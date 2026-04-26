Đại Nội Huế sáng đèn miễn phí, bên trong “Hoàng cung huyền ảo” có gì đặc biệt?

Tối 25-4, chương trình nghệ thuật đặc sắc "Hoàng cung huyền ảo" chính thức diễn ra tại Đại nội Huế, thu hút hàng ngàn du khách vào thưởng thức miễn phí.

Đây là hoạt động điểm nhấn thuộc lễ hội mùa Hạ "Kinh thành tỏa sáng" trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Tái hiện Hoàng cung triều Nguyễn trong đêm

Chương trình kéo dài đến ngày 28-4, phục vụ cộng đồng hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm không gian di sản về đêm.

Được dàn dựng công phu, "Hoàng cung huyền ảo" tái hiện sống động không gian Hoàng cung triều Nguyễn trong ánh đêm huyền bí bằng chuỗi hoạt động nghệ thuật, nghi lễ cung đình và trải nghiệm công nghệ hiện đại.

Mở đầu chương trình là nghi thức đổi gác tại Ngọ môn kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công, đánh dấu thời khắc mở cửa Hoàng cung.

Du khách bước vào không gian lung linh ánh sáng với hệ thống đuốc thắp sáng cùng trình diễn 3D mapping họa tiết cung đình tại cầu Trung đạo.

Tiếp đó, màn múa đèn lồng của các cung nữ dẫn dắt người xem tiến vào khu vực sân Đại triều điện Thái Hòa trong không khí vừa huyền ảo vừa trang nghiêm.

Điểm nhấn nổi bật nhất là lễ Thiết triều được sân khấu hóa, tái hiện khung cảnh triều chính uy nghiêm của triều Nguyễn.

Sau đó là lễ xuất quân và thao diễn kinh binh ở phía Đông điện Thái Hòa với nhiều màn trình diễn võ thuật truyền thống như múa cờ, múa côn, kích giáo, bắn cung kết hợp hiệu ứng phụt lửa, góp phần khắc họa khí thế oai nghiêm của quân đội xưa.

Song song với các nghi lễ cung đình, du khách còn được trải nghiệm phiên chợ Hoàng cung cùng nhiều không gian văn hóa hấp dẫn như trò chơi cung đình, trình diễn áo dài Huế kết hợp hanbok Hàn Quốc, tạo nên sự giao thoa văn hóa độc đáo.

Các hoạt động tương tác hiện đại như trải nghiệm thực tế ảo VR "Đi tìm hoàng cung đã mất", không gian "Đế đô Khảo cổ ký", cùng triển lãm phong lan, cây cảnh ba miền tại Phủ Nội vụ, vườn Thiệu Phương và vườn Cơ Hạ tiếp tục làm phong phú hành trình khám phá, mang đến góc nhìn mới mẻ về di sản Cố đô.

Ẩm thực miền kinh đô

Chương trình buffet ẩm thực Huế (có bán vé) được tổ chức vào các ngày 26, 28, 30-4 và 2-5; các ngày còn lại phục vụ thực đơn Huế theo hình thức set menu và gọi món.

Đặc biệt, từ 18 giờ 30 hằng ngày, khu vực "Ẩm thực miền kinh đô" tại Phủ Nội vụ sẽ mở cửa phục vụ du khách trước khi bước vào hành trình khám phá Đại nội về đêm.

Hoạt động này diễn ra từ ngày 24-4 đến 2-5 với nhiều hình thức phục vụ linh hoạt.

Với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại, "Hoàng cung Huyền ảo" hứa hẹn không chỉ trở thành sản phẩm du lịch đêm đặc sắc của Festival Huế 2026 mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị di sản Cố đô Huế trong đời sống đương đại.