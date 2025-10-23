Đại biểu Quốc hội: Dùng nội dung của báo chí, mạng xã hội cần chia sẻ doanh thu

Ngày 23-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, thảo luận tại tổ về dự án Luật Báo chí (sửa đổi), đại biểu Hoàng Minh Hiếu (đoàn Nghệ An) đánh giá việc sửa đổi Luật Báo chí là rất phù hợp, song đến thời điểm hiện nay mới sửa đổi là chậm. Do đó, ông kiến nghị Chính phủ cần xem xét để có phản ứng chính sách nhanh hơn, khi từ năm 2016 đến nay, hoạt động báo chí đã có nhiều thay đổi.



Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu. Ảnh: Phạm Thắng

Đi vào một số nội dung cụ thể dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), đại biểu Hiếu cho biết tình trạng "báo hoá" tạp chí đã gây ra một số mặt tiêu cực trong hoạt động báo chí thời gian qua, đặt ra vấn đề cần xử lý.

Để giải quyết triệt để, đại biểu Hoàng Minh Hiếu cho rằng dự thảo luật cần đưa ra khái niệm cụ thể, rõ ràng để phân biệt báo và tạp chí. Song tại dự thảo, các khái niệm chưa đáp ứng được yêu cầu này.

"Ban soạn thảo cần xem xét lại, cần phân biệt hai khái niệm về báo và tạp chí ở những điểm nào"- ông Hiếu đặt vấn đề và cho biết có một số điểm để phân biệt như định kỳ xuất bản, tôn chỉ mục đích, nhưng chưa rõ ràng.

Đối với kinh tế báo chí, ông Hiếu cho biết các cơ quan báo chí rất quan tâm đến quy định về vấn đề này. Theo vị đại biểu đoàn Nghệ An, thông thường các phóng viên được tính nhuận bút dựa trên lượng tin bài, lượt xem (view). Việc này sẽ không khuyến khích phóng viên đầu tư vào các tuyến bài chất lượng, từ đó làm giảm chất lượng các sản phẩm báo chí, hoặc phát sinh tiêu cực trong hoạt động báo chí.

Ông Hiếu cho biết ngân sách hàng năm chi cho hoạt động báo chí khoảng 0,5%. Ông đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu để có các cơ chế, chính sách hỗ trợ về kinh tế báo chí, đảm bảo hoạt động của cơ quan báo chí, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu cho biết vừa qua đã có chính sách giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp với các cơ quan báo chí, song theo ông, cần có thêm các chính sách khác để hỗ trợ thêm.

Một vấn đề quan trọng khác được ông Hiếu đề cập là các nền tảng mạng xã hội cần có trách nhiệm chia sẻ doanh thu cho cơ quan báo chí khi sử dụng, đăng tải lại các nội dung của cơ quan báo chí. Đại biểu đề nghị cần có các quy định cụ thể về nội dung này.

Ông Hiếu cho biết trên thế giới đã có nhiều nước đưa ra quy định về việc này. Trong đó, Canada quy định mạng xã hội có từ 2 triệu lượt người dùng trở lên, khi sử dụng nội dung của cơ quan báo chí mang tính chất thương mại sẽ phải chia sẻ doanh thu.

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai. Ảnh: Phạm Thắng

Đồng tình với các quan điểm về cần có cơ chế hỗ trợ cho báo chí, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) cho rằng mức chi khoảng 0,5% trong tổng ngân sách chi thường xuyên cho hoạt động báo chí mỗi năm là còn thấp.

Đại biểu nhấn mạnh dự thảo luật đã nêu rõ: "Báo chí của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là báo chí cách mạng, gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại".

Theo ông Mai, "Báo chí Cách mạng" nên chúng ta cần có cơ chế để nuôi dưỡng, giúp các cơ quan báo chí hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Về cơ chế hỗ trợ, mức hỗ trợ, đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng cần có tính toán phù hợp, nhưng cần thiết phải hỗ trợ.

Vị đại biểu đoàn Lâm Đồng nêu rõ một số cơ quan báo chí có nhiều nguồn thu khác nhau từ các sản phẩm phát hành, các hoạt động báo chí có liên quan, song cũng có những cơ quan báo chí khó khăn về tài chính.

Theo đại biểu Mai, khi cơ quan báo chí khó khăn về kinh tế, kéo theo các hoạt động tác nghiệp, sản xuất các sản phẩm báo chí của phóng viên gặp khó, từ đó làm giảm chất lượng. Đại biểu Dương Khắc Mai lo ngại khi sản phẩm báo chí giảm chất lượng, sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam.