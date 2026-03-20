Đan Mạch "sẵn sàng cho nổ đường băng" trên đảo Greenland nếu Mỹ tấn công

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Đan Mạch "sẵn sàng cho nổ đường băng" trên đảo Greenland nếu Mỹ tấn công

Thu Hương

(NLĐO) - Đan Mạch đã vận chuyển túi máu và thuốc nổ đến Greenland vào đầu năm 2026, nhằm sẵn sàng ứng phó nếu nổ ra xung đột quân sự với Mỹ.

Đài truyền hình Đan Mạch DR dẫn nhiều nguồn từ các cơ quan chính phủ và tình báo tại Đan Mạch, Pháp và Đức cho biết chính quyền Copenhagen đã bí mật triển khai các biện pháp phòng thủ khẩn cấp vào tháng 1-2026. 

Động thái này xuất phát từ lo ngại Mỹ có thể chiếm đóng Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch bằng "biện pháp cứng rắn". 

Trước tình hình này, quân đội Đan Mạch đã vận chuyển binh sĩ cùng thuốc nổ đến Greenland nhằm sẵn sàng phá hủy các đường băng tại thủ phủ Nuuk và thị trấn Kangerlussuaq trên đảo để ngăn chặn máy bay Mỹ hạ cánh. 

Đồng thời, các túi máu và vật tư từ ngân hàng máu quốc gia cũng được đưa tới để điều trị thương vong nếu nổ ra giao tranh. 

Đan Mạch chuẩn bị phương án đối phó nguy cơ Mỹ tấn công Greenland - Ảnh 1.

Binh sĩ Đan Mạch rời tàu tại cảng Nuuk, Greenland vào hôm 18-1-2026. Ảnh: AP.

Nhiều nguồn tin nói với DR rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hôm 3-1 là một bước ngoặt quan trọng. Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang cần Greenland "một cách rất cấp thiết", trực tiếp làm dấy lên nỗi sợ về một cuộc can thiệp quân sự.

Vào hôm 4-1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo rằng một cuộc tấn công từ Mỹ vào đồng minh NATO sẽ đồng nghĩa với "sự chấm dứt của cả liên minh quân sự lẫn trật tự an ninh hậu Thế chiến II".

Để tăng cường khả năng răn đe, Đan Mạch đã phối hợp với các đồng minh châu Âu triển khai một lực lượng đa quốc gia gồm binh sĩ Đan Mạch, Pháp, Đức, Na Uy và Thụy Điển tới Greenland, cùng sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu và tàu hải quân Pháp. 

Theo báo The Guardian, mục tiêu của việc này được cho là nhằm tập hợp càng nhiều binh sĩ từ các quốc gia khác nhau càng tốt, để buộc Mỹ phải thực hiện một "hành động thù địch mang tính chất nghiêm trọng" nếu muốn chiếm đóng Greenland.

Một quan chức cấp cao của Pháp giấu tên chia sẻ với DR: "Với cuộc khủng hoảng Greenland, châu Âu một lần và mãi mãi nhận ra rằng chúng ta cần phải có khả năng tự bảo vệ an ninh của chính mình". 

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cùng văn phòng Thủ tướng Đan Mạch và Greenland đều từ chối đưa ra bình luận chính thức về sự việc.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo