Vượt qua gần 7 km đường biển, khi đò cập bến, một cổng chào mới khang trang được xây dựng ngay cầu tàu còn thơm mùi sơn mới hiện rõ dòng chữ "Xã đảo Thạnh An - Wellcome to Thanh An".

Những người lính biên phòng xã đảo Thạn An trang trí cành mai, cành đào ngày Tết

Nối tiếp đó là con đường dẫn vào tận trụ sở Đồn Biên phòng Thạnh An cũng được tráng xi măng thẳng tấp, xe 2 bánh bon bon chạy. Con đường này vài năm trước chỉ là đường đất nhỏ hẹp, muốn vào phải đi bộ len qua các khu dân cư mới đến được trụ sở hành chính.

Hy sinh niềm vui riêng vì nhiệm vụ chung

Tại đây, chúng tôi bắt gặp sắc Xuân hiện ra trước mắt khi các chiến sĩ tranh thủ sau giờ ăn trưa trang trí lại cành mai, cành đào trong tiếng cười nói rôm rả. Với cán bộ, chiến sĩ biên phòng xã đảo Thạnh An, Tết là thời điểm công việc không hề giảm bớt.

Những ca trực đảm bảo 100% quân số, những chuyến tuần tra trên biển vẫn được duy trì nghiêm túc nhằm giữ gìn sự bình yên cho người dân xã đảo trong dịp Tết đến Xuân về.

Xã đảo Thạnh An trong đầu năm mới

Vừa xong ca tuần tra cùng những anh em từ biển vào, anh Lê Thái Thành Nam cho hay anh là chiến sĩ mới, năm nay cũng là lần đầu đón Tết tại đơn vị. Dù có đôi chút lạ lẫm và bỡ ngỡ nhưng với những tình cảm ấm áp của đồng đội, của những bà con nơi xã đảo đã giúp anh vơi đi những nỗi nhớ nhà. Tình cảm ấy đã giúp anh vững tin làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ biên phòng bên bàn thờ Bác

"Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, tôi rất nhớ ba mẹ. Nhưng với sự chung sức của anh em trong đơn vị và sự chung tay của bà con trên đảo, tôi cũng thấy vui"- chiến sĩ Nam bộc bạch.

Các chiến sĩ tuần tra dọc bờ biển

Cùng trang trí mai, đào cũng như tự tay cắm bình hoa ngày Tết dâng lên bàn thờ Bác, thiếu tá Nguyễn Thành Trung - phụ trách phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Thạnh An - cho hay đây là lần thứ 5 anh đón Tết nơi xã đảo. Đây cũng là lần thứ 5 anh được chứng kiến thời khắc giao thừa cùng với anh em đồng đội.

Giữ gìn sự bình yên cho xã đảo

"Dẫu có nhớ nhà, nhớ gia đình nhưng thấy bà con xã đảo đón một mùa xuân mới ấm áp là trong lòng phấn khởi" - Thiếu tá Trung bày tỏ - "Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xác định rõ trách nhiệm của mình là bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Dù Tết đến Xuân về, chúng tôi vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, để bà con ngư dân yên tâm đón Tết và vươn khơi sản xuất".

Xã đảo bình yên

Không chỉ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chiến sĩ biên phòng xã đảo Thạnh An còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng các quy định trong khai thác hải sản, phòng chống khai thác IUU, góp phần xây dựng nghề cá phát triển bền vững. Điều này được minh chứng khi chúng tôi có dịp tháp tùng cùng các chiến sĩ thăm hỏi ngư dân lúc họ vừa cho tàu vào bờ dịp Tết.

