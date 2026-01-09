HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Đại giáo chủ Iran vừa phát đi cảnh báo cứng rắn

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei nói rằng những người tham gia biểu tình ở Iran muốn "làm vừa lòng" ông Donald Trump.

Kênh truyền hình Iran International hôm 9-1 dẫn lời phát biểu của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei về tình trạng biểu tình xảy ra tại quốc gia này.

Theo đó, Giáo chủ Ali Khamenei không những chỉ trích người biểu tình mà còn công khai cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc thế lực bên ngoài tìm cách gây bất ổn ở Iran. 

Giáo chủ Iran tuyên bố "ông Trump sẽ sụp đổ" - Ảnh 1.

Các cuộc biểu tình ở Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Iran International

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Đại giáo chủ Khamenei khẳng định họ nhất định không lùi bước trước mọi tình huống bất ổn.

Liên quan đến làn sóng biểu tình, ông cho rằng nhiều người xuống đường vì họ muốn "làm vừa lòng tổng thống Mỹ". Không chỉ vậy, lãnh tụ tối cao Iran cho rằng ông Donald Trump hãy lo cho nước Mỹ trước.

Khẳng định một dân tộc thống nhất sẽ vượt qua mọi kẻ thù trước khi kết thúc bài phát biểu, ông Khamenei kêu gọi người dân Iran, đặc biệt là giới trẻ, luôn giữ vững đoàn kết.

Cùng ngày, theo đài CNBC, biểu tình ở Iran lan rộng xuất phát từ bất mãn về khủng hoảng kinh tế kéo dài, đồng tiền mất giá mạnh, giá cả leo thang. 

Tổ chức Nhân quyền HRANA thống kê hơn 40 người thiệt mạng cùng gần 2.300 người bị bắt hoặc tạm giữ khi tham gia biểu tình. 

Căng thẳng càng gia tăng khi ông Donald Trump đe dọa Mỹ sẽ "can thiệp" nếu Iran trấn áp người biểu tình bằng bạo lực.

Động thái nói trên khiến thị trường dầu mỏ thế giới đối mặt nguy cơ chao đảo vì cung ứng từ Iran gặp gián đoạn.

Biểu tình lan rộng khắp Iran, internet mất kết nối hoàn toàn

Biểu tình lan rộng khắp Iran, internet mất kết nối hoàn toàn

(NLĐO) - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi kiềm chế tối đa cũng như đối thoại, tham gia và lắng nghe yêu cầu của người dân.

Ông Donald Trump tuyên bố "sẽ bắt đầu tấn công trên bộ" các băng đảng ma túy Mexico

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập việc tấn công các băng đảng ma túy "đang thống trị Mexico" khi trả lời phỏng vấn đài Fox News.

Giới chức Đan Mạch và Greenland gấp rút tới Nhà Trắng

(NLĐO) - Đại diện Đan Mạch và đảo Greenland đã gặp gỡ quan chức Mỹ trong bối cảnh Washington đang gia tăng sức ép nhằm kiểm soát hòn đảo này

