Quốc tế

Đài Loan (Trung Quốc) đấu giá dàn siêu xe "thần thú" của tập đoàn Prince Group

Huệ Bình

(NLĐO) - Dàn siêu xe hiếm có liên quan đến tập đoàn Prince Group bị tịch thu tại Đài Loan - Trung Quốc sắp được đấu giá vào tháng 2.

Nói như tờ The Straits Times, sự kiện đấu giá hàng loạt siêu xe tại Đài Bắc này sẽ đưa một số dòng xe phiên bản giới hạn quay trở lại thị trường.

Tổng cộng 34 chiếc xe sang có giá trị hơn 850 triệu Đài tệ (gần 27 triệu USD), bao gồm nhiều mẫu được giới mê xe xếp vào hàng "thần thú", đã bị Văn phòng công tố quận Đài Bắc thu giữ vào năm 2025.

Theo điều tra, hầu hết số xe này đều đứng tên chủ tịch tập đoàn Prince Group - ông Chen Zhi (Trần Chí) và cộng sự thân cận là Li Thet (Giám đốc tài chính của Prince Group Lý Thiêm).

Những chiếc xe sang đó được cất giữ tại bãi xe ngầm của khu chung cư cao cấp Hòa Bình Đại Uyển ở Đài Bắc.

Đài Loan đấu giá 34 siêu xe của tập đoàn Prince Group - Ảnh 1.

Chiếc Ferrari Monza SP2 bị nhà chức trách Đài Bắc tịch thu sắp được đem ra đấu giá. Ảnh: Cơ quan điều tra Đài Bắc

Đài Loan đấu giá 34 siêu xe của tập đoàn Prince Group - Ảnh 2.

Trong số 34 chiếc xe bị phát mại của tập đoàn Prince Group, bao gồm cả Bugatti Chiron, McLaren Senna LM và nhiều phiên bản giới hạn khác. Tất cả đều đã được đưa vào quy trình thanh lý tài sản, trở thành tâm điểm chú ý nhất trong đợt đấu giá tư pháp của vụ án này. Ảnh: Storm Media

Theo truyền thông Đài Loan, 32 trong số các xe bị tịch thu dự kiến sẽ được đấu giá tại Học viện Cảnh sát Đài Loan ở Đài Bắc vào ngày 25-2.

Về hình thức, tờ Storm Media của Đài Loan đưa tin đấu giá công khai do Chi cục Đài Bắc thuộc Cục thi hành án hành chính tổ chức. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành thẩm định giá và lập thông báo đấu giá.

Danh sách đấu giá bao gồm một chiếc Bugatti Chiron trị giá khoảng 150 triệu Đài tệ, một chiếc McLaren Senna LM cực hiếm (chỉ có 20 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới), cùng các dòng Ferrari phiên bản giới hạn như Monza SP2 và LaFerrari.

Đây là lần đầu tiên sân tập trung của học viện cảnh sát được sử dụng để trưng bày xe. Các cơ quan chức năng cần một không gian đủ lớn do số lượng siêu xe giá trị lớn trong đợt đấu giá này là chưa từng có tiền lệ.

Cảnh sát cũng dự kiến sẽ lồng ghép các chương trình nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo trong suốt sự kiện.

Đài Loan đấu giá 34 siêu xe của tập đoàn Prince Group - Ảnh 3.

Chiếc McLaren Senna LM (bên trái) và chiếc Bugatti Chiron nằm trong số 32 chiếc xe bị tịch thu sẽ được bán đấu giá tại Học viện cảnh sát Đài Loan ở Đài Bắc vào ngày 25-2. Ảnh: Cơ quan điều tra Đài Bắc

Đài Loan đấu giá 34 siêu xe của tập đoàn Prince Group - Ảnh 4.

Danh sách siêu xe sắp đấu giá gần như quy tụ đầy đủ những mẫu xe thuộc hàng sưu tầm đẳng cấp nhất của làng xe đương đại. Ảnh: Storm Media

Tập đoàn Prince Group (có trụ sở tại Campuchia) lần đầu bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố vào tháng 10-2025 với cáo buộc "cầm đầu các đường dây lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia", còn được gọi là hình thức lừa đảo "mổ heo" (pig butchering), và rửa tiền.

Các nhà chức trách Đài Loan đã tiến hành đột kích vào các địa chỉ đăng ký của Prince Group tại vùng lãnh thổ này, bao gồm cả các văn phòng thuê tại tòa tháp Taipei 101. Đây được cho là nơi lợi dụng danh nghĩa trò chơi trực tuyến làm vỏ bọc cho các hoạt động rửa tiền.

Vào tháng 11-2025, công tố viên quận Đài Bắc bắt giữ 25 người và thu giữ hơn 4,5 tỉ Đài tệ tài sản bất chính, bao gồm dàn siêu xe đậu tại hầm gửi xe của khu chung cư cao cấp Peace Palace ở Đài Bắc.

Trước đó, vào tháng 10, cảnh sát Singapore cũng đã thu giữ khoảng 115 triệu USD tài sản liên quan đến tập đoàn Prince Group, bao gồm du thuyền, xe hơi, rượu ngoại và các tài khoản ngân hàng.

Ông Chen Zhi bị bắt giữ tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào ngày 6-1 và bị dẫn độ về Trung Quốc.

Đài Loan siêu xe xe sang Chen Zhi Prince Group
