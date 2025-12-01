Đà Nẵng công bố nhiều quyết định nhân sự chủ chốt

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng và Sở Nội vụ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố, được phân công giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng thời được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa.



Ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động đến UBND thành phố để bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra thành phố.

Ông Phan Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, được phân công giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy. Các quyết định có thời hạn 5 năm.

Các nhân sự mới được bổ nhiệm nhận quyết định và hoa chúc mừng. Ảnh: Anh Phú

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chúc mừng các cán bộ được phân công, điều động, bổ nhiệm; đồng thời đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sáng tạo trong công tác tham mưu về xây dựng Đảng, công tác tổ chức – cán bộ và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện để các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm phát huy hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.