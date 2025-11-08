HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Chelsea - Wolves: Pháo hoa ở Stamford Bridge

Trung Dũng

(NLĐO) - Sau khi vượt qua Tottenham trong trận derby London, Chelsea sẽ tiếp tục leo cao trên bảng xếp hạng khi tiếp đón Wolves đang chìm đắm ở chót bảng.

Soi tỉ số trận Chelsea – Wolves: Pháo hoa ở Stamford Bridge - Ảnh 1.

Soi tỉ số trận Chelsea – Wolves: Pháo hoa ở Stamford Bridge - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Chelsea – Wolves: Pháo hoa ở Stamford Bridge - Ảnh 3.

Tiền đạo Chelsea Liam Delap và Tolu Arokodare (Wolves)

Vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, lúc 3 giờ ngày 9-11 (giờ Việt Nam) sẽ là trận giữa Chelsea và Wolves. Chelsea chịu nhiều chỉ trích khi để Qarabag cầm hòa 2-2 ở Champions League, đặc biệt là khi CLB Azerbaijan tự hào ghi những bàn đầu tiên vào lưới đội bóng Premier League.

HLV Enzo Maresca của Chelsea cũng bị chỉ trích vì xoay tua đội hình (đến 85 thay đổi ở các mặt trận) mà hàng thủ vẫn lỏng lẻo. Trận đấu với Wolves vì thế Chelsea phải siết chặt đội ngũ và tránh bị thủng lưới.

Cả Levi Colwill, Benoit Badiashile, Cole Palmer, Pedro Neto đều phải ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng HLV Enzo Maresca của Chelsea vẫn sở hữu sức mạnh chiều sâu để xuyên thủng mành lưới Bầy sói.

Đánh bại Wolves thực tế không phải là điều khó với Chelsea nhất là khi Bầy sói đã thua đến 8 trong 10 trận khiến HLV Vitor Pereira bị sa thải. HLV đội trẻ James Collins được đôn lên làm HLV tạm quyền và ông không hứa hẹn điều gì khi cầm đội hình sứt mẻ (Matt Doherty, Leon Chiwome và Rodrigo Gomes đều không thể thi đấu vì chấn thương, Emmanuel Agbadou bị treo giò) khiến ông phải tung một số cầu thủ từ đội U 21 lên đội một.

Các chuyên gia đều thống nhất một chiến thắng dễ dàng cho Chelsea, ngoại trừ chuyên gia dự đoán của Sky Sport, Lewis Jones chọn tỉ số 2-1. Trong lúc cựu bình luận viên của BBC Mark Lawrenson đoán tỉ số 2-0; cựu tiền đạo Chris Sutton cũng chọn kết quả 2-0, còn cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán tỉ số 3-0.

Dự đoán: Chelsea - Wolves 3-0

Đối đầu trực tiếp

20-1-2025

Chelsea

Wolverhampton

3-1

25-8-2024

Wolverhampton

Chelsea

2-6

04-2-2024

Chelsea

Wolverhampton

2-4

24-12-2023

Wolverhampton

Chelsea

2-1

08-4-2023

Wolverhampton

Chelsea

1-0

08-10-2022

Chelsea

Wolverhampton

3-0

07-5-2022

Chelsea

Wolverhampton

2-2

19-12-2021

Wolverhampton

Chelsea

0-0

27-1-2021

Chelsea

Wolverhampton

0-0

15-12-2020

Wolverhampton

Chelsea

2-1



English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

09/11 03:00

[7] Chelsea - Wolverhampton [20]

1.85

0 : 1 1/4

2.025

1.825

2 3/4

2.025

09/11 03:00

[7] Chelsea - Wolverhampton [20]

1.875

0 : 1 1/4

2.025

2.05

3

1.825

Tỉ lệ ban đầu Chelsea đã chấp Wolves 1 trái 1 trái rưỡi ăn 85 thua đủ. Đến sáng nay, thị trường chỉ đổ nhẹ cửa dưới khiến giá Chelsea dội lên chút ít, với mức ăn 87 thua đủ. Chọn chủ nhà vui hơn.

Soi tỉ số trận Chelsea – Wolves: Pháo hoa ở Stamford Bridge - Ảnh 4.

Chỉ những ai bạo gan mới chọn tỉ số hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn đến 10. Đa số đều dồn vào cửa thắng cho Chelsea với tỉ số phổ biến nhất là 2-0 có mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.10, 1-0 ăn được 7.9, 2-1 thì ăn 8, còn 3-0 ăn đến 9.2.

Soi tỉ số trận Chelsea – Wolves: Pháo hoa ở Stamford Bridge - Ảnh 5.

Chelsea Wolves Soi tỉ số
