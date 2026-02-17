HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng đón hơn 1.500 chuyến bay dịp Tết Bính Ngọ 2026

B.Vân

(NLĐO) - TP Đà Nẵng tổ chức múa lân cùng nhiều hoạt động chào đón du khách đến tham quan dịp Tết cổ truyền

Sáng 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), tại công viên phía Nam bờ Tây cầu Rồng, TP Đà Nẵng tổ chức chương trình chào đón du khách "xông đất" đầu năm mới. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện đón và trải nghiệm Tết dành cho các đoàn khách đến thành phố.

Múa lân đón khách "xông đất" Đà Nẵng mùng 1 Tết

Đà Nẵng đón hơn 1.500 chuyến bay dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Đà Nẵng đón hơn 1.500 chuyến bay dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Tổ chức múa lân chào đón khách đến TP Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ

Trong không khí rộn ràng, du khách được thưởng thức múa lân sư rồng, nhận quà lưu niệm, lì xì may mắn, tham gia hái lộc đầu năm và check-in tại không gian đường hoa rực rỡ giữa trung tâm thành phố.

Ông Tán Văn Vương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng – cho biết việc tổ chức đồng thời các hoạt động chào đón du khách tại cửa ngõ hàng không và khu vực trung tâm thể hiện sự chủ động, chuyên nghiệp trong công tác phục vụ, nâng cao trải nghiệm điểm đến.

Đà Nẵng đón hơn 1.500 chuyến bay dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Đoàn khách được tặng quà là bánh chưng, bánh tét

Đà Nẵng đón hơn 1.500 chuyến bay dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Ngành du lịch thành phố còn tặng nón lá cho du khách

Năm 2026, ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường, làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh Đà Nẵng khác biệt, giàu bản sắc theo định hướng "chạm về nguyên bản".

Đà Nẵng đón hơn 1.500 chuyến bay dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Du khách nhận lì xì

Ngay sau chương trình, TP Đà Nẵng tổ chức đón chuyến bay FD634 từ Bangkok (Thái Lan) với hơn 200 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng dịp đầu năm. Tại ga đến quốc tế, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã trao hoa, quà lưu niệm và voucher trải nghiệm cho 5 hành khách may mắn. 

Đà Nẵng đón hơn 1.500 chuyến bay dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng tặng quà cho du khách từ chuyến bay FD634 - Bangkok

Đà Nẵng đón hơn 1.500 chuyến bay dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Dịp Tết Bính Ngọ, Đà Nẵng đón hơn 1.500. chuyến bay

Toàn bộ hành khách được tham gia hái lộc, nhận quà mang đậm hương sắc Tết Việt như nón lá, đèn lồng, cà phê, bánh dừa và ấn phẩm du lịch.

Theo thông tin từ các đơn vị khai thác hàng không, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (14-2 đến 22-2-2026, tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt hơn 1.500, tăng khoảng 36% so với Tết Ất Tỵ 2025, bình quân 173 chuyến/ngày.

Đà Nẵng đón hơn 1.500 chuyến bay dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.

Khách quốc tế tấp nập đến Đà Nẵng trong sáng mùng 1 Tết

Trong đó, các đường bay nội địa ước đạt 829 chuyến (tăng 27%), trung bình 92 chuyến/ngày; đường bay quốc tế ước đạt 732 chuyến (tăng 47%), trung bình 81 chuyến/ngày.

Những con số tích cực cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế, tạo nền tảng để Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường, mở rộng mạng lưới đường bay và nâng cao chất lượng dịch vụ trong năm 2026.

