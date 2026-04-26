Đàn cá heo cả 100 con bất ngờ xuất hiện trên vùng biển Quy Nhơn

Đức Anh

(NLĐO) – Một đàn cá heo khoảng 100 con bất ngờ xuất hiện, bơi sát tàu cá trên biển Quy Nhơn, tạo cảnh tượng hiếm gặp.

Ngày 26-4, một đàn cá heo khoảng 100 con bất ngờ xuất hiện trên vùng biển Quy Nhơn, thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, đã thu hút sự quan tâm của nhiều ngư dân và du khách.

Đàn cá heo bất ngờ bơi sát mạn thuyền người dân trên biển Quy Nhơn. ẢNH: PHAN VĂN BÌNH

Theo anh Phan Văn Bình (45 tuổi; ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), ngày 24-4, anh cùng 2 du khách ra khơi đánh bắt hải sản tại vùng biển Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông. 

Đến khoảng 9 giờ ngày 26-4, khi tàu của anh quay về cách bờ khoảng 10 hải lý thì mặt biển bất ngờ xao động, đàn cá heo xuất hiện, chia thành 2 tốp, bơi sát mạn thuyền. Nhiều con liên tục nhảy lên khỏi mặt nước, bơi theo tàu suốt hành trình trở về.

"Chúng bơi rất gần, liên tục nhào lộn như chào đón. Cảnh tượng rất kỳ thú và xúc động" – anh Bình kể.

Theo ngư dân địa phương, việc cá heo xuất hiện với số lượng lớn như vậy là khá hiếm gặp. Trong quan niệm của ngư dân miền Trung, cá heo là loài vật thông minh, thân thiện, thường được xem là biểu tượng của may mắn, bình an trên biển.

Anh Bình cho biết thêm nếu cá heo xuất hiện khi đang đánh bắt, ngư dân có thể gặp khó khăn do cá bị xua đi. Tuy nhiên, nếu gặp cá heo trên đường trở về thì được xem là tín hiệu thuận lợi.

Theo ngư dân địa phương, việc cá heo xuất hiện với số lượng lớn như vậy trênm vùng biển Quy Nhơn là khá hiếm gặp. ẢNH: PHAN VĂN BÌNH

Khoảnh khắc đàn cá heo bơi theo tàu đã được anh Bình ghi lại. Trong đoạn clip, đàn cá heo liên tục bơi đua, nhào lộn giữa biển khơi, tạo nên hình ảnh sinh động, đẹp mắt.

Nhiều ý kiến cho rằng sự xuất hiện của cá heo là tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường biển khu vực vẫn trong lành, hệ sinh thái ổn định, góp phần tăng sức hấp dẫn cho du lịch biển địa phương.

