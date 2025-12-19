HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Được đầu tư hiện đại, sân bay quân sự Phan Thiết không chỉ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng mà còn có tiềm năng phát triển thành sân bay lưỡng dụng

Sáng 19-12, tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng sân bay quân sự Phan Thiết.

Dự án đầu tư xây dựng sân bay quân sự Phan Thiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 3-2021, với quy mô khu bay theo tiêu chuẩn sân bay quân sự cấp 1, sân bay dân dụng cấp 46 của ICAO (đáp ứng loại máy bay Boeing 787), giao Bộ Quốc phòng làm cơ quan chủ quản, Quân chủng Phòng không – Không quân làm chủ đầu tư. 

Đến nay, dự án đầu tư xây dựng sân bay quân sự Phan Thiết đã hoàn thành, đi vào hoạt động.

- Ảnh 1.

Sân bay Phan Thiết hạng mục quân sự chính thức đưa vào hoạt động

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh công trình sân bay Phan Thiết có đầy đủ các hạng mục hiện đại, đồng bộ, bảo đảm cho nhiệm vụ quản lý vùng trời, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công trình là điểm kết nối quan trọng trong thế trận chiến lược về quốc phòng - an ninh của khu vực. 

- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết

Việc đưa sân bay quân sự Phan Thiết vào khai thác sẽ góp phần xây dựng thể chiến lược mới, một điểm nhấn quan trọng trên bản đồ bố trí lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân và của toàn quân. 

Với tiềm năng và vị trí chiến lược, sân bay quân sự Phan Thiết hoàn toàn có khả năng phát triển thành sân bay lưỡng dụng, cùng với thế trận quốc phòng - an ninh vững mạnh, môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định sẽ là điều kiện thuận lợi, tạo thế và lực mới để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các ngành nghề du lịch, dịch vụ, công, nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng.

- Ảnh 3.

Trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp Tân Đức

Sáng cùng ngày, tại xã Tân Minh (tỉnh Lâm Đồng), Công ty CP Sonadezi Bình Thuận đã tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Đức.

Dự án có quy mô 300 ha, tổng vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng. Khu công nghiệp Tân Đức là một trong 4 dự án của tỉnh Lâm Đồng và nằm trong số 234 công trình, dự án đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước ngày 19-12, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

sân bay khu công nghiệp sân bay Phan Thiết Đại tướng Phan Văn Giang
