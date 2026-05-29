HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự lãnh án 24 năm tù

Thu Hương

(NLĐO) - Hôm 29-5, truyền thông Trung Quốc đưa tin cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín bị tòa án tuyên phạt 24 năm tù vì tội biển thủ và nhận hối lộ.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, Tòa án Nhân dân Trung cấp TP Tân Hương, tỉnh Hà Nam - Trung Quốc đã ra phán quyết phạt tù cựu trụ trì Thích Vĩnh Tín (tên thật là Lưu Ứng Thành) 24 năm tù, đồng thời phạt tiền 3,5 triệu nhân dân tệ.

CCTV dẫn thông tin từ hội đồng xét xử cho biết trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2025, ông Thích Vĩnh Tín đã lợi dụng chức vụ của mình, bao gồm vị trí trụ trì Thiếu Lâm Tự, để tự mình hoặc câu kết với những người khác biển thủ bất hợp pháp hơn 131 triệu nhân dân tệ.

Bên cạnh đó, từ năm 2012 đến năm 2022, cựu trụ trì này đã chiếm dụng hơn 151 triệu nhân dân tệ công quỹ để sử dụng vào mục đích cá nhân trong hơn ba tháng mà không hoàn trả.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự lãnh án 24 năm tù vì tham nhũng - Ảnh 1.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín (thứ ba từ phải sang) tham dự lễ khai trương một trung tâm thiền đô thị tại tỉnh Thiểm Tây ngày 28-6-2015. Ảnh: AP

Đánh giá về mức độ nghiêm trọng của vụ án, tòa án tuyên bố hành vi phạm tội của bị cáo liên quan đến số tiền đặc biệt lớn, tội danh nhận hối lộ cực kỳ nghiêm trọng và xảy ra trong thời gian dài. 

"Những sai phạm này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và tác động tiêu cực đến xã hội" - đài CCTV dẫn lời toà án.

Tuy nhiên, nguồn tin từ CCTV cũng bổ sung Thích Vĩnh Tín đã nhận tội, tự nguyện khai báo các chi tiết mà cơ quan chức năng chưa phát hiện ra và tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải.

Trước đó, vào năm 2025, phía Thiếu Lâm Tự từng thông báo Thích Vĩnh Tín đang bị điều tra do nghi ngờ chiếm dụng và biển thủ vốn dự án cùng tài sản của nhà chùa. 

Hãng tin AP dẫn lại một thông báo trên tài khoản WeChat của ban quản lý ngôi chùa vào thời điểm đó cho hay cựu trụ trì còn bị cáo buộc vi phạm giới luật Phật giáo và phạm pháp khi duy trì quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ trong thời gian dài, đồng thời có ít nhất một người con.

Tân Hoa Xã năm 2015 từng đưa tin ông Thích Vĩnh Tín được biết đến với biệt danh "nhà sư CEO". Ông từng gây ra nhiều tranh cãi khi đẩy mạnh các hoạt động thương mại hóa nhằm quảng bá các buổi biểu diễn kung fu và kinh doanh các sản phẩm lưu niệm gắn liền với thương hiệu của Thiếu Lâm tự. 

Không chỉ là một địa danh tôn giáo thuần túy tại tỉnh Hà Nam - Trung Quốc, Thiếu Lâm Tự từ lâu đã lừng danh khắp chốn nhờ nền văn hóa võ thuật đặc sắc. Tên tuổi của ngôi chùa này cũng quen thuộc với đông đảo khán giả Việt Nam qua các thước phim màn ảnh, nổi bật nhất là bộ phim "Thiếu Lâm tự" (năm 1982) làm nên tên tuổi của ngôi sao Lý Liên Kiệt.

Tin liên quan

Thông tin mới về cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự

Thông tin mới về cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự

(NLĐO) - Lệnh bắt giữ cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín đã được các công tố viên phê chuẩn, theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc hôm 16-11.

Trụ trì "siêu giàu" của Thiếu Lâm Tự bị điều tra

(NLĐO) – Văn phòng Quản lý Thiếu Lâm Tự (Trung Quốc) thông báo xác nhận trụ trì Thích Vĩnh Tín bị điều tra vì biển thủ và có con ngoài giá thú.

THIẾU LÂM TỰ: QUYỀN LỰC VÀ KIẾP NẠN (*): Thạch Hữu Tam hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự

Trong lịch sử 1.500 năm, Thiếu Lâm Tự trải qua nhiều tai kiếp nhưng có lẽ trận hỏa thiêu vào năm 1928 là gây tang thương kinh hoàng nhất

tham nhũng cựu trụ trì Thiếu Lâm tự hối lộ Thích Vĩnh Tín
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo