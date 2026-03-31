Thời sự

Đà Nẵng: Tiếp tục tinh giản cấp phó tại một sở

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng vừa điều động một phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường sang đơn vị khác, giảm số cấp phó xuống còn 10 người

Ngày 31-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến công tác tại Liên minh Hợp tác xã thành phố, giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng khẳng định việc điều động được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự thống nhất cao giữa UBND thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy. Theo ông Hưng, ông Vũ là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đáng chú ý, việc điều động này không chỉ nhằm kiện toàn nhân sự Liên minh Hợp tác xã TP Đà Nẵng mà còn nằm trong lộ trình tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cấp phó tại Sở Nông nghiệp và Môi trường. Sau khi điều chuyển, số phó giám đốc sở từ 11 giảm còn 10 người.

Đà Nẵng giảm cấp phó sở Nông nghiệp và Môi trường năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Vũ (bìa trái), nhận quyết định công tác mới

Trước đó, sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam (tháng 7-2025), Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng có 13 phó giám đốc; đến nay đã điều chuyển 3 người sang các đơn vị khác. Hai người trước đó được điều động sang Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Khoa học và Công nghệ.

Giao nhiệm vụ tại đơn vị mới, ông Trần Nam Hưng đề nghị ông Nguyễn Xuân Vũ giữ vững đoàn kết nội bộ, kế thừa thành quả đã có, đồng thời đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn để nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng gợi ý cần xác định 4-5 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện dứt điểm, tránh dàn trải. Trong đó, cần tạo ra các "sản phẩm" cụ thể cho thành phố, như tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản ổn định cho người dân thông qua các hợp tác xã lớn.

Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã TP Đà Nẵng được yêu cầu nghiên cứu thị trường hoa trên địa bàn, chủ động làm việc với các cơ sở kinh doanh để định hướng sản xuất phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và tạo dấu ấn cho nông nghiệp đô thị.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, ông Trần Nam Hưng yêu cầu lãnh đạo sở khẩn trương sắp xếp, phân công công việc khoa học sau khi kiện toàn nhân sự, bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Phó Bí thư Đà Nẵng: Khu Kinh tế mở Chu Lai cần có tầm nhìn dài hạn

Phó Bí thư Đà Nẵng: Khu Kinh tế mở Chu Lai cần có tầm nhìn dài hạn

(NLĐO) – Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

VIDEO: Người đàn ông ở Đà Nẵng kể lại giây phút lao xuống biển cứu hai trẻ nhỏ

(NLĐO) - Phát hiện hai trẻ nhỏ bị sóng cuốn ra xa, ông Lê Công Quang lập tức lao xuống biển cứu người

Lãnh đạo Đà Nẵng: Sớm xử lý trụ sở dôi dư ở TP Tam Kỳ cũ, tránh lãng phí

(NLĐO) – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu ưu tiên bố trí trụ sở dôi dư vào sử dụng cho lĩnh vực y tế và giáo dục.

Đà Nẵng Trần Nam Hưng
