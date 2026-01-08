HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xe ben bất chấp biển cấm ở Đà Nẵng: Phường Hòa Khánh vào cuộc xử lý

B.Vân

(NLĐO) - Công an phường Hoà Khánh đã xác định 2 xe ben vi phạm đi vào đường cấm và phạt mỗi trường hợp 6 triệu đồng

Ngày 8-1, ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng phường đã vào cuộc xử lý tình trạng xe ben lưu thông vào tuyến đường có biển cấm trên đường Đà Sơn 2, sau khi Báo Người Lao Động phản ánh.

Theo đó, Công an phường Hòa Khánh đã mời các tài xế vi phạm đến trụ sở làm việc. Hai ô tô vi phạm mang biển kiểm soát 43C-284... và 43H-133..., do các tài xế T.Q.A (sinh năm 1986) và P.Đ.K (sinh năm 1967) điều khiển.

Xe ben vi phạm biển cấm ở Đà Nẵng bị phạt nặng tại phường Hòa Khánh - Ảnh 1.

Công an phường Hòa Khánh lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các tài xế điều khiển xe đi vào đường cấm

Qua làm việc, lực lượng công an đã tuyên truyền, nhắc nhở và lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai tài xế về hành vi điều khiển phương tiện đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang lưu thông.

Hành vi vi phạm được xử lý theo điểm i, khoản 5, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26-12-2024 của Chính phủ. Mức phạt áp dụng đối với mỗi trường hợp là 6 triệu đồng.

Liên quan đến bãi tập kết rác, phế thải xây dựng ở cuối đường Đà Sơn 2, nơi các xe ben nói trên ra vào để vận chuyển phế thải, ông Đặng Ngọc Tuấn cho biết UBND phường đã tạm thời cho ngừng hoạt động khu vực này.

Nội dung vụ việc sẽ được báo cáo Thường trực Đảng ủy phường tại cuộc họp sắp tới nhằm nghiên cứu, xây dựng phương án xử lý chất thải rắn xây dựng mới, theo hướng bền vững và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Xe ben vi phạm biển cấm ở Đà Nẵng bị phạt nặng tại phường Hòa Khánh - Ảnh 2.

Xe ben chở phế thải ra vào đường Đà Sơn 2, nơi đặt biển cấm đối với xe có trọng tải 7,5 tấn

Trước đó, Báo Người Lao Động thông tin, khu đất trống cuối đường Đà Sơn 2, phường Hòa Khánh được UBND phường cho phép làm bãi tập kết, trung chuyển tạm phế thải xây dựng. Tuy nhiên, nơi đây đang trở thành điểm nóng về an toàn giao thông khi hàng loạt xe trọng tải lớn liên tục ra vào, bất chấp các biển cấm tải trên tuyến đường dân sinh nhỏ hẹp.

Ghi nhận thực tế cho thấy, bãi tập kết hoạt động nhộn nhịp suốt ngày với nhiều xe ben chở phế thải ra vào liên tục, bên trong có xe múc bốc dỡ để trung chuyển đi nơi khác. Đáng chú ý, dù đường Đà Sơn 2 và nút giao Hoàng Văn Thái đều gắn biển cấm xe trên 7,5 tấn, nhiều xe ben khoảng 9 tấn vẫn ngang nhiên lưu thông. Thậm chí, các xe chở đầy phế thải còn chạy qua cầu dân sinh có biển cấm trên 10 tấn, khiến người dân lo ngại nguy cơ xuống cấp, hư hỏng công trình.

UBND phường Hòa Khánh cho biết bãi trung chuyển được lập nhằm hạn chế đổ trộm phế thải, song đã yêu cầu đơn vị vận hành chỉ sử dụng xe tải nhỏ, đúng tải trọng.

