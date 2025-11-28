HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đà Nẵng đề xuất loạt cơ chế mới cho khu thương mại tự do

B.Vân

(NLĐO) - TP Đà Nẵng có nhiều đề xuất vượt trội để vận hành mô hình khu thương mại tự do, đang được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét

Chiều 28-11, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu thương mại tự do và hạ tầng logistics Đà Nẵng, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết thành phố đã hoàn thiện và trình nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm vận hành mô hình Khu thương mại tự do theo hướng vượt trội và cạnh tranh hơn.

Về đất đai, thành phố đề xuất cho phép giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá đối với các dự án trong Khu thương mại tự do; cho phép chỉ định nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật liên kết với cảng biển, cảng hàng không theo phương thức PPP. 

Đà Nẵng cũng xin miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời hạn cho thuê, trừ các dự án nhà ở và dự án thương mại – dịch vụ thông thường.

Đà Nẵng đề xuất loạt cơ chế mới cho khu thương mại tự do - Ảnh 1.

Đà Nẵng đang quy hoạch Khu thương mại tự do với quy mô lớn, gồm 7 vị trí quan trọng nằm rải rác tại phường Hải Vân, xã Bà Nà, xã Hoà Vang.

Về thuế, cơ chế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với mức 10% trong 30 năm cho ngành nghề ưu tiên và 15 năm cho ngành nghề khác được đề xuất áp dụng, kèm theo miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Thuế thu nhập cá nhân cũng được kiến nghị giảm 50% trong 15 năm đối với chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và lao động trình độ cao.

Đà Nẵng đề xuất cho phép hàng hóa trung chuyển được lưu giữ tối đa 90 ngày, gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần không quá 60 ngày. Nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu đến 49% vốn trong lĩnh vực hàng không và 51% tại các dự án logistics, trung tâm trung chuyển hàng hóa.

Doanh nghiệp trong khu vực này sẽ được hưởng chế độ hải quan ưu tiên, áp dụng hậu kiểm với kiểm tra chuyên ngành và không chịu biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa từ nội địa hoặc nước ngoài đưa vào khu chức năng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được phép kinh doanh tạm nhập tái xuất, trung chuyển hàng hóa; được niêm yết, báo giá và thanh toán bằng ngoại tệ, nhằm tạo môi trường kinh doanh linh hoạt, phù hợp đặc thù của Khu thương mại tự do.

Đà Nẵng đã đề xuất cụ thể các cơ chế trên với Chính phủ từ tháng 10 và đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 12.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam nhấn mạnh việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Khu Thương mại tự do Đà Nẵng là dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở ra mô hình phát triển mới dựa trên đổi mới sáng tạo, tư duy đột phá và khát vọng vươn tầm quốc tế. 

Ông Nam khẳng định Đà Nẵng – Quảng Nam sau hợp nhất đang sở hữu vị trí chiến lược hiếm có với hai sân bay quốc tế, hệ thống cảng biển lớn và mạng lưới giao thông đồng bộ, tạo điều kiện hình thành chuỗi cung ứng mới của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 

Đà Nẵng định hướng phát triển các trung tâm thương mại, logistics như trục phát triển sống còn, đặc biệt ưu tiên khu vực phía Đông gắn với dải đô thị ven biển; phía Tây tập trung lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, mở rộng cơ hội đầu tư vào lĩnh vực logistics – ngành sẽ dẫn dắt năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng trong nhiều thập kỷ tới, qua đó chuyển hóa tiềm năng thành giá trị thực, xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến đáng sống và đáng đầu tư.

