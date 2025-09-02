Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỉ đồng dịp lễ Quốc khánh 2-9

Chiều 2-9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay (từ 30/8 – 2/9), thành phố đón hơn 620.000 lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 168.000 lượt (tăng 49%), khách nội địa hơn 452.000 lượt (tăng 17%). Tổng thu du lịch ước đạt trên 2.200 tỉ đồng, tăng 28%.

Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt 55-60%; riêng khối khách sạn 4-5 sao đạt 65-70%, nhiều cơ sở lưu trú tại An Hải, Ngũ Hành Sơn và Hội An đạt trên 80%.

Dịp lễ Quốc khánh 2-9, Bảo tàng Đà Nẵng cùng các bảo tàng khác trên địa bàn mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan

Trong 5 ngày lễ, sân bay Đà Nẵng đón 687 chuyến bay, tăng 18,4% so với cùng kỳ, trong đó 292 chuyến quốc tế. Ngày 3-9, thành phố tiếp tục đón tàu biển Star Voyager với 1.500 khách quốc tế.

Các khu, điểm du lịch lớn đều ghi nhận lượng khách tăng cao, nổi bật là Sun World Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Mikazuki 365, VinWonders Nam Hội An và Phố cổ Hội An.

Chợ Hàn trang trí rực rỡ dịp Quốc khánh

Du khách hào hứng với các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9 tại Bà Nà Hills

Dịp lễ, nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi, sự kiện văn hóa – giải trí đã được tổ chức: Bà Nà Hills giảm giá vé, tổ chức mini concert "Tự hào dân tộc"; Núi Thần Tài có lễ cầu an, diễu hành Thần Tài; Mikazuki 365 giảm 30% giá vé và tổ chức nhiều show diễn; Hội An có chuỗi hoạt động làng nghề, nghệ thuật đường phố và chương trình "Hội An – Chào ngày mới". Cầu Rồng phun lửa, phun nước liên tiếp 5 đêm, tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Cầu Vàng rợp cờ Tổ quốc

Cùng với du lịch, thành phố tổ chức hơn 50 hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Quốc khánh và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXIII. Nổi bật là chương trình nghệ thuật "Đà Nẵng Concerts" tại Bảo tàng Đà Nẵng tối 2-9; Giải Đua thuyền truyền thống mở rộng trên sông Hàn với 26 đội, 520 vận động viên; các bảo tàng miễn phí vé tham quan ngày 2-9 và nhiều triển lãm, chiếu phim, chương trình văn nghệ tại cơ sở.