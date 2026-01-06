Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga phủ nhận "ngâm" hồ sơ để vòi tiền

Ngày 6-1, phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và nhiều doanh nghiệp liên quan tiếp tục với phần xét hỏi.



Bị cáo Trần Việt Nga tại phiên toà

Tại phần xét hỏi, bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, khai từ thời gian làm Phó Cục trưởng (sau làm Cục trưởng), bị cáo được phân công phụ trách Phòng Pháp chế và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Cục (trừ bộ phận Tổ chức cán bộ); đến năm 2021 chuyển sang phụ trách mảng Thanh tra. Từ tháng 8-2018, bị cáo được phân công ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên cơ sở hồ sơ do Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Truyền thông trình.

Theo bị cáo Nga, thời điểm này, trong Cục đã tồn tại tình trạng doanh nghiệp "cảm ơn" chuyên viên khi làm hồ sơ. Khi mới nhận nhiệm vụ ký giấy xác nhận quảng cáo, bị cáo Nga từng trao đổi với bị cáo Trần Thị Thu Liễu (cựu Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Thông tin, giáo dục truyền thông) về việc có nên lập đầu mối quản lý tiền "cảm ơn" của doanh nghiệp hay không, cũng như việc "mỗi hồ sơ lãnh đạo Cục có được 2 triệu đồng/hồ sơ hay không".

Tuy nhiên, cựu Cục trưởng Nga khai khi đó bị cáo Liễu nói không thể thực hiện vì hồ sơ quảng cáo đơn giản, dễ làm. Sau đó, bị cáo cho biết đã không chỉ đạo, không ép buộc và cũng không yêu cầu chuyên viên thực hiện.

Bị cáo Nga khai trong quá trình ký giấy xác nhận quảng cáo, có 4 chuyên viên gồm: Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Việt Hà, Phùng Thị Thúy Hà và Trần Thị Lựu đưa tiền cho bị cáo, chủ yếu bằng tiền mặt đựng trong phong bì trắng, đưa trực tiếp tại phòng làm việc; có lúc ghi mã hồ sơ, có lúc không, số tiền mỗi lần không cố định.

Theo bị cáo Nga, mức thu từ 4 triệu đến hơn 8 triệu đồng/bộ hồ sơ là do các chuyên viên tự thỏa thuận với doanh nghiệp, bị cáo "không biết và không quy định". Bị cáo cũng nói không yêu cầu mỗi hồ sơ phải đưa bao nhiêu tiền, cho rằng đây là tiền doanh nghiệp "cảm ơn".

Nữ cựu Cục trưởng thừa nhận cáo buộc đã nhận từ các chuyên viên số tiền là hơn 8 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử chất vấn: "Nếu bị cáo không đồng ý cho chuyên viên nhận tiền của các doanh nghiệp, cá nhân thì các chuyên viên có nhận tiền không?", bị cáo Nga đáp: "Nếu bị cáo không đồng ý thì các chuyên viên cũng không dám nhận"

Về số lượng hồ sơ, bị cáo Trần Việt Nga khai trực tiếp ký khoảng 16.000-17.000 hồ sơ từ tháng 8-2018. Số tiền nhận được, bị cáo không ghi chép, không thống kê, sử dụng chủ yếu cho chi tiêu cá nhân và gia đình.

Bị cáo Nga nhận việc bị truy tố về tội Nhận hối lộ là "đúng tội". Tuy nhiên, theo nữ cựu Cục trưởng này, do nhận thức pháp luật hạn chế, bản thân không cấu kết với doanh nghiệp, không bỏ qua sai phạm và chỉ ký khi hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, kể cả trường hợp không đưa tiền, hồ sơ vẫn được giải quyết bình thường.

Bên cạnh đó, nữ cựu Cục trưởng cũng phủ nhận việc cố tình để hồ sơ chậm ký nhằm gây sức ép: "Nếu có chậm trễ chỉ trong thời gian ngắn do hoàn cảnh gia đình khi mẹ bị cáo điều trị dài ngày"- nữ bị cáo Nga phân trần trước tòa.

Theo cáo buộc, bị cáo Trần Việt Nga, từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2024, với cương vị là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (từ tháng 9-2024 là Cục trưởng), được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác Thông tin, giáo dục truyền thông, ký Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Trong thời gian này, bị cáo Trần Việt Nga thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng.

Cùng với đó, yêu cầu Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Thông tin, giáo dục truyền thông, quán triệt các chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho bị can Nga ít nhất 2 triệu đồng/1 hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trần Việt Nga, 6 chuyên viên Phòng Thông tin, giáo dục truyền thông, gồm: Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Việt Hà, Phùng Thị Thúy Hà, Trần Thị Lựu, Nguyễn Quang Anh và Đinh Quốc Việt đã nhận tổng hơn 12,7 tỉ đồng của các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Riêng cá nhân bị can Trần Việt Nga đã chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Trần Việt Nga có vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền hơn 12,7 tỉ đồng và phải nộp công quỹ hơn 8 tỉ đồng.