn hóa, tri thức giữa hai nước.

Theo tác giả Nguyễn Xuân Tuấn, "Con đường tương lai" sẽ tiếp tục được xuất bản ở nhiều quốc gia khác nhằm lan tỏa tri thức Việt Nam ra thế giới, đóng góp vào nỗ lực xây dựng nền kinh tế sáng tạo và xã hội học tập toàn cầu.