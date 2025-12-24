650 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I

Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào chiều 24-12 với sự tham gia của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên Công đoàn.

Đại hội với phương châm "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển". Đây là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thành phố sau sáp nhập, đánh dấu bước thay đổi cơ bản về mô hình tổ chức trong kỷ nguyên mới, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào nghị quyết Đại hội Công đoàn.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu đoàn Chủ tịch gồm 9 thành viên; đoàn Thư ký gồm 3 thành viên; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 thành viên; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam…

Đại hội cũng được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố giai đoạn 2023 – 2025.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn Thành phố đã luôn bám sát chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các yêu cầu của thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Thành phố. Đồng thời, nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong triển khai các chương trình, kế hoạch công tác.

Ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, nhấn mạnh kết quả nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành đó là Công đoàn đã tham gia tích cực, hiệu quả trong ổn định tình hình công nhân, lao động, quan hệ lao động.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM cũng thẳng thắn kiểm điểm những nội dung còn hạn chế, những lĩnh vực hiệu quả chưa cao. Nhất là sau khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, hệ thống tổ chức Công đoàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

LĐLĐ Thành phố đã khẩn trương kiện toàn tổ chức Công đoàn phường, xã, đặc khu và bước đầu đi vào hoạt động ổn định, song do địa bàn rộng, số lượng Công đoàn cơ sở và đoàn viên lớn, trong khi lực lượng công đoàn phường, xã còn mỏng, thiếu kinh nghiệm, biên chế cấp thành phố chưa đáp ứng, nên việc nắm bắt tình hình công nhân, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh còn nhiều khó khăn.

Đại hội đã chia 15 tổ thảo luận, qua đó tập trung góp ý các Văn kiện Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I; Văn kiện Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ công đoàn Việt Nam…