Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga phủ nhận "ngâm" hồ sơ để vòi tiền

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga phủ nhận "ngâm" hồ sơ để vòi tiền

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tại toà, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga phủ nhận việc cố tình để hồ sơ chậm ký nhằm gây sức ép tới doanh nghiệp, để đòi tiền cơ chế.

Ngày 6-1, phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và nhiều doanh nghiệp liên quan tiếp tục với phần xét hỏi.

Nữ cựu Cục trưởng Trần Việt Nga phủ nhận nhận hối lộ trong vụ án tại Cục An toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Việt Nga tại phiên toà

Tại phần xét hỏi, bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, khai từ thời gian làm Phó Cục trưởng (sau làm Cục trưởng), bị cáo được phân công phụ trách Phòng Pháp chế và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Cục (trừ bộ phận Tổ chức cán bộ); đến năm 2021 chuyển sang phụ trách mảng Thanh tra. Từ tháng 8-2018, bị cáo được phân công ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên cơ sở hồ sơ do Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Truyền thông trình.

Theo bị cáo Nga, thời điểm này, trong Cục đã tồn tại tình trạng doanh nghiệp "cảm ơn" chuyên viên khi làm hồ sơ. Khi mới nhận nhiệm vụ ký giấy xác nhận quảng cáo, bị cáo Nga từng trao đổi với bị cáo Trần Thị Thu Liễu (cựu Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Thông tin, giáo dục truyền thông) về việc có nên lập đầu mối quản lý tiền "cảm ơn" của doanh nghiệp hay không, cũng như việc "mỗi hồ sơ lãnh đạo Cục có được 2 triệu đồng/hồ sơ hay không".

Tuy nhiên, cựu Cục trưởng Nga khai khi đó bị cáo Liễu nói không thể thực hiện vì hồ sơ quảng cáo đơn giản, dễ làm. Sau đó, bị cáo cho biết đã không chỉ đạo, không ép buộc và cũng không yêu cầu chuyên viên thực hiện.

Bị cáo Nga khai trong quá trình ký giấy xác nhận quảng cáo, có 4 chuyên viên gồm: Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Việt Hà, Phùng Thị Thúy Hà và Trần Thị Lựu đưa tiền cho bị cáo, chủ yếu bằng tiền mặt đựng trong phong bì trắng, đưa trực tiếp tại phòng làm việc; có lúc ghi mã hồ sơ, có lúc không, số tiền mỗi lần không cố định.

Theo bị cáo Nga, mức thu từ 4 triệu đến hơn 8 triệu đồng/bộ hồ sơ là do các chuyên viên tự thỏa thuận với doanh nghiệp, bị cáo "không biết và không quy định". Bị cáo cũng nói không yêu cầu mỗi hồ sơ phải đưa bao nhiêu tiền, cho rằng đây là tiền doanh nghiệp "cảm ơn".

Nữ cựu Cục trưởng thừa nhận cáo buộc đã nhận từ các chuyên viên số tiền là hơn 8 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử chất vấn: "Nếu bị cáo không đồng ý cho chuyên viên nhận tiền của các doanh nghiệp, cá nhân thì các chuyên viên có nhận tiền không?", bị cáo Nga đáp: "Nếu bị cáo không đồng ý thì các chuyên viên cũng không dám nhận"

Về số lượng hồ sơ, bị cáo Trần Việt Nga khai trực tiếp ký khoảng 16.000-17.000 hồ sơ từ tháng 8-2018. Số tiền nhận được, bị cáo không ghi chép, không thống kê, sử dụng chủ yếu cho chi tiêu cá nhân và gia đình.

Bị cáo Nga nhận việc bị truy tố về tội Nhận hối lộ là "đúng tội". Tuy nhiên, theo nữ cựu Cục trưởng này, do nhận thức pháp luật hạn chế, bản thân không cấu kết với doanh nghiệp, không bỏ qua sai phạm và chỉ ký khi hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, kể cả trường hợp không đưa tiền, hồ sơ vẫn được giải quyết bình thường.

Bên cạnh đó, nữ cựu Cục trưởng cũng phủ nhận việc cố tình để hồ sơ chậm ký nhằm gây sức ép: "Nếu có chậm trễ chỉ trong thời gian ngắn do hoàn cảnh gia đình khi mẹ bị cáo điều trị dài ngày"- nữ bị cáo Nga phân trần trước tòa.

Theo cáo buộc, bị cáo Trần Việt Nga, từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2024, với cương vị là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (từ tháng 9-2024 là Cục trưởng), được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác Thông tin, giáo dục truyền thông, ký Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Trong thời gian này, bị cáo Trần Việt Nga thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng.

Cùng với đó, yêu cầu Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Thông tin, giáo dục truyền thông, quán triệt các chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho bị can Nga ít nhất 2 triệu đồng/1 hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trần Việt Nga, 6 chuyên viên Phòng Thông tin, giáo dục truyền thông, gồm: Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Việt Hà, Phùng Thị Thúy Hà, Trần Thị Lựu, Nguyễn Quang Anh và Đinh Quốc Việt đã nhận tổng hơn 12,7 tỉ đồng của các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Riêng cá nhân bị can Trần Việt Nga đã chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Trần Việt Nga có vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền hơn 12,7 tỉ đồng và phải nộp công quỹ hơn 8 tỉ đồng.

Tin liên quan

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng hầu tòa

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng hầu tòa

(NLĐO) - 2 cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị cáo buộc đã nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng để cấp giấy chứng nhận trái quy định.

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga hầu tòa

(NLĐO)- Nhận hối lộ gần 94 tỉ đồng, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và nhiều cấp dưới ngày mai 5-1 hầu toà.

Khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

(NLĐO) - Cùng với Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga, 9 bị can khác cũng bị khởi tố trong vụ án "Đưa hối lộ và nhận hối lộ".

nhận hối lộ đưa hối lộ an toàn thực phẩm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo