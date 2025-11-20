HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ trực thăng, ca nô công suất lớn ứng cứu người dân

Cao Nguyên

(NLĐO) - Nhiều khu vực ở tỉnh Đắk Lắk vẫn đang bị cô lập, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, tỉnh đề nghị hỗ trợ 6 ca nô, 2 trực thăng ứng cứu người dân

Tối 20-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo sơ bộ ban đầu về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra (tính đến 16 giờ cùng ngày).

Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ trực thăng và ca nô ứng cứu người dân bị lũ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức ứng cứu người dân

Theo báo cáo, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục cứu hộ, cứu nạn, chưa công bố số liệu người tử vong do mưa lũ.

Về nhà ở, mưa lũ khiến 39.517 lượt nhà bị ngập; 11.586 hộ bị cô lập; 11.530 hộ đã được tổ chức sơ tán đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do nước đang tiếp tục dâng, khả năng số nhà ngập tăng cao.

Do các sự cố về thiên tai, điện lực Đắk Lắk đã cắt điện 1.230 trạm biến áp với 118.817 khách hàng thuộc các xã Xuân Thọ, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Tây, Sông Cầu, Đồng Xuân và Tây Hòa.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ 2.000 tấn lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia (lương khô và mì tôm). Đồng thời, hỗ trợ 3 tấn Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu…

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung các lực lượng để tham gia ứng cứu người dân. Tuy nhiên, với tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, số phương tiện hiện tại không đủ đáp ứng nhu cầu. Trong đó, có một số ca nô bị hư hỏng, một số khu vực nước chảy xiết, bị ngập sâu như: Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, ca nô công suất nhỏ không có khả năng tiếp cận.

Vì vậy, tỉnh Đắk Lắk đề nghị được hỗ trợ 6 ca nô công suất lớn, 2 trực thăng cùng lực lượng để giúp địa phương triển khai phương án cứu hộ cứu nạn tại các xã: Đức Bình, Tuy An Tây, Tuy An Đông, Đồng Xuân, Tuy An Bắc.

Đồng thời, dùng trực thăng để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm tại các địa bàn bị chia cắt hoàn toàn, không thể tiếp cận bằng ca nô, thuyền phao như: Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Đông Hòa...

Trước đó, trưa cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk báo cáo có 11 người tử vong và 4 người mất tích.

Gia Lai đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo cho người dân vùng mưa lũ

Gia Lai đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo cho người dân vùng mưa lũ

(NLĐO) – Dự báo mưa lũ sẽ còn kéo dài 2-3 ngày tới, nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân Gia Lai.

Cảnh báo quan trọng về 100 can axit sunfuric bị mưa lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk

(NLĐO) – 100 can axit sunfuric nguy hiểm đã bị nước lũ cuốn trôi, công an cảnh báo người dân nếu nhặt được không tự ý mở ra.

Đắk Lắk: 11 người chết, 4 người mất tích trong mưa lũ

(NLĐO) - Đến trưa 20-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 11 chết, 4 người mất tích trong cơn mưa lũ lịch sử

