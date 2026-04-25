Cúp truyền hình TPHCM 2026: Tay đua Thụy Sĩ mang về chiến thắng thứ hai cho Đồng Tháp

Ngày 25-4, chặng 20 từ phường Vũng Tàu về phường Thủ Dầu Một (TPHCM) dài 141 km chứng kiến thế trận tấn công liên tục của các tay đua, nhưng không làm xáo trộn các danh hiệu tổng sắp.

Ngay sau khi xuất phát, nhóm 5 tay đua mạnh sớm tách tốp thành công, trong đó đáng chú ý có 3 ngoại binh Christoph Janssen (Đồng Tháp 1), Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Pawel Szostka (Quân khu 7). Đây cũng là nhóm chủ động cạnh tranh các điểm thưởng dọc đường.

Pawel Szostka thể hiện tham vọng ở cuộc đua áo xanh khi thắng Sprint 1, nhưng đến Sprint 2 phải chấp nhận về nhì sau Roman Maikin. Do nhóm đầu không đe dọa thứ hạng tổng, tốp đông phía sau - khu vực áo vàng Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) kiểm soát - không tổ chức rượt đuổi quyết liệt, để khoảng cách nới rộng hơn 6 phút.

Bước ngoặt chặng đua đến khi Christoph Janssen bất ngờ tăng tốc, tấn công một mình khỏi tốp đầu.

Tay đua người Thụy Sĩ duy trì guồng chân mạnh mẽ, giữ vững lợi thế để cán đích tại Thủ Dầu Một trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Đây là lần thứ hai tại giải năm nay Janssen thành công với chiến thuật "solo", tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng của ngoại binh đội Đồng Tháp 1.

Sau 20 chặng, các danh hiệu không thay đổi: Yarash Uladzislau giữ Áo vàng, Marchuk Dzianis giữ Áo xanh, Phạm Lê Xuân Lộc giữ Áo cam, Trần Trọng Phúc giữ Áo trắng, còn TPHCM Vinama dẫn đầu đồng đội.

Ngày 26-4, đoàn đua bước vào chặng 21 - chặng dài nhất giải - từ xã Bình Mỹ (TPHCM) đến phường Ninh Kiều (Cần Thơ), dài 200 km.