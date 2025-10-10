Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được bầu tối đa 17 Ủy viên Ban Thường vụ

Chiều 10-10, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, dự, chỉ đạo họp báo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong chủ trì cuộc họp báo

Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16-10-2025. Đại hội có 750 đại biểu, trong đó có 487 đại biểu chính thức, đại diện cho 242.000 đảng viên.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 được Trung ương cho phép bầu tối đa 69 Ủy viên Ban Chấp hành; 17 Ủy viên Ban Thường vụ.

"Đại hội có 4 nội dung chính gồm: Tổng kết nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV"- ông Hùng thông tin.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc".

Phương châm hành động của Đại hội: "Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển".

GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đứng thứ 4 cả nước

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong tổng số 27 chỉ tiêu chủ yếu, có 23 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức Nghị quyết đề ra.

Quang cảnh buổi họp báo

Nổi bật là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng quy định; hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh tiếp tục được bổ sung, sửa đổi ngày càng hoàn thiện.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, TP có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước; quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 357.760 tỉ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.750 USD, gấp 1,7 lần năm 2020; thu ngân sách nhà nước hằng năm đều vượt dự toán Trung ương giao và nằm trong nhóm 10 tỉnh, TP có số thu ngân sách cao nhất cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, tổng thu du lịch tăng cao so với cùng kỳ.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư nằm trong nhóm các tỉnh, TP dẫn đầu cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang, hiện đại. Giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục duy trì trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, được nhân dân đánh giá cao; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại được mở rộng.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu chung Thanh Hóa đề ra là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức 2 con số; chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn giá trị gia tăng cao, du lịch, dịch vụ logistics.

Trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, TP có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước

Phát triển đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; duy trì bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) và Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) hằng năm trong nhóm 10 tỉnh, TP dẫn đầu cả nước. Phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm về dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung bộ.

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cải thiện rõ nét đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Về chỉ tiêu, nhiệm kỳ 2025-2030, Thanh Hóa đề ra 32 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng; 7 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá, 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 7.900 USD trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 90 triệu đồng trở lên.