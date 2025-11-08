Soi tỉ số trận Chelsea - Wolves: Pháo hoa ở Stamford Bridge

Tiền đạo Chelsea Liam Delap và Tolu Arokodare (Wolves)

Vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, lúc 3 giờ ngày 9-11 (giờ Việt Nam) sẽ là trận giữa Chelsea và Wolves. Chelsea chịu nhiều chỉ trích khi để Qarabag cầm hòa 2-2 ở Champions League, đặc biệt là khi CLB Azerbaijan tự hào ghi những bàn đầu tiên vào lưới đội bóng Premier League.

HLV Enzo Maresca của Chelsea cũng bị chỉ trích vì xoay tua đội hình (đến 85 thay đổi ở các mặt trận) mà hàng thủ vẫn lỏng lẻo. Trận đấu với Wolves vì thế Chelsea phải siết chặt đội ngũ và tránh bị thủng lưới.

Cả Levi Colwill, Benoit Badiashile, Cole Palmer, Pedro Neto đều phải ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng HLV Enzo Maresca của Chelsea vẫn sở hữu sức mạnh chiều sâu để xuyên thủng mành lưới Bầy sói.

Đánh bại Wolves thực tế không phải là điều khó với Chelsea nhất là khi Bầy sói đã thua đến 8 trong 10 trận khiến HLV Vitor Pereira bị sa thải. HLV đội trẻ James Collins được đôn lên làm HLV tạm quyền và ông không hứa hẹn điều gì khi cầm đội hình sứt mẻ (Matt Doherty, Leon Chiwome và Rodrigo Gomes đều không thể thi đấu vì chấn thương, Emmanuel Agbadou bị treo giò) khiến ông phải tung một số cầu thủ từ đội U 21 lên đội một.

Các chuyên gia đều thống nhất một chiến thắng dễ dàng cho Chelsea, ngoại trừ chuyên gia dự đoán của Sky Sport, Lewis Jones chọn tỉ số 2-1. Trong lúc cựu bình luận viên của BBC Mark Lawrenson đoán tỉ số 2-0; cựu tiền đạo Chris Sutton cũng chọn kết quả 2-0, còn cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán tỉ số 3-0.

Dự đoán: Chelsea - Wolves 3-0

Đối đầu trực tiếp

20-1-2025 Chelsea Wolverhampton 3-1 25-8-2024 Wolverhampton Chelsea 2-6 04-2-2024 Chelsea Wolverhampton 2-4 24-12-2023 Wolverhampton Chelsea 2-1 08-4-2023 Wolverhampton Chelsea 1-0 08-10-2022 Chelsea Wolverhampton 3-0 07-5-2022 Chelsea Wolverhampton 2-2 19-12-2021 Wolverhampton Chelsea 0-0 27-1-2021 Chelsea Wolverhampton 0-0 15-12-2020 Wolverhampton Chelsea 2-1







English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 09/11 03:00 [7] Chelsea - Wolverhampton [20] 1.85 0 : 1 1/4 2.025 1.825 2 3/4 2.025

Tỉ lệ ban đầu Chelsea đã chấp Wolves 1 trái 1 trái rưỡi ăn 85 thua đủ. Đến sáng nay, thị trường chỉ đổ nhẹ cửa dưới khiến giá Chelsea dội lên chút ít, với mức ăn 87 thua đủ. Chọn chủ nhà vui hơn.