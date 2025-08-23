Nỗ lực vì thành tựu chung

Chiều 22-8 tại TP HCM diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thể hiện bản sắc phát triển

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh xác định gắn tăng trưởng kinh tế với chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, hiện đại từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân. Đến năm 2030, thông qua các nỗ lực, phường trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững với những "Dấu ấn mới - Diện mạo mới".

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao 2 từ khóa "dấu ấn mới" và "diện mạo mới". Ông đề nghị phường tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó ưu tiên xây dựng chính quyền số. Về chỉnh trang đô thị, cần tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng; xử lý lấn chiếm vỉa hè.

Đại hội Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 nhận hoa chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM. Ảnh: PHAN ANH

Chủ tịch UBND TP HCM cũng lưu ý phường đẩy mạnh quan tâm hỗ trợ, chăm lo người khó khăn, yếu thế, cơ nhỡ... để công tác an sinh thật sự đi vào chiều sâu. Song song đó, làm tốt công tác xây dựng Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ.

Trong ngày, Đảng bộ nhiều phường, xã của TP HCM cũng tổ chức Đại hội Đại biểu. Trong Đại hội tại phường Chánh Hiệp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh lưu ý địa phương chú trọng công tác kêu gọi đầu tư kết hợp với phát triển giao thông đường thủy và phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch ven sông Sài Gòn cũng như mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).

Nội dung quan trọng nữa, theo ông Võ Văn Minh, phường Chánh Hiệp cần tiếp tục bảo tồn và phát triển những giá trị truyền thống, lịch sử tốt đẹp của Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, lò lu Đại Hưng gắn với hợp tác nhiều địa phương như Thủ Dầu Một, Phú Lợi để phát triển dịch vụ du lịch...

Khai thác thế mạnh địa lý

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định 22 chỉ tiêu, trong đó có nâng cấp thiết chế Nhà văn hóa phường gắn với phát triển Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - đề nghị phường Tân Bình phát huy lợi thế vị trí chiến lược gần sân bay Tân Sơn Nhất, các trục giao thông thuận lợi cho việc đẩy mạnh hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chăm lo tốt các gia đình có công, đối tượng chính sách… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phát biểu chỉ đạo đại hội tại phường Bến Thành, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông nhìn nhận phường Bến Thành - với vai trò phường trung tâm, "trái tim" của thành phố, nơi hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế đặc sắc - có trách nhiệm đặc biệt trong việc góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của thành phố.

Theo ông Đặng Minh Thông, phường phải sớm định hình không gian phát triển mới, khai thác đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao. Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đặt kỳ vọng địa phương không còn những khu nhà chung cư xuống cấp và giải quyết dứt điểm những công trình xây dựng dở dang, đặc biệt là công trình tại Tứ giác Bến Thành, để sớm đưa vào khai thác...

Xác lập "kim chỉ nam"

Đảng bộ nhiều địa phương khác cũng được lãnh đạo thành phố định hướng phát triển dựa trên nguồn lực thực tế và thế mạnh tiềm năng.

Trong đó, phường Tân Hòa vì không còn nhiều thế mạnh về đất đai nên cần phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ chất lượng cao để đóng góp hiệu quả vào sự tăng trưởng bền vững của TP HCM. Phường Phú Định được nhắc tới với chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - một trong 19 sự kiện văn hóa tiêu biểu của TP HCM vừa qua - được đề nghị tập trung cho phát triển văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế…

Phường Vĩnh Hội đặt ưu tiên chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, xây trường học, phấn đấu 100% tuyến đường, hẻm không còn tồn đọng rác, 100% chất thải y tế được thu gom. Đảng bộ phường được lãnh đạo thành phố khuyến khích thực hiện tinh thần đổi mới, phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm tối ưu hóa sự phát triển.

Trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Lợi, các đại biểu thống nhất địa phương là địa bàn phát triển mạnh mẽ thương mại dịch vụ và sẽ tiếp tục phát huy lợi thế này. Phường Bình Dương đặt mục tiêu tiếp tục là hạt nhân của mô hình đô thị thông minh, hệ sinh thái khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, dẫn đầu trong phát triển xanh và chuyển đổi số… góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố.

Công thức của thành công Ngày 22-8, Đảng bộ xã Tân Nhựt tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với 248 đại biểu đại diện cho 2.220 đảng viên. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, nhìn nhận chỉ thời gian ngắn sau khi đi vào hoạt động, Đảng bộ và chính quyền xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, vận hành đồng bộ, khoa học, bảo đảm hoạt động liên tục. Để địa phương phát triển về mọi mặt trong thời gian tới, ông Đặng Minh Thông đề nghị cấp ủy khóa mới cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch theo nguyên tắc "5 rõ" gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện. Trong Đại hội ở xã Long Hải, ông Lê Hoàng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - nhắc tới lợi thế của Long Hải khi nằm trên trục giao thông kết nối các khu du lịch ven biển. Từ tiềm năng và không gian phát triển, ông đề nghị Đảng bộ nghiên cứu nâng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế lên 2 con số thay vì 8,4% như dự thảo đề ra. Từ đó, nhanh xây dựng Long Hải trở thành đô thị du lịch sinh thái ven biển, điểm đến xanh, thông minh và nghỉ dưỡng chất lượng cao.



