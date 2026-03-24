Đại sứ Hoa hậu Bảo Ngọc nói về xu hướng công nghệ mới OBranding

Nam vương Tuấn Ngọc- hoa hậu Bảo Ngọc nói về xu hướng công nghệ mới

Mới đây, hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng và Nam vương Tuấn Ngọc tham gia chương trình bàn về cách giới trẻ tương tác, thích nghi với xu hướng công nghệ mới của OpenLive diễn ra tại TP HCM. Đây là sự kiện để các KOLs, nghệ sĩ Gen Z chia sẻ về xu hướng tiêu dùng và cách người trẻ đang tương tác với công nghệ.

Xuất hiện với vai trò Đại sứ OBranding, hoa hậu Bảo Ngọc, nam vương Tuấn Ngọc và Á hậu Ngọc Hằng có những chia sẻ về những thay đổi trong hành vi người dùng thu hút sự chú ý.

Người dùng hiện nay không còn trung thành với một kênh duy nhất, mà di chuyển giữa nhiều điểm tiếp xúc khác nhau, từ tìm hiểu, so sánh trên nền tảng số đến trải nghiệm và sử dụng trong đời sống thực, từ đó cho ra đời khái niệm đa điểm chạm.

Trong bối cảnh này, các nền tảng công nghệ cũng đang thay đổi cách tiếp cận. Nhiều mô hình được xây dựng theo hướng hệ sinh thái, kết nối nhiều hoạt động và nhiều nhóm người dùng khác nhau.

OBranding - nền tảng được giới thiệu tại chương trình - được giới thiệu như mô hình hệ sinh thái, hướng đến việc kết nối các hoạt động thương mại, tương tác và trải nghiệm tiêu dùng trong cùng một nền tảng, thay vì tồn tại riêng lẻ.

Hoa hậu Bảo Ngọc

Điểm đáng chú ý là cách các mô hình này tiếp cận người dùng với ưu thế đơn giản hóa trải nghiệm, phù hợp với thói quen tiêu dùng hiện nay. Trong hệ sinh thái OBranding, Thẻ Sành được định hình là giải pháp tiêu dùng thông minh trong đời sống hiện đại.

Đối với người tiêu dùng, Thẻ Sành mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như giảm giá trực tiếp, quà tặng,... từ hơn 1.500 thương hiệu trên toàn quốc. Đối với doanh nghiệp, Thẻ Sành là kênh tiếp cận hiệu quả đến hơn một triệu người dùng thường xuyên.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận định về xu hướng tiêu dùng hiện nay

Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ: "Người dùng bây giờ có nhiều lựa chọn. Điều họ cần là sự tiện lợi, dễ hiểu và có thể áp dụng ngay trong đời sống. Sản phẩm công nghệ nếu chỉ dừng ở việc giới thiệu mà không giải quyết được nhu cầu cụ thể thì sẽ khó giữ được người dùng lâu dài".

Bảo Ngọc cho rằng xu hướng tiêu dùng hiện nay không còn tách biệt rõ giữa online và offline. Người dùng có thể tìm hiểu thông tin trên nền tảng số, nhưng vẫn muốn sử dụng dịch vụ, sản phẩm trong đời sống thực. Điều này đặt ra yêu cầu mới cho các nền tảng, phải tạo ra trải nghiệm liền mạch, thay vì chỉ hoạt động trong "không gian số" riêng biệt.

"Cá nhân tôi thấy xu hướng hiện nay là sự kết hợp. Người dùng không chỉ mua hàng online, mà họ muốn mọi thứ liên kết với nhau - từ tìm hiểu, lựa chọn đến sử dụng. Những nền tảng làm được điều đó sẽ có lợi thế" - Bảo Ngọc chia sẻ.

Đồng quan điểm với Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng cho rằng người trẻ hiện nay có xu hướng lựa chọn những nền tảng mang lại cảm giác dễ dùng và gần gũi. Việc tiếp cận công nghệ không còn là điều quá mới mẻ, nên yếu tố quyết định nằm ở việc nền tảng đó có thực sự phù hợp với nhu cầu hàng ngày hay không.

"Người trẻ không cần quá nhiều tính năng phức tạp, mà cần những thứ giúp họ tiết kiệm thời gian và dễ đưa ra lựa chọn hơn" - cô bày tỏ.

Á hậu Ngọc Hằng, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, hoa hậu Bảo Ngọc và nam vương Tuấn Ngọc

Trong khi đó, Nam vương Tuấn Ngọc nhìn nhận từ góc độ trải nghiệm. Người trẻ không còn tương tác theo một chiều, mà có xu hướng di chuyển linh hoạt giữa nhiều nền tảng và nhiều hình thức khác nhau.

"Có những lúc mình tìm hiểu trên mạng, nhưng lại muốn trải nghiệm trực tiếp. Nếu các nền tảng có thể kết nối được hai điều đó thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều" - anh nói.