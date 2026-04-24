Thể thao

Cúp truyền hình 2026: Tay đua Nga thắng chặng tính giờ

Quang Liêm

(NLĐO) - Vượt qua các tay đua mạnh, Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đã chiến thắng chặng 19 Cúp truyền hình tại Vũng Tàu với thành tích 6 phút 52.

Ngày 24-4, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), chặng 19 nội dung cá nhân tính giờ cự ly 5 km của giải xe đạp tranh Cúp truyền hình TPHCM – HTV Tôn Đông Á 2026 chứng kiến màn so tài quyết liệt giữa các tay đua.

Cúp truyền hình 2026: Tay đua Nga thắng chặng tính giờ - Ảnh 1.
Cúp truyền hình 2026: Tay đua Nga thắng chặng tính giờ - Ảnh 2.
Cúp truyền hình 2026: Tay đua Nga thắng chặng tính giờ - Ảnh 3.

Khác với các chặng đua đường trường, nội dung cá nhân tính giờ buộc các tay đua xuất phát lệch nhau từng phút, thi đấu hoàn toàn độc lập, không có sự hỗ trợ đồng đội hay lợi thế "núp gió". Đây được xem là bài kiểm tra toàn diện về thể lực, tốc độ lẫn bản lĩnh thi đấu.

Cúp truyền hình 2026: Tay đua Nga thắng chặng tính giờ - Ảnh 4.
Cúp truyền hình 2026: Tay đua Nga thắng chặng tính giờ - Ảnh 5.
Cúp truyền hình 2026: Tay đua Nga thắng chặng tính giờ - Ảnh 6.
Cúp truyền hình 2026: Tay đua Nga thắng chặng tính giờ - Ảnh 7.
Cúp truyền hình 2026: Tay đua Nga thắng chặng tính giờ - Ảnh 8.

Trong bối cảnh đó, các tay đua Việt Nam đã thể hiện phong độ đáng khen. Nhiều gương mặt như Nguyễn Tuấn Vũ (TPHCM Vinama), Nguyễn Hoàng Sang và Quàng Văn Cường (Công an TPHCM) thi đấu nổi bật, vượt qua nhiều ngoại binh để góp mặt trong nhóm dẫn đầu.

Chiến thắng chặng thuộc về VĐV người Nga Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) với thành tích 6 phút 52 giây. Xếp sau là Yarash Uladzislau (TPHCM New Group), kém 5 giây, qua đó tiếp tục giữ vững Áo vàng tổng sắp sau 19 chặng.

Cúp truyền hình 2026: Tay đua Nga thắng chặng tính giờ - Ảnh 9.
Cúp truyền hình 2026: Tay đua Nga thắng chặng tính giờ - Ảnh 10.
Cúp truyền hình 2026: Tay đua Nga thắng chặng tính giờ - Ảnh 11.

Nguyễn Tuấn Vũ là tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất khi cán đích hạng ba với thời gian 7 phút 01 giây. Ngay sau đó là Nguyễn Hoàng Sang (7 phút 02 giây) và Quàng Văn Cường (7 phút 03 giây), khẳng định sự tiến bộ rõ rệt của các tay đua nội.

Ở nội dung đồng đội, Công an TPHCM với bộ ba Nguyễn Hoàng Sang, Quàng Văn Cường và Chalapud Gomez đã thi đấu đồng đều để giành vị trí số 1 chặng 19.

Các danh hiệu tổng sắp không thay đổi: Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ áo xanh, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ áo cam, còn Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) tiếp tục nắm giữ áo trắng.

Ngày 25-4, đoàn đua bước vào chặng 20 từ phường Vũng Tàu đi phường Thủ Dầu Một (TPHCM) với lộ trình dài 141 km.

Cúp Truyền hình TP HCM 2026: Trịnh Đức Tâm thắng chặng tại Vũng Tàu

Cúp Truyền hình TP HCM 2026: Trịnh Đức Tâm thắng chặng tại Vũng Tàu

(NLĐO) - Tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) xuất sắc cán đích đầu tiên chặng 18 từ phường Phan Thiết (Lâm Đồng) về phường Vũng Tàu (TPHCM).

