Đâm chìm bè cá trắm cỏ, tài công sà lan bỏ chạy

Chiều 29-9, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản vụ việc và đang phối hợp với các lực lượng chức xác minh để xử lý vụ sà lan gây thiệt hại lớn đối với chủ bè nuôi cá trắm cỏ trên sông.

Bè cá trắm cỏ 2.500 con bị thiệt hại sau khi sà lan đâm chìm

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, một chiếc sà lan sau khi sửa chữa xong tại một cơ sở sửa chữa ở cồn Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp thì nhổ neo rời đi.

Trong quá trình di chuyển, sà lan đã làm đứt dây neo bè cá của ông Mai Phước Thọ ở cồn Thới Sơn, khiến chiếc bè đang nuôi 2.500 con cá trắm cỏ (trọng lượng khoảng 3kg/con) bị chìm, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Điều đáng nói, sau khi gây ra tai nạn, tài công đã điều khiển sà lan rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường để kiểm tra và lập biên bản sự việc ban đầu; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức xác minh làm rõ.