Thời sự

Đã bốc đầu xe còn đăng clip lên mạng xã hội

Nhất Đăng

(NLĐO) - Sau khi đăng clip bốc đầu xe máy lên mạng xã hội, nhóm thiếu niên "quái xế" bị cơ quan chức năng triệu tập, xử lý.

Ngày 16-1, thông tin từ Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công xã Đạ Huoai và Công an xã Bảo Lâm triệu tập làm việc và xử lý nhóm thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 20.

Nhóm "quái xế" bốc đầu xe rồi đăng clip lên mạng nhận cái kết đắng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc với một thiếu niên trong nhóm "quái xế" đi bão.

Trước đó ngày 15-1, tài khoản mạng xã hội Facebook "Nguyen Sang" và "Nguyen Duc Bao Long" đăng tải đoạn clip một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Trong quá trình lái xe, nam thanh niên này có hành vi bốc đầu xe máy, lạng lách đánh võng, nẹt pô xe gây náo loạn trên Quốc lộ 20 đoạn qua chợ Mađaguôi, xã Đạ Huoai.

Lực lượng CSGT phối hợp với Công an xác định chủ tài khoản Facebook đăng tải clip là Nguyễn Hữu Sang (16 tuổi, trú tại xã Đạ Huoai 2) nên triệu tập làm việc. Sang khai người có hành vi bốc đầu xe trong đoạn clip là Nguyễn Đức Bảo Long (trú tại xã Bảo Lâm 2) và nhóm bạn đi cùng.

Long khai nhận đêm 14-1 đi cùng nhóm bạn từ Lộc An lên Bảo lộc chơi và nhập hội cùng 2 nhóm thanh thiếu niên khác đi "bão" với tổng cộng 9 xe máy về hướng xã Đạ Huoai.

Đến 1 giờ ngày 15-1, đoàn đi "bão" đến Madaguôi. Long chạy xe máy bốc đầu trên Quốc lộ 20 suốt đoạn đường dài 7-8 km. Trong lúc Long chạy bốc đầu, đánh võng và nẹt pô xe thì Sang chạy xe máy bên cạnh, quay clip để cả 2 sau đó đăng lên mạng xã hội.

Lâm Đồng quái xế công an tỉnh Lâm Đồng bốc đầu xe
