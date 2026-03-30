Dàn anh trai, em xinh đến chúc mừng Album đầu tay của Ánh Sáng AZA

Showcase "CHÓI" của Ánh Sáng AZA

Em xinh nhỏ tuổi nhất "Em xinh say hi" Ánh Sáng AZA đã có màn lột xác thú vị

Showcase ra mắt album "CHÓI" của em xinh Ánh Sáng AZA vừa diễn ra trong không khí sôi động nhưng vẫn gần gũi, thu hút đông đảo nghệ sĩ, truyền thông và người hâm mộ. Sự kiện có sự tham gia của đông đảo anh trai, em xinh và các nghệ sĩ NewGen như OgeNus, Otis, Saabirose, Châu Bùi, Bảo Anh, Cầm, Linh Ka, Pia Linh...

Mở đầu showcase, Ánh Sáng AZA lần lượt giới thiệu các ca khúc trong album như "tâm trí lang thang", "SHINE", "lucky girl"... đan xen các màn trình diễn live thể hiện thế mạnh vũ đạo chuyên nghiệp Best Performer của "Em xinh say hi".

"day n nite" gây ấn tượng với giai điệu bắt tai, trong khi "chiều em" nổi bật với vũ đạo mang hơi hướng quốc tế. Đặc biệt, sân khấu "tối nay" kết hợp cùng Tiên Tiên đã đẩy không khí lên cao trào, trở thành điểm nhấn đáng nhớ của đêm diễn.

Ánh Sáng AZA chia sẻ: "Trong album, It's you là bài giống em nhất, vì nhiều người thấy em có vẻ hồn nhiên vui vẻ nhưng bản thân em cũng có những khoảng lặng khó có thể nói thành lời".

Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ sự trân trọng với màn kết hợp cùng Tiên Tiên, đồng thời tiết lộ từng rất "sợ" đàn chị trước khi có cơ hội làm việc chung.

Dàn xinh, anh trai đến chúc mừng em út Ánh Sáng AZA

Không khí showcase trở nên lắng đọng với những chia sẻ xúc động từ bạn bè và đồng nghiệp. Xuân Ca không kìm được nước mắt khi nhắc về hành trình đồng hành cùng Ánh Sáng từ năm 12 tuổi: "Những gì Ánh Sáng có hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Chị rất tự hào." OgeNus cũng dành nhiều lời khen cho đàn em khi chia sẻ: "Anh thật sự bất ngờ khi em có thể làm tốt ở nhiều khía cạnh như vậy." Trong khi đó, Otis xúc động nói: "Anh từng nghĩ em sẽ trở nên nổi tiếng hơn, và giờ điều đó đã thành sự thật.".

Album "CHÓI" - Góc nhìn tình yêu của thế hệ mới: đơn giản, thực tế và không cường điệu

"CHÓI" là hành trình yêu của Gen Z qua lăng kính cảm xúc - thay đổi như ánh sáng và mood của một ngày. Album như cuốn nhật ký ghi lại cảm xúc chân thực và đơn thuần nhất của một cô nàng tuổi đôi mươi trải qua các giai đoạn khác nhau của một cuộc tình, gồm 11 track trong đó có 9 ca khúc.

Ở "CHÓI" vừa là sự quen thuộc ở những cảm xúc yêu đương, vừa là sự mới mẻ trong cách nhìn nhận hay kể chuyện về tình yêu của thế hệ mới.

CHÓI - một bước tiến mới của Ánh Sáng AZA

Tiếp nối chuỗi thành công trong năm 2025, 2026 sẽ là một năm NewGen Ánh Sáng AZA bùng nổ hơn bao giờ hết với hàng loạt sản phẩm lớn được ra mắt và chuỗi hoạt động kéo dài xuyên suốt như "School Tour hay Uni Tour". Đặc biệt, cú nổ lớn đầu tiên chính là cô nàng chính thức cho ra mắt Album đầu tay của mình vào ngày 29-3-2026 - một sản phẩm âm nhạc quan trọng với cái tên thể hiện cho chính con người nữ nghệ sĩ 2006 - Album "CHÓI".

Qua Album, Ánh Sáng AZA không chỉ thể hiện rõ nét yếu tố "all-rounder" ở một nghệ sĩ NewGen khi tham gia sản xuất, sáng tác 11 track trong album, mà còn cho thấy tư duy âm nhạc vô cùng hiện đại, mới mẻ, dám làm, dám thử nghiệm và cũng đầy sự cầu toàn đúng với tinh thần của một nghệ sĩ thế hệ mới.

So với các sản phẩm trước đó, Album lần này cũng thể hiện rõ hơn sự "trưởng thành" khi bước qua tuổi 20 của cô nàng bằng cách đan xen những ca khúc và giai điệu có phần trầm lắng, suy tư, trăn trở về tình yêu và người mình yêu.