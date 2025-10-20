Tiền bán sách “Tình yêu không cổ tích” được tặng cho trẻ mồ côi

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tác giả Thỏ Trắng (nhà báo Minh Huỳnh, Báo Tuổi Trẻ) chính thức ra mắt sách "Tình yêu không cổ tích" vào chiều 19-10. Không chỉ là buổi ra mắt sách giàu cảm xúc, sự kiện còn là hành trình lan tỏa yêu thương, kết nối cộng đồng và thắp lên những giá trị sống tích cực, tử tế giữa đời thường.

Khung cảnh ra mắt sách

"Tình yêu không cổ tích" không phải là một cuốn sách kể chuyện tình lung linh, mà là những lát cắt chân thật, đôi khi xù xì, đôi khi đầy tổn thương - nhưng chưa bao giờ mất niềm tin vào con người và tình yêu.

Tác giả Thỏ Trắng chia sẻ: "Cuốn sách này không dành để kể chuyện cổ tích, mà là để nhắc nhớ rằng, dù tình yêu có vụn vỡ, không trọn vẹn, nhưng lòng tốt và sự tử tế thì luôn hiện hữu trong mỗi người.

Tôi không viết để kể cổ tích. Tôi viết để nhắc chúng ta rằng: dù yêu thương có khi không trọn vẹn, thì lòng tốt vẫn hiện hữu quanh mình. Tôi đã từng mất niềm tin, từng sụp đổ. Nhưng chính những vòng tay giúp đỡ trong cuộc đời thực, những người bạn lặng thầm trao đi không toan tính, những bàn tay âm thầm nâng đỡ tôi lúc tưởng chừng không thể gượng dậy -đã khiến tôi muốn viết cuốn sách này như một lời cảm ơn".

Giữ vai trò host trong sự kiện, MC - BTV, Mai Vàng Vũ Mạnh Cường không giấu được sự đồng cảm sâu sắc dành cho tác phẩm và tác giả. Anh chia sẻ: "Tôi ấn tượng với "Tình yêu không cổ tích" vì tác phẩm nói được những thứ tôi cần. Tôi khao khát được tỉnh táo, được là "người thứ ba" nhìn vào cuộc đời mình, công tâm, khách quan, tỉ mỉ. Nhưng tôi không làm được, tôi dễ lụy vào bản ngã, thậm chí là lụy cả vào nhân vật tôi tạo ra. Còn Thỏ Trắng - nhà báo Minh Huỳnh lại vừa say đắm - vừa tỉnh táo, vừa lạnh lùng - vừa ấm áp, vừa nhập cuộc - lại vừa rất khách quan".

Toàn bộ tiền bán sách được tác giả dành để hỗ trợ hai nơi đang chăm sóc trẻ em mồ côi là Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi và khuyết tật Gò Vấp và Mái ấm Thanh Sơn

Với tinh thần "cho đi là còn mãi", buổi ra mắt sách không chỉ đơn thuần là dịp giới thiệu tác phẩm, mà còn là nơi kết nối những trái tim biết sẻ chia. Tại sự kiện, nhiều vật phẩm giá trị và ý nghĩa đến từ nghệ sĩ, doanh nhân, các KOLs sẽ được đưa ra đấu giá gây quỹ, nhằm hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ số 10.

Sách sẽ được phát hành rộng rãi trên hệ thống Nhà sách Fahasa toàn quốc và Nhà sách Gago House (Diên Khánh, Khánh Hòa). Toàn bộ tiền bán sách được tác giả dành để hỗ trợ hai nơi đang chăm sóc trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt: Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi và khuyết tật Gò Vấp (TP HCM) và Mái ấm Thanh Sơn (chùa Thanh Sơn, Khánh Hòa).