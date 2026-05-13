Vì sao hàng ngàn giáo viên ở Đà Nẵng chưa nhận được phụ cấp?

Vài ngày qua, người dùng mạng xã hội xôn xao trước thông tin nhiều giáo viên ở xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng (thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ) chưa nhận được tiền phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP (hỗ trợ giáo viên giảng dạy tại lớp có học sinh khuyết tật) trong năm học 2023-2024 và 2024-2025, với số tiền lên đến hơn 3,33 tỉ đồng.

Cụ thể, trên Facebook, một tài khoản đăng tải 2 công văn của Sở Tài chính TP Đà Nẵng, phản hồi tờ trình của UBND xã Phước Năng và xã Xuân Phú.

Công văn Sở Tài chính TP Đà Nẵng phản hồi UBND xã Xuân Phú

Theo công văn, Sở Tài chính nhận được tờ trình ngày 6-5 của UBND xã Xuân Phú đề nghị phân bổ kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật năm học 2023-2024 và 2024-2025, với tổng số tiền hơn 3,33 tỉ đồng.

Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho rằng, theo định mức phân bổ chi thường xuyên đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo quy định tại Điều 16, Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam, đã bao gồm kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật đối với các trường học thuộc UBND các huyện quản lý.

Nhiều giáo viên tại TP Đà Nẵng chưa nhận được tiền phụ cấp dạy trẻ khuyết tật (Ảnh minh họa: AI)

"Theo đó, hằng năm UBND tỉnh Quảng Nam đã giao dự toán cho UBND huyện Quế Sơn tại Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 11-12-2023 và Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 6-12-2024 để thực hiện các chế độ theo quy định.

Do vậy, tại thời điểm hiện nay, UBND xã Xuân Phú đề nghị UBND TP phân bổ kinh phí để chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025 là không có cơ sở để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố" – công văn của Sở Tài chính nêu.

Từ nội dung công văn nêu trên, nhiều người cho rằng tỉnh Quảng Nam cũ đã phân bổ kinh phí về cho huyện Quế Sơn để chi trả cho giáo viên nhưng huyện Quế Sơn không thực hiện chi trả. Từ đó, nhiều người đặt nghi vấn có hay không việc "ăn chặn" tiền của giáo viên.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Phước Sơn – nguyên Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn giai đoạn 2021-2024 (hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng), cho biết trên thực tế, huyện Quế Sơn cũ chưa được tỉnh bổ sung mục tiêu để chi trả cho giáo viên. Thực tế này xảy ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ chứ không riêng huyện Quế Sơn.

Theo ông Sơn, 2 quyết định mà Sở Tài chính viện dẫn trong văn bản nêu trên là quyết định giao dự toán ngân sách hàng năm cho huyện.

"Hằng năm, tỉnh Quảng Nam giao dự toán ngân sách theo định mức cụ thể của từng địa phương. Sau đó, từng huyện sẽ phân rã để cân đối cho tất cả các nhiệm vụ chi. Tuy nhiên, từ nguồn phân bổ theo định mức đó, các huyện đều không đảm bảo cân đối ngân sách để chi trả chế độ nêu trên cho giáo viên" – ông Sơn giải thích.

Chính vì vậy, ngày 4-6-2024, UBND huyện Quế Sơn đã có Tờ trình số 105/TTr-UBND kèm theo phụ lục danh sách số tiền của từng người, đề nghị tỉnh Quảng Nam bổ sung hơn 3,33 tỉ đồng để chi trả cho 642 giáo viên trên địa bàn huyện trong năm học 2022-2023 và 2023-2024.

Năm 2024, huyện Quế Sơn xin tỉnh Quảng Nam bổ sung kinh phí để chi trả cho giáo viên nhưng chưa được giải quyết

Từ cuối tháng 12-2024, ông Sơn chuyển công tác khác nên không biết UBND huyện tiếp tục có văn bản đề nghị nào khác hay không. Tuy nhiên, đến thời điểm sáp nhập, tỉnh Quảng Nam chưa giải quyết.

Tương tự như xã Xuân Phú, vừa qua, UBND xã Phước Năng (thuộc huyện Phước Sơn cũ) cũng có văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét phân bổ kinh phí để chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật.

Nội dung công văn Sở Tài chính phản hồi UBND xã Phước Năng

Ông Sơn cho rằng, bản chất tại 2 huyện Quế Sơn và Phước Sơn cũ là giống nhau. Tuy vậy, 2 văn bản trả lời của Sở Tài chính TP Đà Nẵng có nội dung chưa thực sự rõ ràng, khiến người dân hiểu nhầm là huyện Quế Sơn đã nhận tiền mà chưa chi trả cho giáo viên, còn huyện Phước Sơn chưa nhận tiền hoặc đã nộp lại ngân sách thành phố sau sáp nhập nên sở mới đề nghị xã bổ sung hồ sơ để đề xuất UBND TP phân bổ kinh phí chi trả.

Ông Nguyễn Phước Sơn cho rằng, đây là chế độ chính đáng của giáo viên theo quy định mà họ chưa được nhận do địa phương chưa đảm bảo cân đối được nguồn chi trả.

Vì vậy, Sở Tài chính cần trả lời rõ ràng, thống nhất tránh sự hiểu nhầm. Quan trọng hơn, cần rà soát tổng thể trên địa bàn Quảng Nam cũ, tham mưu UBND TP phân bổ kinh phí để chi trả cho giáo viên theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo một số xã tại khu vực huyện Thăng Bình và huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ, cũng cho biết nhiều giáo viên trên địa bàn chưa nhận được tiền phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP tại một số năm học trước (riêng năm học 2025-2026 đã được chi trả). Như vậy, số giáo viên chưa nhận được quyền lợi chính đáng của mình trên địa bàn TP Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) có thể lên đến hàng ngàn người.



