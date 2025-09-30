Quan hệ Việt Nam - Nga phát triển bền vững

Ngày 29-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.

Củng cố tin cậy chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm tạo động lực, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo cơ sở và nền tảng để quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga phát triển mạnh mẽ, bền vững trong giai đoạn hợp tác mới. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Duma Quốc gia Nga sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ cùng Quốc hội Việt Nam trong tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện, cảm ơn Duma Quốc gia Nga đã nhanh chóng phê chuẩn các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước. Đề nghị Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về bảo đảm hòa bình, ổn định, trật tự tại biển Đông trên cơ sở Luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước về Luật Biển năm 1982.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết trong thành phần đoàn thăm Việt Nam lần này có đại diện của tất cả các đảng phái trong Duma Quốc gia Nga, tất cả đều nhất trí cao trong việc ủng hộ phát triển toàn diện hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; luôn coi Việt Nam là đối tác tin cậy, thủy chung của Nga và sẵn sàng đóng góp tích cực nhất cho quan hệ song phương.

Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực của hợp tác song phương thời gian qua, đặc biệt là kim ngạch thương mại giữ tốc độ tăng trên 20%, lượng khách du lịch Nga sang Việt Nam năm sau cao gấp đôi năm trước. Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định truyền thống hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ - kỹ thuật và y tế; khẳng định quyết tâm đưa hợp tác trong các lĩnh vực này lên tầm cao mới với những dự án hợp tác chung nhằm phát huy tối đa tiềm năng và yêu cầu phát triển của 2 nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin Ảnh: TTXVN

Thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực

Cùng ngày, tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Duma Quốc gia, Chính phủ Nga tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống thuận lợi; phía Nga tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch Việt Nam thông qua việc miễn thị thực, đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho rằng cần phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện và các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, qua đó đưa hợp tác nghị viện song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Ông khẳng định Duma Quốc gia Nga sẽ tiếp tục ủng hộ, khuyến khích các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước triển khai hiệu quả những thỏa thuận cấp cao, nhất là giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường với Tổng thống Putin về thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí và giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng, thế mạnh và kinh nghiệm hợp tác.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Duma Quốc gia Nga ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi về khuôn khổ pháp lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực; hỗ trợ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu, khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tại Việt Nam; đẩy nhanh đàm phán Hiệp định song phương về miễn thị thực, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác địa phương, du lịch và lao động.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định Quốc hội Nga luôn sẵn sàng phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư, nỗ lực sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỉ USD như kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước. Quốc hội Nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.



