Thể thao

Cúp truyền hình 2026: Patrick Patterson tỏa sáng lần 4, Vĩnh Long thắng lớn ở Cần Thơ

Quang Liêm

(NLĐO) - Tay đua người New Zealand Patrick Patterson tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giúp đội Vĩnh Long giành chiến thắng chặng 22 diễn ra tại Cần Thơ.

Ngày 27-4, chặng 22 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM: HTV - Tôn Đông Á 2026 diễn ra với lộ trình 45 km quanh phường Cái Khế (TP Cần Thơ). Chặng đua ngắn nhưng sôi động khi các đội liên tục tổ chức tấn công trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ đất Tây đô.

Ngay sau xuất phát, các đội mạnh như Công an TPHCM, Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Quân khu 7 đẩy cao tốc độ, tạo nên thế trận giằng co. Ở giải thưởng dọc đường đầu tiên, Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TPHCM) bứt phá thành công để giành chiến thắng. Đến Sprint 2, Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) có pha solo ấn tượng, cán đích trước tiên.

Những vòng cuối chứng kiến hàng loạt nỗ lực thoát đi của Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) và Moise (TP HCM Vinama) nhưng đều không thành công khi bị tốp đông bắt lại. Tận dụng lợi thế đội hình, các tay đua 620 Nông nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động kéo tốc độ, đưa chân nước rút chủ lực Patrick Patterson vào vị trí thuận lợi.

Không phụ công đồng đội, tay đua người New Zealand tung nước rút mạnh mẽ, cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng lần thứ 4 tại giải năm nay.

Chia sẻ sau chặng, Patterson cho biết: "Tôi rất vui với chiến thắng này. Đường đua hôm nay không dễ, nhưng nhờ sự hỗ trợ tuyệt vời của đồng đội và sự cổ vũ của khán giả, tôi đã có thêm động lực để về nhất".

Do đoàn đua về đích trong tốp đông, các danh hiệu tổng sắp không thay đổi. Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) tiếp tục giữ Áo vàng; Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam; Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng; Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ Áo xanh. TPHCM Vinama dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, ban tổ chức cùng nhà tài trợ Tôn Đông Á trao 120 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa thông điệp "Non sông liền một dải - Cùng xây cuộc sống xanh".

Ngày 28-4, đoàn đua bước vào chặng 23 từ Cần Thơ đi Mỹ Tho (Đồng Tháp), dài 114 km.

Tin liên quan

Cúp truyền hình TPHCM: HTV-Tôn Đông Á 2026: Đặng Thành Được thắng chặng dài nhất

(NLĐO) - Tay đua Đặng Thành Được tạo bất ngờ lớn khi đánh bại dàn ngoại binh, cán đích đầu tiên ở chặng 21 - chặng đua dài nhất năm nay của Cúp truyền hình.

Cúp truyền hình TPHCM 2026: Tay đua Thụy Sĩ mang về chiến thắng thứ hai cho Đồng Tháp

(NLĐO) - Tay đua Christoph Janssen một mình tách tốp để cán đích đầu tiên chặng 20 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM - HTV Tôn Đông Á 2026 tại Thủ Dầu Một.

Cúp truyền hình 2026: Tay đua Nga thắng chặng tính giờ

(NLĐO) - Vượt qua các tay đua mạnh, Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đã chiến thắng chặng 19 Cúp truyền hình tại Vũng Tàu với thành tích 6 phút 52.

