HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

"Bức tường ô nhục" trong Kinh thành Huế được tháo dở, đường thông sau 142 năm

Quang Nhật

(NLĐO) - Đoạn tường đồn Mang Cá trong Kinh thành Huế mà dân gian hay gọi là "bức tường ô nhục" được tháo dở, trả lại sự liên thông của tuyến đường sau 142 năm

Ngày 31-3, các đơn vị trúng thầu dự án chỉnh trang đường Thái Phiên nối dài, đoạn từ đường Mang Cá đến đường Đinh Tiên Hoàng trong khu vực Kinh thành Huế thuộc phường Phú Xuân, TP Huế, đang tập trung nhân lực, phương tiện để thi công.

Tháo dở đoạn "bức tường ô nhục"

Tại dự án này, một đoạn bức tường thành xây bằng gạch vồ chạy dọc đường Đinh Tiên Hoàng thuộc đồn Mang Cá ở đối diện cổng UBND phường Phú Xuân dài khoảng 16 m đã bị tháo dở.

Lý do "bức tường ô nhục" trong Kinh thành Huế được tháo dở - Ảnh 1.

Một đoạn tường bao đồn Mang Cá được tháo dở.

Dự án do Văn phòng HĐND -UBND phường Phú Xuân làm chủ đầu tư sau khi tiếp nhận từ chủ đầu tư cũ là Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Xuân. Công trình được khởi công ngày 28-1, dự kiến hoàn thành vào ngày 27-4. Sau khi hoàn thành, đường Thái Phiên đoạn từ cửa Chánh Tây sẽ thông qua cửa Kẻ Trài ở phía Đông Bắc di tích Kinh thành Huế.

Lý do "bức tường ô nhục" trong Kinh thành Huế được tháo dở - Ảnh 2.

Bức tường được tháo dở, tạo sự liên thông đường Thái Phiên ra đường Kẻ Trài như vốn có

Việc phá dở bức tường thành của đồn Mang Cá cũng làm một số người ngạc nhiên vì nghĩ rằng đây là một phần của Kinh thành Huế đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia hạng đặc biệt vào năm 2009. UBND TP Huế đã giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế trực tiếp quản lý, sử dụng và phát huy giá trị văn hóa liên quan đến các công trình kiến trúc, dấu tích triều Nguyễn.

Tuy nhiên, rất nhiều người cho rằng đoạn tường chạy dọc đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cửa Chánh Bắc (cửa Hậu) đến cầu Kho là "bức tường ô nhục". Việc tháo dở đoạn tường này để thông đường từ cửa Chánh Tây ra cửa Kẻ Trài là rất hợp lý sau hơn 120 năm bị ngăn cách. Đây không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc đối với người dân cố đô.

Lý do "bức tường ô nhục" trong Kinh thành Huế được tháo dở - Ảnh 3.

Dự án đang đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành như dự kiến, tạo sự kết nối giao thông từ cửa Chánh Tây ra cửa Kẻ Trài như vốn có của Kinh thành Huế sau 144 năm.

Lý do là bức tường này do thực dân Pháp tự xây dựng; là biểu tượng của sự chia cắt, kìm kẹp, khiến nhịp sống của người dân nội thành bị bó hẹp trong thời gian dài. Việc tháo dở một đoạn tường chính là lời khẳng định cho sự tự do và liền mạch của không gian di sản.

Khi nút thắt lịch sử được tháo gỡ, đường Thái Phiên không chỉ giúp giao thông thuận tiện, giảm tải cho các cửa thành lân cận, mà còn đánh thức tiềm năng du lịch, kinh tế tại khu vực phía Đông Bắc Kinh thành Huế.

Không ảnh hưởng yếu tố gốc di tích

Trước khi triển khai tháo dở đoạn tường này, chủ đầu tư cũ là Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Xuân đã có văn bản hỏi ý kiến của Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. Trong đó, Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế khẳng định thẩm quyền thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Lý do "bức tường ô nhục" trong Kinh thành Huế được tháo dở - Ảnh 4.

Không bao lâu nữa, đường Thái Phiên sẽ thông sang đường Kẻ Trài, tạo sự kết nối ở phía Đông Bắc Kinh thành Huế như vốn có của 144 năm trước.

Ngày 5-3-2025, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã có công văn trả lời, khẳng định việc phá dỡ đoạn tường này không ảnh hưởng đến yếu tố gốc di tích Kinh thành Huế.

Lý do, đoạn tường trên là tường bao của đồn Mang Cá do Pháp xây dựng năm 1884. Từ đây, con đường từ cửa Kẻ Trài đến đường Thái Phiên (ngày nay) cũng như đường từ cửa Chánh Bắc (cửa Hậu) đến đường Đinh Tiên Hoàng (ngày nay) đã hoàn toàn bị bít kín, không còn lưu thông được nữa.

Năm 2004, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, cửa Hậu đã được khai thông. Tuy nhiên, thời điểm đó, lối đi vào thành vẫn là hướng vòng lên phía tây một quãng, theo đường Mang Cá rồi mới rẽ lên cầu Kho để vào đường Đinh Tiên Hoàng.

Năm 2012, đoạn đường cầu Kho - cửa Hậu (đường Đinh Tiên Hoàng nối dài) khánh thành. Từ đây, hai cổng thành đồng trục Bắc - Nam là Chánh Bắc môn và Thượng Tứ chính thức thông suốt trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng nằm gọn trong đất Kinh thành Huế.

Theo quy hoạch phân khu (tỉ lệ 1/2.000 khu vực Kinh thành Huế được UBND TP Huế phê duyệt tại Quyết định 3280/2024. Việc khôi phục con đường nối liền đường Kẻ Trài đến đường Thái Phiên như vốn có dưới triều Nguyễn (trước lúc có đồn Mang Cá) sẽ góp phần kết nối giao thông, giải tỏa ách tắc cho khu vực Đông Bắc Kinh thành Huế.

Tin liên quan

"Kinh thành Huế" thu nhỏ giữa lòng xứ Thanh

"Kinh thành Huế" thu nhỏ giữa lòng xứ Thanh

(NLĐO)- Lăng miếu Triệu Tường được xây dựng năm 1803 dưới thời vua Gia Long để tưởng nhớ đến tiền nhân, tiên tổ nơi phát tích 9 chúa, 13 vua triều Nguyễn. Công trình này được ví như một "kinh thành Huế" thu nhỏ giữa lòng xứ Thanh

Huế từng bị UNESCO "tuýt còi" khi muốn mở rộng cống trong Kinh thành

(NLĐO)-UNESCO đã không chấp thuận khi tỉnh Thừa Thiên - Huế muốn mở rộng cống trong Kinh thành Huế để giảm ách tắc giao thông. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng cần cẩn trọng khi muốn hiện thực hóa cuộc thi "Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành hào nối thượng thành".

Gỡ vướng dự án di dời dân cư khu vực I kinh thành Huế

Hàng trăm đơn kiến nghị được gửi lên chính quyền, quá trình thực hiện dự án gặp một số vướng mắc và chính quyền đang nỗ lực giải quyết

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo