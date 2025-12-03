HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ lĩnh 5 năm tù

Ngọc Giang

(NLĐO)- Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan gói thầu mua sắm thiết bị y tế, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ lĩnh 5 năm tù

Ngày 3-12, TAND TPHCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án liên quan gói thầu mua sắm thiết bị phòng mổ hybrid cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Cụ thể, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) Phạm Minh An (SN 1964) bị tuyên 5 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng tội danh, Trần Mạnh Hải (SN 1977, cựu Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Y tế) nhận mức án 4 năm tù, còn Đỗ Hữu Hải (SN 1986, cựu Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sơn Hà) lĩnh 3 năm tù.

Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu lĩnh án 5 năm tù vì Thiếu trách nhiệm - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Liên quan tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", Huỳnh Tuấn Anh (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Tạ Thiên Ân) bị tuyên 8 năm tù và phải bồi thường hơn 10 tỉ đồng. Cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex Tạ Quang Trường (SN 1968) và Trưởng phòng Thiết bị y tế Lê Hữu Lễ (SN 1975) mỗi người 7 năm tù. Phiên tòa trước đó diễn ra trong hai ngày 27 và 28-11 và được kéo dài để nghị án.

Gói thầu số 25 - trang thiết bị cho phòng mổ hybrid chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư, có giá dự toán hơn 38,4 tỉ đồng, trúng thầu gần 37,9 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Huỳnh Tuấn Anh và Lê Hữu Lễ đã thỏa thuận để Công ty Vimedimex đứng tên dự thầu, trong khi Công ty Tạ Thiên Ân chuẩn bị toàn bộ hàng hóa. Để che giấu hành vi nâng giá, hai công ty không ký thỏa thuận liên doanh theo quy định mà thực hiện mua bán nội bộ với giá đội lên đáng kể.

Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu lĩnh án 5 năm tù vì Thiếu trách nhiệm - Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Minh An (áo trắng), cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tại phiên xử sơ thẩm

Hồ sơ dự thầu của Vimedimex có nhiều văn bản ủy quyền và cam kết cung cấp hàng hóa, nhưng thực tế do Tạ Thiên Ân chuẩn bị. Sau khi trúng thầu, Vimedimex không trực tiếp làm việc với nhà sản xuất mà mua trọn gói từ Tạ Thiên Ân gây thiệt hại hơn 18 tỉ đồng, trong đó Vimedimex hưởng hơn 683 triệu đồng, Tạ Thiên Ân hưởng hơn 17,3 tỉ đồng.

Cáo trạng cũng xác định vai trò của những cá nhân liên quan, Đỗ Hữu Hải, trong vai trò tư vấn quản lý dự án, đã lập tờ trình trình Sở Y tế phê duyệt cấu hình, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu mà không kiểm tra căn cứ pháp lý. Trần Mạnh Hải, được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện đấu thầu và kiểm soát chất lượng, đã chuyển hồ sơ và không báo cáo những hạn chế, thiếu sót.

Bị cáo Phạm Minh An khi ký quyết định phê duyệt thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu, chủ yếu dựa vào tham mưu của Trần Mạnh Hải mà không kiểm tra kỹ hồ sơ. Hành vi này dẫn đến việc gói thầu được thực hiện với giá trang thiết bị không phù hợp thực tế, gây thiệt hại hơn 18 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

