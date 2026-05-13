Ngày 13-5, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công điện về việc chủ động ngăn chặn, giám sát và ứng phó nguy cơ dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) do vi rút thuộc serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam.



Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các xã, phường, đặc khu khẩn trương bố trí kinh phí mua vắc xin, tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc bảo đảm đạt tỉ lệ theo quy định. Đối với các địa phương đã triển khai nhưng chưa đạt tỉ lệ phòng bệnh, phải rà soát, tiêm bổ sung cho đàn gia súc chưa được tiêm, gia súc mới phát sinh hoặc đã hết thời gian miễn dịch.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi mắc bệnh tại các cơ sở, hộ chăn nuôi. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ phải báo cáo ngay cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm, điều tra ổ dịch và triển khai biện pháp khống chế, không để lây lan.

Kiểm tra động vật tại một cơ sở giết mổ ở phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng

UBND thành phố cũng yêu cầu siết chặt kiểm soát vận chuyển, ngăn chặn buôn lậu động vật và sản phẩm động vật tại khu vực biên giới, chợ đầu mối, cơ sở thu gom, giết mổ. Lực lượng thú y phối hợp với công an, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không mua bán, vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút, đánh giá nguy cơ xâm nhập của vi rút LMLM serotype SAT1 và tham mưu kịp thời các giải pháp ứng phó.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra tại Trạm Kiểm dịch động vật Kim Liên, các điểm tập kết, trung chuyển, giết mổ động vật; xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Sở Tài chính được giao phối hợp bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch. Sở Công Thương tăng cường kiểm soát lưu thông hàng hóa, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật trái phép. Công an thành phố và Bộ đội Biên phòng thành phố tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật qua biên giới.

UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, tác hại của việc nhập lậu động vật, đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch, tránh gây hoang mang trong xã hội.