Đặc sản vùng miền sắp đổ bộ về trung tâm TPHCM cho người dân sắm Tết sớm

Ngày 23-12, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phía Nam tổ chức họp báo thông tin về sự kiện "OCOP đặc sản vùng miền và ẩm thực" diễn ra từ 26 đến 28-12 và "Sắc hương OCOP và Tết cổ truyền dân tộc" diễn ra ngày 29 đến 31-12 tại số 12 Phùng Khắc Khoan (phường Tân Định, TPHCM).

Đây là chương trình kết nối và xúc tiến sản phẩm OCOP thường kỳ tại TPHCM do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các bên liên quan thực hiện.

Chuỗi sự kiện thu hút gần 200 gian hàng trưng bày đến từ các vùng miền trên cả nước. Trong đó, có 120 gian hàng được hỗ trợ tham dự miễn phí như: chè, cà phê, hạt điều, dược liệu, tổ yến, đặc sản và ẩm thực Tết cổ truyền xưa và nay,…

Đặc sản có chứng nhận OCOP của tỉnh Thái Nguyên

Đặc biệt, chương trình còn có hoạt động livestream bán hàng để mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng mới, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy doanh số.

Theo ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam, Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn từ nông thủy sản, đặc sản vùng miền, làng nghề truyền thống và bản sắc văn hóa, thể hiện qua các sản phẩm OCOP chất lượng cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức giới thiệu một số hoạt động nổi bật tại 2 sự kiện cuối năm 2025

Sự kiện "OCOP đặc sản vùng miền và ẩm thực" và "Sắc hương OCOP và Tết cổ truyền dân tộc" nhằm xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu dùng bền vững, tăng cường liên kết vùng và ứng dụng chuyển đổi số để nâng tầm giá trị và bản sắc OCOP.

Ông Bình kỳ vọng các chủ thể OCOP sẽ tìm được đối tác mới, mở rộng thị trường và hướng tới phát triển bền vững, đa giá trị, khai thác văn hóa địa phương để xây dựng thương hiệu.