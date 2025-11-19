HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng khẩn cấp chi 18 tỉ đồng cho một số xã, phường khắc phục mưa lũ

B.Vân

(NLĐO) - Mức hỗ trợ thấp nhất cho xã, phường là 500 triệu đồng và cao nhất là 2 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Ngày 19-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng ký công văn thống nhất chủ trương hỗ trợ khẩn cấp 18 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để giúp các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Theo kế hoạch phân bổ, các xã Tam Mỹ, Thạnh Bình, Thăng Trường… được hỗ trợ 2 tỉ đồng mỗi địa phương. Các phường Hòa Khánh, Tam Kỳ, Hương Trà và các xã Núi Thành, Tam Anh, Đức Phú, Chiên Đàn, Tiên Phước, Quế Sơn, Tam Hải, Tân Hiệp… được hỗ trợ 1 tỉ đồng. Riêng các phường Cẩm Lệ và Sơn Trà nhận hỗ trợ 500 triệu đồng.

Đà Nẵng hỗ trợ khắc phục thiệt hại mưa lũ với 18 tỉ đồng - Ảnh 1.

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra tại TP Đà Nẵng vào cuối tháng 10 gây thiệt hại nặng nề

UBND thành phố giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu phân bổ kinh phí, bảo đảm nguồn hỗ trợ được chuyển đến các địa phương kịp thời, đúng quy định, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và sửa chữa những công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng.

Đây là đợt 2 Đà Nẵng trích ngân sách cho các địa phương khắc phục mưa lũ. Trong đợt 1, ngày 3-11, thành phố chi 210 tỉ đồng, cũng từ ngân sách để hỗ trợ khẩn cấp 72 xã, phường. Mỗi đơn vị nhận từ 1 đến 4 tỉ đồng.

Trước đó, Chính phủ có quyết định hỗ trợ TP Đà Nẵng 100 tỉ đồng, thành phố cũng có quyết định chi 200 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ xảy ra vào cuối tháng 10. Theo tính toán sơ bộ, toàn thành phố thiệt hại khoảng 1.300 tỉ đồng.

Đà Nẵng mưa lũ khắc phục thiệt hại
