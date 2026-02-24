HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Dàn sao Man United nhận "điểm số tệ” dù thắng Everton

Đăng Minh

(NLĐO) - Tiền đạo dự bị Benjamin Sesko lần nữa hoá người hùng khi ghi bàn giúp Man United hạ Everton 1-0 ở trận đấu muộn nhất vòng 27 Ngoại hạng Anh.

Cuộc đối đầu trên sân Hill Dickinson hôm 24-2 (giờ Hà Nội) diễn ra với tốc độ vừa phải khi 13 ngày qua cả chủ nhà Everton lẫn đội khách Man United đều không thi đấu.

Sự khác biệt chỉ đến khi Sesko điềm tĩnh dứt điểm, ghi bàn duy nhất ở phút 71 sau tình huống phối hợp trong pha chuyển trạng thái cùng các tân binh mùa hè Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

Dàn sao Man United nhận "điểm số tệ” dù thắng Everton - Ảnh 1.

Siêu dự bị Benjamin Sesko giúp Man United giành trọn 3 điểm trước chủ nhà Everton. Ảnh: PA

Kết quả trận đấu giúp Man United vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League.

"Quỷ đỏ" hiện hơn Chelsea cũng như Liverpool 3 điểm và đang bất bại trong 10 trận tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 6 trận diễn ra dưới thời HLV Michael Carrick.

Dưới đây là phần chấm điểm và đánh giá các cầu thủ Man United trong trận thắng Everton 1-0 của nhà báo thể thao Katherine Walsh (SunSport).

Thủ môn Senne Lammens – 8 điểm

Thủ thành trị giá 18,2 triệu bảng đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin sau tình huống xử lý quá chủ quan ngay từ đầu trận khi cú phá bóng của anh đến chân tiền đạo Everton Thierno Barry.

Thủ môn người Bỉ xử lý tốt quả đá phạt của James Garner trong điều kiện sân trơn trượt, cản phá cú dứt điểm của Harrison Armstrong và đẩy cú sút xa của Michael Keane đi vọt xà.

Người gác đền sinh năm 2002 cũng chơi chắc chắn trong vòng cấm, làm chủ các tình huống tranh chấp và hóa giải hàng loạt pha bóng cố định của Everton, qua đó giúp Man United giữ sạch lưới trên sân khách.

Dàn sao Man United nhận "điểm số tệ” dù thắng Everton - Ảnh 2.

Hậu vệ phải Diogo Dalot– 7 điểm

Hậu vệ cánh phải người Bồ Đào Nha là một trong số ít cầu thủ Man United chơi ổn trong hiệp một.

Kể từ khi được HLV Carrick đưa trở lại vị trí hậu vệ phải, Dalot đã thi đấu đơn giản và hiệu quả hơn.

Tuy vậy, anh lẽ ra phải làm tốt hơn nữa ở một tình huống tạt bóng trong hiệp hai để tạo cơ hội cho Fernandes ghi bàn.

Dàn sao Man United nhận "điểm số tệ” dù thắng Everton - Ảnh 3.

Trung vệ Leny Yoro – 6 điểm

Cầu thủ 20 tuổi được trở lại đội hình xuất phát lần đầu kể từ khi HLV Ruben Amorim bị sa thải, sau khi Lisandro Martinez dính chấn thương gân kheo.

Yoro khởi đầu ổn trong khoảng 10 phút đầu nhưng nhanh chóng bộc lộ sự thiếu cảm giác bóng với những pha xử lý còn gượng gạo. Man United cũng phần nào nhớ khả năng phát động tấn công của Martinez từ tuyến dưới.

Dù thi đấu nỗ lực và bị phạt thẻ khá nặng tay sau pha tranh chấp với James Tarkowski, trung vệ Yoro vẫn để đội nhà chịu quá nhiều quả phạt góc.

Dàn sao Man United nhận "điểm số tệ” dù thắng Everton - Ảnh 4.

