Đại giáo chủ Iran vừa phát đi cảnh báo cứng rắn

Kênh truyền hình Iran International hôm 9-1 dẫn lời phát biểu của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei về tình trạng biểu tình xảy ra tại quốc gia này.

Theo đó, Giáo chủ Ali Khamenei không những chỉ trích người biểu tình mà còn công khai cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc thế lực bên ngoài tìm cách gây bất ổn ở Iran.

Các cuộc biểu tình ở Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Iran International

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Đại giáo chủ Khamenei khẳng định họ nhất định không lùi bước trước mọi tình huống bất ổn.

Liên quan đến làn sóng biểu tình, ông cho rằng nhiều người xuống đường vì họ muốn "làm vừa lòng tổng thống Mỹ". Không chỉ vậy, lãnh tụ tối cao Iran cho rằng ông Donald Trump hãy lo cho nước Mỹ trước.

Khẳng định một dân tộc thống nhất sẽ vượt qua mọi kẻ thù trước khi kết thúc bài phát biểu, ông Khamenei kêu gọi người dân Iran, đặc biệt là giới trẻ, luôn giữ vững đoàn kết.

Cùng ngày, theo đài CNBC, biểu tình ở Iran lan rộng xuất phát từ bất mãn về khủng hoảng kinh tế kéo dài, đồng tiền mất giá mạnh, giá cả leo thang.

Tổ chức Nhân quyền HRANA thống kê hơn 40 người thiệt mạng cùng gần 2.300 người bị bắt hoặc tạm giữ khi tham gia biểu tình.

Căng thẳng càng gia tăng khi ông Donald Trump đe dọa Mỹ sẽ "can thiệp" nếu Iran trấn áp người biểu tình bằng bạo lực.

Động thái nói trên khiến thị trường dầu mỏ thế giới đối mặt nguy cơ chao đảo vì cung ứng từ Iran gặp gián đoạn.