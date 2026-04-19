Thể thao

Cúp xe đạp truyền hình TPHCM - HTV Tôn Đông Á 2026: Phạm Lê Xuân Lộc lập cú đúp Áo cam, Áo chấm đỏ

Quang Liêm

(NLĐO) - Thi đấu ấn tượng khi leo đèo Cả, Phạm Lê Xuân Lộc vượt qua nhiều ngoại binh để giành thêm danh hiệu Áo chấm đỏ - vua leo núi, lâp cú đúp cùng Áo cam.

Chặng 15 từ Tuy Hòa đi Nha Trang dài 124 km, với thử thách chính là đèo Cả (đèo loại 3) xuất hiện từ rất sớm, cách vạch xuất phát khoảng 30 km. Ngay sau khi xuất phát, các tay đua có thứ hạng thấp liên tục tấn công nhằm tìm kiếm điểm thưởng cũng như tạo lợi thế trước khi các ứng viên mạnh nhập cuộc.

Đáng chú ý, chương trình "Tiếp sức đường đua" do Đài Truyền hình TPHCM phát động đã nhận được 10 triệu đồng ủng hộ cho đội Đồng Tháp, góp phần tạo thêm động lực thi đấu cho các tay đua. Đội đua xứ Sen Hồng chơi đầy chủ động với những pha tấn công liên tiếp của Minh Trí, Nhật Nam, Hoàng Thái. Trong đó, Phan Hoàng Thái là người cán đỉnh đèo Cả đầu tiên.

Phan Hoàng Thái là người cán đỉnh đèo Cả đầu tiên

Dù là đèo có tính điểm vua leo núi, nhưng do chỉ là đèo loại 3 nên điểm thưởng không cao, chưa ảnh hưởng lớn đến bảng xếp hạng Áo chấm đỏ. Trọng tâm vẫn dồn vào chặng 16 với đèo Khánh Lê (loại 1). Tuy vậy, Phạm Lê Xuân Lộc đã tận dụng tốt cơ hội, về hạng ba tại đèo Cả để tích lũy thêm điểm, nâng tổng số lên 16 điểm và chính thức vượt qua Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) để giành Áo chấm đỏ sau 15 chặng.

Sau khi đổ đèo, đoàn đua nhập lại thành tốp đông. Các tay đua tiếp tục tranh chấp hai giải thưởng dọc đường. Trần Thanh Quang (Nhựa Bình Minh TP.HCM) thắng Sprint 1 sau màn đi solo ấn tượng. Ở Sprint 2, Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) rút thắng Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7) và Christoph Janssen (Đồng Tháp).


Diễn biến hấp dẫn tiếp tục được tạo ra khi ngoại binh Christoph Janssen tấn công mạnh mẽ cùng Đặng Thành Được (Hà Nội).

Dù là người kéo chính suốt quãng đường dài, Janssen lại không thể giành chiến thắng khi Đặng Thành Được tung cú nước rút quyết định, mang về chiến thắng chặng đầu tiên cho đội Hà Nội.


Đặng Thành Được về nhất chỉ sau ngày sinh nhật của mình 2 ngày.

Tốp đông về đích sau đó 49 giây, với Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) thắng nước rút, giành hạng ba và tiếp tục giữ vững Áo xanh, đồng thời nới rộng cách biệt với Patrick Patterson lên 16 điểm.

Phạm Lê Xuân Lộc đã về hạng ba tại đèo Cả để tích lũy thêm điểm, nâng tổng số lên 16 điểm và chính thức vượt qua Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) để giành Áo chấm đỏ sau 15 chặng

Các danh hiệu khác không thay đổi khi Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) giữ Áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc giữ Áo cam, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng và TPHCM Vinama dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội.


Ngày 20-4, giải bước vào chặng 16 từ Nha Trang đi Đà Lạt dài 140 km. Đây được xem là chặng quyết định khi các tay đua phải chinh phục hai ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly, có thể ảnh hưởng đến phần lớn kết quả chung cuộc.

Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng Cúp truyền hình, giữ vững Áo xanh - vua nước rút

(NLĐO) - Dù cự ly không quá dài, cung đường liên tục lên xuống tạo điều kiện cho các tay đua có khả năng leo dốc tấn công.

Tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em thắng chặng 13 Cúp truyền hình: vòng đua quanh Quy Nhơn

(NLĐO) - Ngày 16-4, Cúp xe đạp truyền hình TPHCM, HTV-Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 13 vòng đua phường Quy Nhơn (Gia Lai) với cự ly thi đấu dài 50 km.

Chặng 12 Cúp truyền hình TP HCM 2026: Ngoại binh Thụy Sĩ đơn độc về nhất chặng

(NLĐO) - Về nhất chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM – HTV Tôn Đông Á 2026 sau cú bứt phá đơn độc hơn 8 km, Christoph Janssen tạo nhiều ấn tượng ngay Quy Nhơn