Trung vệ Harry Maguire – 7 điểm

Trong bối cảnh Lisandro Martinez vắng mặt, Maguire được bố trí đá trung vệ lệch trái và là một trong số ít cầu thủ chơi ổn của Man United trong hiệp một.

Anh còn có pha đánh đầu giải nguy từ quả phạt góc của Everton, mở ra tình huống để Sesko phối hợp cùng Cunha ghi bàn quyết định.

Trung vệ người Anh cũng đóng vai trò quan trọng trong các pha phá bóng, đặc biệt khi đội chủ nhà dồn lên tìm bàn gỡ.

Dàn sao Man United nhận "điểm số tệ” dù thắng Everton - Ảnh 5.

Hậu vệ trái Luke Shaw – 6 điểm

Hậu vệ người Anh gần như không có nhiều đất diễn trong 30 phút đầu và sẽ cần thể hiện nhiều hơn nếu muốn ghi điểm với HLV tuyển Anh Thomas Tuchel.

Dù vậy, Shaw vẫn phòng ngự chắc chắn và hỗ trợ tấn công khi cần. Tuy nhiên, anh có pha xử lý thiếu an toàn ở cuối trận khi để bóng nảy, khiến tình huống trở nên khá căng thẳng.

Dàn sao Man United nhận "điểm số tệ” dù thắng Everton - Ảnh 6.

Tiền vệ phòng ngự Casemiro – 6 điểm

Trong ngày sinh nhật, tiền vệ người Brazil có màn trình diễn khá thất thường với những đường chuyền thiếu chính xác và khả năng giữ bóng không chắc chắn.

Anh hoạt động rộng và thu hồi bóng nhiều hơn Kobbie Mainoo ở tuyến giữa, đồng thời chơi chắc chắn trong vòng cấm. Tuy nhiên, chất lượng xử lý bóng chưa cao và từng bị Iliman Ndiaye vượt qua.

Cầu thủ 34 tuổi còn 11 trận để góp phần giúp Man United giành vé dự Champions League mùa tới.

Dàn sao Man United nhận "điểm số tệ” dù thắng Everton - Ảnh 7.

Tiền vệ Kobbie Mainoo – 5 điểm

Tiền vệ trẻ người Anh nhiều lần để mất bóng ở những khu vực nguy hiểm trong hiệp một, dù thường xuyên rơi vào thế bị vây ráp bởi các cầu thủ Everton.

Anh chơi tốt hơn trong hiệp hai, có đường chuyền chất lượng để Bryan Mbeumo dứt điểm sạt khung thành thủ môn Jordan Pickford.

Tuy nhiên, Mainoo sau đó lại mờ nhạt, dù vẫn di chuyển khá tích cực.

Dàn sao Man United nhận "điểm số tệ” dù thắng Everton - Ảnh 8.

Tiền vệ tấn công Bruno Fernandes – 5 điểm

Đội trưởng Man United có một trận đấu dưới phong độ thường thấy, đúng vào cột mốc 300 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng.

Khả năng anh rời đội trong mùa hè có thể tăng lên nếu Man United không giành được vé dự Champions League.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha thường xuyên phải lùi sâu hỗ trợ tuyến giữa khiến anh ít xuất hiện ở các tình huống tấn công.

Anh cũng nhận thẻ vàng ở cuối trận sau một pha phạm lỗi chiến thuật.

Dàn sao Man United nhận "điểm số tệ” dù thắng Everton - Ảnh 9.

Tiền vệ cánh Amad Diallo – 5 điểm

Tiền vệ cánh người Bờ Biển Ngà tiếp tục có dấu hiệu xuống sức sau màn trình diễn kém trước West Ham. Anh xử lý bóng thiếu gọn gàng và chuyền sai địa chỉ nhiều lần trong 57 phút thi đấu.

Amad phần nào chơi ổn trong các tình huống đối đầu với hậu vệ trái bất đắc dĩ Jarrad Branthwaite nhưng vẫn bị thay ra nhường chỗ cho tiền đạo Benjamin Sesko chỉ 10 phút sau giờ nghỉ.

