Sáng 23-8, tại Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo và Dân vận 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, trao tặng khen thưởng cấp nhà nước do Ban Tuyên giáo và Dân vận TP HCM tổ chức, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận các phần thưởng cao quý.

Huân chương Lao động hạng Nhì được trao cho ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trần Văn Khuyên.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã được trao cho 6 cá nhân tiêu biểu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM gồm: ông Phan Lê Vũ và bà Tô Thị Thủy đều là Phó Trưởng Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, đoàn thể và các hội; ông Nguyễn Việt Thắng và bà Võ Ngọc Tuyết cùng là Phó Chánh Văn phòng; ông Lê Thanh Xuân Huy và ông Phan Quốc Việt cùng là Chuyên viên Văn phòng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP HCM" đã được trao cho ông Phan Nguyễn Như Khuê - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; bà Nguyễn Thị Bạch Mai, ông Tăng Hữu Phong và ông Trần Văn Khuyên, cùng là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Ông Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM và ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân xuất sắc.



Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu gồm: Bếp ăn tình thương Bệnh viện Vũng Tàu; Phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bình Phú Đông.

Nhiều gương mặt tiêu biểu cũng được vinh danh, nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gồm: ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM; ông Phạm Trần Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Hoa, Đại học Quốc gia TP HCM; thượng úy Trần Quang Huy - Trợ lý công tác quần chúng, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tam Long, TP HCM; ông Nguyễn Văn Thơ, Bí thư Chi bộ Khu phố 11, phường Phú Thuận; ông Võ Minh Cường, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Phước Thành, phường Tân Hải; ông Mai Sông Bé, Chi bộ ấp Thanh Hiệp, xã Thạnh Hội, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ).