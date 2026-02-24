Dàn sao Man United nhận "điểm số tệ” dù thắng Everton

Cuộc đối đầu trên sân Hill Dickinson hôm 24-2 (giờ Hà Nội) diễn ra với tốc độ vừa phải khi 13 ngày qua cả chủ nhà Everton lẫn đội khách Man United đều không thi đấu.

Sự khác biệt chỉ đến khi Sesko điềm tĩnh dứt điểm, ghi bàn duy nhất ở phút 71 sau tình huống phối hợp trong pha chuyển trạng thái cùng các tân binh mùa hè Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

Siêu dự bị Benjamin Sesko giúp Man United giành trọn 3 điểm trước chủ nhà Everton. Ảnh: PA

Kết quả trận đấu giúp Man United vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League.

"Quỷ đỏ" hiện hơn Chelsea cũng như Liverpool 3 điểm và đang bất bại trong 10 trận tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 6 trận diễn ra dưới thời HLV Michael Carrick.

Dưới đây là phần chấm điểm và đánh giá các cầu thủ Man United trong trận thắng Everton 1-0 của nhà báo thể thao Katherine Walsh (SunSport).

Thủ môn Senne Lammens – 8 điểm

Thủ thành trị giá 18,2 triệu bảng đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin sau tình huống xử lý quá chủ quan ngay từ đầu trận khi cú phá bóng của anh đến chân tiền đạo Everton Thierno Barry.

Thủ môn người Bỉ xử lý tốt quả đá phạt của James Garner trong điều kiện sân trơn trượt, cản phá cú dứt điểm của Harrison Armstrong và đẩy cú sút xa của Michael Keane đi vọt xà.

Người gác đền sinh năm 2002 cũng chơi chắc chắn trong vòng cấm, làm chủ các tình huống tranh chấp và hóa giải hàng loạt pha bóng cố định của Everton, qua đó giúp Man United giữ sạch lưới trên sân khách.

Hậu vệ phải Diogo Dalot– 7 điểm

Hậu vệ cánh phải người Bồ Đào Nha là một trong số ít cầu thủ Man United chơi ổn trong hiệp một.

Kể từ khi được HLV Carrick đưa trở lại vị trí hậu vệ phải, Dalot đã thi đấu đơn giản và hiệu quả hơn.

Tuy vậy, anh lẽ ra phải làm tốt hơn nữa ở một tình huống tạt bóng trong hiệp hai để tạo cơ hội cho Fernandes ghi bàn.

Trung vệ Leny Yoro – 6 điểm

Cầu thủ 20 tuổi được trở lại đội hình xuất phát lần đầu kể từ khi HLV Ruben Amorim bị sa thải, sau khi Lisandro Martinez dính chấn thương gân kheo.

Yoro khởi đầu ổn trong khoảng 10 phút đầu nhưng nhanh chóng bộc lộ sự thiếu cảm giác bóng với những pha xử lý còn gượng gạo. Man United cũng phần nào nhớ khả năng phát động tấn công của Martinez từ tuyến dưới.

Dù thi đấu nỗ lực và bị phạt thẻ khá nặng tay sau pha tranh chấp với James Tarkowski, trung vệ Yoro vẫn để đội nhà chịu quá nhiều quả phạt góc.

Trung vệ Harry Maguire – 7 điểm

Trong bối cảnh Lisandro Martinez vắng mặt, Maguire được bố trí đá trung vệ lệch trái và là một trong số ít cầu thủ chơi ổn của Man United trong hiệp một.

Anh còn có pha đánh đầu giải nguy từ quả phạt góc của Everton, mở ra tình huống để Sesko phối hợp cùng Cunha ghi bàn quyết định.

Trung vệ người Anh cũng đóng vai trò quan trọng trong các pha phá bóng, đặc biệt khi đội chủ nhà dồn lên tìm bàn gỡ.

Hậu vệ trái Luke Shaw – 6 điểm

Hậu vệ người Anh gần như không có nhiều đất diễn trong 30 phút đầu và sẽ cần thể hiện nhiều hơn nếu muốn ghi điểm với HLV tuyển Anh Thomas Tuchel.

Dù vậy, Shaw vẫn phòng ngự chắc chắn và hỗ trợ tấn công khi cần. Tuy nhiên, anh có pha xử lý thiếu an toàn ở cuối trận khi để bóng nảy, khiến tình huống trở nên khá căng thẳng.

Tiền vệ phòng ngự Casemiro – 6 điểm

Trong ngày sinh nhật, tiền vệ người Brazil có màn trình diễn khá thất thường với những đường chuyền thiếu chính xác và khả năng giữ bóng không chắc chắn.

Anh hoạt động rộng và thu hồi bóng nhiều hơn Kobbie Mainoo ở tuyến giữa, đồng thời chơi chắc chắn trong vòng cấm. Tuy nhiên, chất lượng xử lý bóng chưa cao và từng bị Iliman Ndiaye vượt qua.

Cầu thủ 34 tuổi còn 11 trận để góp phần giúp Man United giành vé dự Champions League mùa tới.

Tiền vệ Kobbie Mainoo – 5 điểm

Tiền vệ trẻ người Anh nhiều lần để mất bóng ở những khu vực nguy hiểm trong hiệp một, dù thường xuyên rơi vào thế bị vây ráp bởi các cầu thủ Everton.

Anh chơi tốt hơn trong hiệp hai, có đường chuyền chất lượng để Bryan Mbeumo dứt điểm sạt khung thành thủ môn Jordan Pickford.

Tuy nhiên, Mainoo sau đó lại mờ nhạt, dù vẫn di chuyển khá tích cực.

Tiền vệ tấn công Bruno Fernandes – 5 điểm

Đội trưởng Man United có một trận đấu dưới phong độ thường thấy, đúng vào cột mốc 300 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng.

Khả năng anh rời đội trong mùa hè có thể tăng lên nếu Man United không giành được vé dự Champions League.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha thường xuyên phải lùi sâu hỗ trợ tuyến giữa khiến anh ít xuất hiện ở các tình huống tấn công.

Anh cũng nhận thẻ vàng ở cuối trận sau một pha phạm lỗi chiến thuật.

Tiền vệ cánh Amad Diallo – 5 điểm

Tiền vệ cánh người Bờ Biển Ngà tiếp tục có dấu hiệu xuống sức sau màn trình diễn kém trước West Ham. Anh xử lý bóng thiếu gọn gàng và chuyền sai địa chỉ nhiều lần trong 57 phút thi đấu.

Amad phần nào chơi ổn trong các tình huống đối đầu với hậu vệ trái bất đắc dĩ Jarrad Branthwaite nhưng vẫn bị thay ra nhường chỗ cho tiền đạo Benjamin Sesko chỉ 10 phút sau giờ nghỉ.

Tiền đạo cánh trái Matheus Cunha – 7 điểm

Tiền đạo người Brazil đã gạt bỏ hiệp một gây thất vọng để tạo nên khoảnh khắc quyết định cho Man United, dù việc phải chơi lệch trái dường như chưa phải vị trí sở trường của anh.

Cunha tích cực hỗ trợ phòng ngự và phối hợp tốt với Sesko, trước khi tung đường chuyền dài khoảng 30 m sang cánh cho Bryan Mbeumo kiến tạo bàn thắng cho tiền đạo người Slovenia.

Trước đó, anh chơi khá bế tắc khi liên tục hoán đổi vị trí với Amad nhưng không mang lại hiệu quả. Dù vậy, Cunha vẫn thắng trong cuộc đối đầu với James Garner bên phía Everton.

Tiền đạo Bryan Mbeumo – 5 điểm

Tiền đạo người Cameroon được bố trí đá "số 9 ảo", di chuyển rộng khắp hàng công nhưng không mang lại hiệu quả cho lối chơi của Man United.

Anh thường xuyên bị cuốn vào những pha tranh chấp không cần thiết và nhiều lần lép vế trong các tình huống đối đầu.

Giống như trận gặp West Ham, khoảnh khắc đáng chú ý duy nhất của Mbeumo là đường chuyền ngang kiến tạo bàn thắng khi anh trở lại chơi ở vị trí chạy cánh sở trường.

Dự bị

Tiền đạo Benjamin Sesko (thay Amad Diallo, phút 56) – 7 điểm

Tiền đạo người Slovenia không muốn trở thành "Ole Gunnar Solskjaer mới" của Man United nhưng một lần nữa anh lại ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho đội bóng.

Sesko suýt có bàn thứ 2 ở cuối trận nhưng bị Jordan Pickford cản phá. Dù vậy, đây đã là lần thứ 3 trong 4 trận gần nhất anh tạo khác biệt khi vào sân từ ghế dự bị.

Không cầu thủ nào ghi nhiều bàn hơn Sesko (5 bàn, không tính phạt đền) tại Premier League năm 2026.

Trước đó, Sesko đã ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ trong trận gặp West Ham và lập công ở phút bù giờ giúp Man United thắng Fulham.

Hậu vệ phải Noussair Mazraoui (thay Bryan Mbeumo, phút 81) – 6 điểm

Được tung vào sân để gia cố thế trận sau khi Man United vượt lên dẫn trước. Mazraoui chơi tròn vai nhưng nhận thẻ vàng ở thời gian bù giờ.

Tiền vệ Ayden Heaven (thay Matheus Cunha, phút 90+3) – không chấm điểm