Dàn sao Man United nhận "điểm số tệ” dù thắng Everton - Ảnh 10.

Tiền đạo cánh trái Matheus Cunha – 7 điểm

Tiền đạo người Brazil đã gạt bỏ hiệp một gây thất vọng để tạo nên khoảnh khắc quyết định cho Man United, dù việc phải chơi lệch trái dường như chưa phải vị trí sở trường của anh.

Cunha tích cực hỗ trợ phòng ngự và phối hợp tốt với Sesko, trước khi tung đường chuyền dài khoảng 30 m sang cánh cho Bryan Mbeumo kiến tạo bàn thắng cho tiền đạo người Slovenia.

Trước đó, anh chơi khá bế tắc khi liên tục hoán đổi vị trí với Amad nhưng không mang lại hiệu quả. Dù vậy, Cunha vẫn thắng trong cuộc đối đầu với James Garner bên phía Everton.

Dàn sao Man United nhận "điểm số tệ” dù thắng Everton - Ảnh 11.

Tiền đạo Bryan Mbeumo – 5 điểm

Tiền đạo người Cameroon được bố trí đá "số 9 ảo", di chuyển rộng khắp hàng công nhưng không mang lại hiệu quả cho lối chơi của Man United.

Anh thường xuyên bị cuốn vào những pha tranh chấp không cần thiết và nhiều lần lép vế trong các tình huống đối đầu.

Giống như trận gặp West Ham, khoảnh khắc đáng chú ý duy nhất của Mbeumo là đường chuyền ngang kiến tạo bàn thắng khi anh trở lại chơi ở vị trí chạy cánh sở trường.

Dàn sao Man United nhận "điểm số tệ” dù thắng Everton - Ảnh 12.

Dự bị

Tiền đạo Benjamin Sesko (thay Amad Diallo, phút 56) – 7 điểm

Tiền đạo người Slovenia không muốn trở thành "Ole Gunnar Solskjaer mới" của Man United nhưng một lần nữa anh lại ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho đội bóng.

Sesko suýt có bàn thứ 2 ở cuối trận nhưng bị Jordan Pickford cản phá. Dù vậy, đây đã là lần thứ 3 trong 4 trận gần nhất anh tạo khác biệt khi vào sân từ ghế dự bị. 

Không cầu thủ nào ghi nhiều bàn hơn Sesko (5 bàn, không tính phạt đền) tại Premier League năm 2026.

Trước đó, Sesko đã ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ trong trận gặp West Ham và lập công ở phút bù giờ giúp Man United thắng Fulham.

Hậu vệ phải Noussair Mazraoui (thay Bryan Mbeumo, phút 81) – 6 điểm

Được tung vào sân để gia cố thế trận sau khi Man United vượt lên dẫn trước. Mazraoui chơi tròn vai nhưng nhận thẻ vàng ở thời gian bù giờ.

Tiền vệ Ayden Heaven (thay Matheus Cunha, phút 90+3) – không chấm điểm

Tin liên quan

Benjamin Sesko sắm vai siêu dự bị, Man United nối dài mạch bất bại

Benjamin Sesko sắm vai siêu dự bị, Man United nối dài mạch bất bại

(NLĐO) - Bàn thắng duy nhất của Benjamin Sesko giúp Man United vượt qua Everton 1-0 trên sân khách, duy trì chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Michael Carrick.

Cựu HLV Man United Ruben Amorim bất ngờ được “vào sân” tại giải Serie A

(NLĐO) – Sự cố hy hữu trên truyền hình châu Âu khiến hình ảnh ông Ruben Amorim, cựu HLV Man United bị dùng nhầm ở giải Serie A.

HLV Carrick đã vực dậy Man United thế nào qua 5 trận đầu tiên?

(NLĐO) - HLV Michael Carrick thổi làn gió mới giúp Man United “lột xác” với lối chơi mạch lạc, hiệu quả và đội trở lại tốp 4 sau 26 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh.

Man United Ngoại hạng Anh chấm điểm Everton Man Utd Sesko
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo