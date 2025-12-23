Đặc sản vùng miền sắp đổ bộ về trung tâm TPHCM cho người dân sắm Tết sớm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đặc sản vùng miền sắp đổ bộ về trung tâm TPHCM cho người dân sắm Tết sớm

Tin: Ngọc Ánh - Ảnh: An Na

(NLĐO) – Hơn 100 đơn vị OCOP mang đặc sản vùng miền khắp cả nước tham dự hội chợ ở trung tâm TPHCM để bán hàng Tết sớm

Ngày 23-12, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phía Nam tổ chức họp báo thông tin về sự kiện "OCOP đặc sản vùng miền và ẩm thực" diễn ra từ 26 đến 28-12 và "Sắc hương OCOP và Tết cổ truyền dân tộc" diễn ra ngày 29 đến 31-12 tại số 12 Phùng Khắc Khoan (phường Tân Định, TPHCM). 

TIN LIÊN QUAN

Đây là chương trình kết nối và xúc tiến sản phẩm OCOP thường kỳ tại TPHCM do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các bên liên quan thực hiện.

Chuỗi sự kiện thu hút gần 200 gian hàng trưng bày đến từ các vùng miền trên cả nước. Trong đó, có 120 gian hàng được hỗ trợ tham dự miễn phí như: chè, cà phê, hạt điều, dược liệu, tổ yến, đặc sản và ẩm thực Tết cổ truyền xưa và nay,…

- Ảnh 2.

Đặc sản có chứng nhận OCOP của tỉnh Thái Nguyên

Đặc biệt, chương trình còn có hoạt động livestream bán hàng để mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng mới, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy doanh số.

Theo ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam, Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn từ nông thủy sản, đặc sản vùng miền, làng nghề truyền thống và bản sắc văn hóa, thể hiện qua các sản phẩm OCOP chất lượng cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và quốc tế.

- Ảnh 3.

Ban tổ chức giới thiệu một số hoạt động nổi bật tại 2 sự kiện cuối năm 2025

Sự kiện "OCOP đặc sản vùng miền và ẩm thực" và "Sắc hương OCOP và Tết cổ truyền dân tộc" nhằm xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu dùng bền vững, tăng cường liên kết vùng và ứng dụng chuyển đổi số để nâng tầm giá trị và bản sắc OCOP.

Ông Bình kỳ vọng các chủ thể OCOP sẽ tìm được đối tác mới, mở rộng thị trường và hướng tới phát triển bền vững, đa giá trị, khai thác văn hóa địa phương để xây dựng thương hiệu.

Tin liên quan

Đặc sản vùng miền vào mùa Tết

Đặc sản vùng miền vào mùa Tết

Một số đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP có thể lần đầu xuất hiện tại siêu thị phục vụ mùa Tết này

Đặc sản vùng miền hội tụ, sẵn sàng cho mùa Tết

(NLĐO) – Hàng ngàn sản phẩm đặc sản vùng miền được 400 đơn vị mang đến TP HCM giới thiệu với các hệ thống phân phối và người tiêu dùng

Đặc sản Huế vào hệ thống siêu thị có hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày

(NLĐO) - Những đặc sản Huế như: mè xửng giòn, tôm chua, tương ớt, sa tế hàu… cùng hàng chục sản phẩm đặc trưng khác có mặt ở kênh bán lẻ hiện đại

đặc sản hội chợ OCOP sắm Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo