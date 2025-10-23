HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đại biểu Phạm Nam Tiến đề nghị tăng thêm cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở địa phương

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Đại biểu Phạm Nam Tiến đề nghị tăng thêm cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở địa phương, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM.

Thảo luận tại tổ ngày 23-10 về dự án Luật Báo chí (sửa đổi), ông Phạm Nam Tiến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tăng thêm cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM.

Đại biểu Phạm Nam Tiến đề xuất mô hình tập đoàn báo chí trong Luật báo chí sửa đổi - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Phạm Nam Tiến. Ảnh: Phạm Thắng

Theo đại biểu Tiến, tại Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, 6 truyền thông chủ lực đa phương tiện, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân. Với 6 cơ đã có này, ông Tiến đề nghị cần tăng thêm cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở địa phương.

Bên cạnh đó, đại biểu Phạm Nam Tiến cũng nhấn mạnh trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật, cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là các quốc gia có những nét tương đồng với Việt Nam về hoạt động báo chí, quản lý báo chí, như Trung Quốc.

Theo ông Phạm Nam Tiến, tại Trung Quốc hiện nay có mô hình tập đoàn báo chí. "Mô hình tập đoàn báo chí ở Trung Quốc khá nhiều, ở cấp Trung ương thì do Trung ương quản lý, ở địa phương thì có các Thành uỷ, Tỉnh uỷ, các cơ quan Đảng quản lý"- ông Tiến cho hay.

Ở trong mỗi tập đoàn báo chí ở Trung Quốc, có nhiều cơ quan báo chí, nhiều tờ báo. Đại biểu Tiến dẫn chứng tại tỉnh Vân Nam có 18 cơ quan báo chí trong một tập đoàn báo chí. "Một quy định khác liên quan đến tập đoàn báo chí ở Trung Quốc là những cơ quan báo chí trong tập đoàn phải chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động của mình. Khi xảy ra các vi phạm, sai phạm, thì bản thân cơ quan báo chí trực thuộc chịu trách nhiệm hoàn toàn, không phải người đứng đầu tập đoàn báo chí hay cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm"- đại biểu Phạm Nam Tiến nhấn mạnh.

Song vị đại biểu đoàn Lâm Đồng cũng lưu ý báo chí chúng ta là báo chí cách mạng Việt Nam, nên mô hình trên được nêu ra để tham khảo, có thể áp dụng trên thực tế trong một chừng mực nhất định.

Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) bổ sung quy định về nguồn thu mới của cơ quan báo chí, gồm: Thu từ bán quyền xem tác phẩm báo chí; Thu từ cho phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; Thu từ liên kết trong hoạt động báo chí; Thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu; Thu từ người có nhu cầu đăng bài nghiên cứu khoa học để có kinh phí phản biện, hoàn thiện, nâng cao chất lượng bài viết.

Tham gia thảo luận tại tổ, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (đoàn TP Hải Phòng) cho rằng, những quy định mới về nguồn thu được kỳ vọng giúp các cơ quan báo chí tăng tính tự chủ, giải quyết được những khó khăn về kinh tế báo chí.

Theo bà Thoa, quy định về việc giao nhiệm vụ và đặt hàng của Nhà nước cho cơ quan báo chí đối với những nhiệm vụ chính trị mà Nhà nước giao, đặc biệt là ở những lĩnh vực quan trọng, cần thiết như văn hóa, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và những địa bàn mà điều kiện phát triển kinh tế xã hội khó khăn.

Bên cạnh đó, dự thảo luật đưa ra quy định cho phép các cơ quan báo chí được phép hợp tác, liên kết với tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động đối với những lĩnh vực phù hợp với yêu cầu quan báo chí. Với những quy định, bà Nguyễn Thị Mai Thoa kỳ vọng mức độ tự chủ của các cơ quan báo chí thì sẽ được tăng lên cũng như những khó khăn về kinh tế báo chí của các cơ quan báo chí sẽ được giải quyết.