Ngư dân ra khơi đánh bắt

Cách đây 5 năm, vào tháng 7-2021, xã Thạnh An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt công nhận là xã đảo, có 3 ấp, với diện tích khoảng 131 km², dân số gần 5.000 người. Với vị trí địa lý đặc thù và hệ sinh thái độc đáo, Thạnh An giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của thành phố. Đời sống người dân ở đây chủ yếu dựa vào khai thác, nuôi trồng thủy sản và các dịch vụ kinh tế biển. Trong điều kiện thời tiết, sóng gió diễn biến phức tạp, vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng càng trở nên quan trọng, không chỉ trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, mà còn trong việc đồng hành cùng bà con ngư dân phát triển kinh tế biển.

Ngư dân Quảng Thanh Long, hơn 40 năm sinh sống và tham gia đánh bắt thủy hải sản tại xã đảo Thạnh An, cho hay: "Tôi là người sinh ra và lớn lên ở xã đảo, trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm. Cuộc sống người dân ở xã nay đã tân tiến hơn".

Theo thượng úy Bế Hồng Quân - Trạm trưởng Trạm kiểm soát Đồn biên phòng Thạnh An, xã đảo có 135 tàu cá đang tham gia đánh bắt thủy hải sản, trong đó có 4 tàu lớn trên 15m đánh bắt xa bờ. Những tàu cá này có đầy đủ thiết bị giám sát hành trình cũng như thực hiện nghiêm túc việc ghi chép lịch trình khai thác.

Theo người dân xã đảo, hình ảnh gắn bó mật thiết giữa chiến sĩ biên phòng với bà con nơi đây thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình khó khăn, gia đình chính sách…cùng mô hình "Đồng hành cùng học sinh xã đảo" đỡ đầu cho các em học sinh những bữa cơm, chỗ nghỉ giờ trưa được đồn biên phòng duy trì thực hiện đã trở thành nét đẹp quen thuộc, góp phần làm cho không khí xuân trên đảo thêm ấm áp, thắm đượm nghĩa tình.

Xã đảo Thạnh An yên bình đón Xuân mới

Xã đảo Thạnh An cũng đứng trước nhiều kỳ vọng mới, nhất là trong bối cảnh TPHCM sau sáp nhập, mở rộng không gian phát triển về hướng biển. Đây được xem là cơ hội để kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá và du lịch sinh thái biển đảo được quan tâm đầu tư bài bản hơn.

Đồn Biên phòng Thạnh An vẫn trực đủ quân số trong những ngày Tết

Chỉ tay về trạm cấp nước vừa được xây mới, khu trường học cấp 2-3 Thạnh An với các dãy lầu kiên cố, con đường bê tông thẳng tắp, nhiều nhà dân sửa sang kiên cố, con em trên đảo được đến trường đầy đủ, thầy giáo Nguyễn Minh Phước - giáo viên có 13 năm sống và công tác tại xã đảo, không giấu niềm vui. Anh bày tỏ niềm tin và kỳ vọng về sự đổi thay, phát triển của xã đảo hôm nay.

Ngư dân xã đảo Thạnh An thu lưới

Cùng với sự quan tâm đầu tư của thành phố, kinh tế biển được phát triển và tình cảm quân dân ngày một gắn kết thì đời sống người dân chắc chắn sẽ ngày càng ổn định, ấm no, trong đó có cả đội ngũ nhà giáo và các thế hệ học sinh.

Đường vào Thạnh An xe máy chạy bon bon

Niềm tin của người dân cũng chính là động lực để chiến sĩ biên phòng Thạnh An tiếp tục gắn bó với địa bàn, làm tốt vai trò "cột mốc sống" trên biển.

Trung tá Lê Việt Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thạnh An Xuân biên phòng ấm lòng dân bản Cấp ủy chỉ huy Đồn Biên phòng Thạnh An đã chỉ huy nghiêm quân số trực, tuần tra kiểm soát biên giới biển, đấu tranh với tội phạm buôn lậu. Đặc biệt, đơn vị thực hiện nghiêm trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026 để giữ bình an cho người dân. Đơn vị tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ của đồn, gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Đơn vị còn phối hợp vói địa phương tổ chức "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" với các hoạt khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, tặng cờ Tổ quốc, phao cứu sinh…



