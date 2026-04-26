Cúp truyền hình TPHCM: HTV-Tôn Đông Á 2026: Đặng Thành Được thắng chặng dài nhất

Ngày 26-4, Cúp xe đạp truyền hình TPHCM, HTV-Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 21 từ xã Bình Mỹ (TPHCM) đến phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) dài 200 km. Đây là chặng đua có cự ly dài nhất giải, chứng kiến nhiều diễn biến quyết liệt ngay từ đầu.

Với mục tiêu cạnh tranh thứ hạng đồng đội, các tay đua Công an TPHCM liên tục tổ chức tấn công nhằm tách tốp, gây áp lực lên CLB Vinama TP HCM. Trong khi đó, các đội mạnh như Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Đồng Tháp cũng tích cực tranh chấp các điểm thưởng dọc đường.

Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) giành chiến thắng ở Sprint 1. Ngô Thanh Sang (Đồng Tháp 2) thắng Sprint 2, còn Nguyễn Tấn Hoài (Công an TP HCM) về nhất Sprint 3.

Bước ngoặt chặng đua đến ở khu vực dốc cầu Cần Thơ khi các tay đua mạnh đồng loạt tấn công, khiến đoàn đua bị xé nhỏ thành nhiều nhóm. Trong tình huống này, Đặng Thành Được (Hà Nội) bất ngờ tung cú nước rút mạnh mẽ, vượt qua hàng loạt ngoại binh để cán đích đầu tiên.

Chiến thắng này giúp tay đua Hà Nội trở thành VĐV Việt Nam hiếm hoi có 2 lần thắng chặng tại giải năm nay. Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) về nhì, trong khi Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) xếp thứ ba.

Đặng Thành Được (Hà Nội) bất ngờ tung cú nước rút mạnh mẽ, vượt qua hàng loạt ngoại binh để cán đích đầu tiên

Sau 21 chặng, các danh hiệu không có biến động. Yarash Uladzislau (TP HCM New Group) tiếp tục giữ Áo vàng; Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam; Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng; Marchuk Dzianis giữ Áo xanh. Ở nội dung đồng đội, TP HCM Vinama vẫn dẫn đầu.

Ngày 27-4, giải bước vào chặng 22 với vòng đua quanh phường Cái Khế (TP Cần Thơ), dài 45 km.