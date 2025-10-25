Nguy cơ đến sớm với đội HAGL

Trải qua 6 trận không thắng (chưa kể 1 trận đá bù), bao gồm 3 thất bại, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ngày càng lún sâu ở đáy bảng xếp hạng V-League 2025-2026. Chuỗi thành tích bết bát của đội bóng phố núi có thể sẽ kéo dài khi chạm trán Thể Công Viettel lúc 17 giờ ngày 26-10 (FPT Play).

"Công cùn, thủ kém"

CLB HAGL từng là thế lực lớn ở sân chơi quốc nội nhưng 3 mùa giải gần nhất, đội chủ sân Pleiku đều vật vã với cuộc đua trụ hạng. Đoàn quân HLV Lê Quang Trãi vẫn còn một trận chưa đấu và sẽ thoát nhóm "nguy hiểm" nếu giành chiến thắng ở trận đấu bù. Tuy nhiên, hiện trạng của HAGL là họ không đủ lực để xoay chuyển tình thế. Ban huấn luyện tiếp tục tận dụng nguồn lực trẻ tự đào tạo để thi đấu V-League, dẫn đến lối chơi thiếu mạch lạc, nghèo ý tưởng và kém hiệu quả.

HAGL (phải) chỉ mới có được 3 điểm từ 3 trận hòa, đang đứng cuối bảng xếp hạng Ảnh: VPF

Trước mùa giải mới, người hâm mộ đã lo lắng về chất lượng đội hình của HAGL, khi chia tay hàng loạt trụ cột như Minh Vương, Ngọc Quang, Quang Nho, Bảo Toàn, Lý Đức, Văn Sơn… và đôn những gương mặt trẻ ít kinh nghiệm thực chiến sát cánh cùng dàn ngoại binh kém chất lượng chuyên môn lên đội 1 thi đấu. Hệ quả là HAGL trở thành đội bóng có số bàn thắng ít nhất sau 7 vòng đấu V-League, với vỏn vẹn 1 pha lập công.

Qua những vòng đấu trong thế co cụm chịu trận, thủ thành Trần Trung Kiên dù chơi với 200% phong độ, cản phá bóng xuất thần nhưng cũng phải nhận đến 8 bàn thua. "Công cùn, thủ kém" khiến nhuệ khí thi đấu của các ngoại binh sụt giảm, dẫn đến "lời ra tiếng vào" với các đồng đội trên sân.

HAGL có thành tích thi đấu không tốt song HLV Lê Quang Trãi khẳng định các học trò luôn thể hiện sự nhiệt huyết, cống hiến vì màu cờ sắc áo của CLB. Thậm chí, Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành vẫn tự tin cho rằng đội nhà sẽ nằm trong tốp 5 V-League chung cuộc.

Cần tăng cường lực lượng

Điều đó có thể thành hiện thực nếu HAGL mạnh dạn đầu tư nhân lực ở kỳ chuyển nhượng cầu thủ sắp tới, đặc biệt cần một chính sách mua sắm ngoại binh hợp lý. Sau khi trung vệ Lý Đức ra đi, Jairo mất đi đối tác ăn ý ở hàng thủ. Tương tự, CLB HAGL cũng chưa tìm ra nhân tố đủ đẳng cấp để choàng gánh nhiệm vụ của Minh Vương, Ngọc Quang ở hàng tiền vệ. Marciel Silva là một "nhạc trưởng" giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao song không thể liên tục một mình gồng gánh, quán xuyến khu trung tuyến.

Trên hàng công, đoàn quân HLV Lê Quang Trãi sở hữu 2 ngoại binh gốc Brazil là Gabriel da Conceicao dos Santos và Khevin Rodrigo Fraga nhưng bộ đôi này chưa thể bắt nhịp với điều kiện thi đấu V-League, trình diễn nhạt nhòa trong số 3 trận họ đã đấu ở mùa này.

Giới chuyên gia cho rằng HAGL cần có những ngoại binh chất lượng cao để làm điểm tựa cho dàn cầu thủ trẻ, tạo chất xúc tác biến đội bóng trở nên cứng cáp hơn. Hiện nay, 4 ngoại binh được HAGL chiêu mộ ở mùa này thực sự chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không thể thắng các đối thủ được đánh giá ngang tầm, HAGL khó thể tạo bất ngờ khi tiếp đón Thể Công Viettel ở thời điểm hiện tại.

Dù có lợi thế sân nhà song CLB HAGL vẫn bị đánh đánh giá thấp hơn vì chiều sâu lực lượng kém đội bóng "áo lính". Thể Công Viettel là 1 trong 3 đội bất bại kể từ đầu mùa giải V-League 2025-2026, hiện đứng nhì bảng xếp hạng với 15 điểm.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, Thể Công Viettel trở thành ứng viên vô địch các giải đấu quốc nội mùa này, thể hiện qua các màn so tài ngang ngửa với những đối thủ mạnh như CLB Ninh Bình, Công an Hà Nội và Hà Nội.

"Nếu thêm một thất bại, HAGL sẽ tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối bảng sau vòng 8. Đội bóng phố núi rất dễ nhận một suất rớt hạng trong trường hợp không sớm có sự thay đổi.



