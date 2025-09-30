Điểm nóng xung đột ngày 30-9: UAV giá rẻ Ukraine hạ trực thăng 10 triệu USD của Nga?

“Các phi công Lữ đoàn 59 thuộc Lực lượng Hệ thống không người lái đã phá hủy trực thăng Mi-28 bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV)” - Robert "Madyar" Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, viết trên Telegram.

Đoạn clip dài 30 giây cho thấy chiếc UAV đâm vào trực thăng, gây ra một vụ nổ khiến phương tiện bốc cháy và rơi xuống. Địa điểm vụ tấn công vẫn chưa được tiết lộ. Tờ Kyiv Post không thể xác minh độc lập nội dung và thời gian của video.

Mi-28, còn được gọi là "Thợ săn đêm", là trực thăng tấn công hiện đại của Nga, có khả năng tiêu diệt xe bọc thép, công sự và binh lính. Mi-28 được trang bị pháo 30 mm, tên lửa dẫn đường và tên lửa không dẫn đường, cùng khoang lái bọc thép và các hệ thống chiến đấu ban đêm tiên tiến. Theo dữ liệu công khai, mỗi chiếc có giá khoảng 18 triệu USD.

Trực thăng vận tải quân sự Mi-8. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga khẳng định mục tiêu bị bắn hạ là trực thăng vận tải Mi-8, và các phi công đều sống sót. Mi-8 là trực thăng đa năng được Liên Xô chế tạo vào những năm 1960, sử dụng trong vận chuyển quân và hàng hóa, sơ tán y tế, thả hàng từ trên không và các nhiệm vụ chiến đấu. Mi-8 chở tối đa 24 người và vài tấn hàng hóa.

Sau đó, "Height Predators" - Tiểu đoàn Hệ thống Không người lái số 1 thuộc Lữ đoàn Tấn công Độc lập số 59 của Ukraine - cũng công bố toàn bộ video về vụ phá hủy trực thăng trên Telegram, xác nhận mục tiêu là Mi-8.

"Phi hành đoàn đã phá hủy trực thăng Mi-8 của Nga trị giá hơn 10 triệu USD, với FPV có giá 500 USD” - đơn vị này thông báo.

Năm 2024, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng từng bắn hạ 2 trực thăng Nga đang bay - Mi-28 và Mi-8 - bằng UAV Darts FPV giá 1.000 USD.

Cùng ngày 29-9, Ukraine xác nhận tấn công một nhà máy quốc phòng lớn ở khu vực Bryansk của Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, 4 tên lửa được phóng từ khoảng cách 240 km tới nhà máy Karachevsky Elektrodetal, cơ sở sản xuất linh kiện cho ngành công nghiệp quân sự và hàng không vũ trụ.

Tư lệnh Hải quân Oleksii Neizhpapa xác nhận tên lửa R-360 Neptune được dùng trong vụ tấn công. Địa điểm này đã bốc cháy dữ dội, có khả năng phải đóng cửa vô thời hạn.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắn hạ 230 UAV, 6 quả bom dẫn đường và một số tên lửa được bắn từ hệ thống HIMARS, hệ thống Vampire trong ngày qua.

Ngoài ra, thủ đô Kiev và vùng lân cận của Ukraine hứng chịu 595 UAV và 48 tên lửa.