Giải trí

Đằng sau chiến thắng của "Chiến sĩ quả cảm" ở Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025

Thùy Trang

(NLĐO) - Chương trình Chiến sĩ quả cảm của Bộ Công an là "Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất" của năm 2025.

Chiến sĩ quả cảm thắng Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Chiến sĩ quả cảm-chương trình được yêu thích nhất - Ảnh 1.

Để có được thành công, Chiến sĩ quả cảm cần có sự chung tay của một ê kíp vài trăm nhân lực

Chiến sĩ quả cảm đã vinh dự được xướng tên ở hạng mục "Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất" tại Giải Mai Vàng 2025, ghi dấu sự ghi nhận của khán giả dành cho một hành trình lan tỏa nghiêm túc, chuẩn mực và đầy cảm xúc về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

"Chiến sĩ quả cảm", phát sóng VTV3 là chương trình truyền hình thực tế nhập vai hành động, lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, giúp khán giả hiểu hơn về công việc của lực lượng Công an nhân dân thông qua trải nghiệm của các nghệ sĩ nổi tiếng: Đinh Tiến Đạt, Tiến Luật, Thành Trung, Kiều Minh Tuấn, Binz (Lê Nguyễn Trung Đan), Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương), Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Liên Bỉnh Phát, Song Luân (Nguyễn Trường Sinh), Neko Lê (Lê Trường Sơn), Tăng Duy Tân, Long Hạt Nhài, Hưng Nguyễn và MONO (Nguyễn Việt Hoàng).

Giải thưởng "Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất" tại Mai Vàng lần thứ 31 không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình lan tỏa nghiêm túc, chuẩn mực và đầy cảm xúc của dàn cast cùng ê-kíp Chiến sĩ quả cảm mà còn là lời tri ân dành cho lực lượng Công an nhân dân, những người hùng thầm lặng nơi tuyến đầu giữ gìn bình yên Tổ quốc.

Bên cạnh đó, sự ghi nhận của hội đồng giám khảo cùng niềm tin của khán giả đã tiếp thêm động lực để Chiến Sĩ Quả Cảm vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình truyền hình giải trí, trở thành một dấu ấn xã hội giàu giá trị nhân văn và sức lan tỏa bền bỉ.

Chiến sĩ quả cảm không chỉ là chương trình mà còn là sự hi sinh

Chiến sĩ quả cảm-chương trình được yêu thích nhất - Ảnh 2.

Chiến sĩ quả cảm-chương trình được yêu thích nhất - Ảnh 3.

Một ê kíp hùng hậu

Chung niềm vui cùng chiến thắng, có sự hiện diện của đại diện Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an - Thượng tá Nguyễn Thị Vân Anh; Đại diện Zeit Media, Ban điều hành chương trình Chiến sĩ Quả Cảm - ông Lê Bá Nam Linh, Tổng đạo diễn Mai Thắm cùng Trung tá Lê Tấn Châu và dàn cast Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Liên Bỉnh Phát, Hưng Nguyễn.

Chia sẻ sau chiến thắng, ông Lê Bá Nam Linh nói: "Giải thưởng Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất tối nay là sự ghi nhận dành cho các lực lượng Công an nhân dân, cho những giá trị mà chương trình may mắn được lan tỏa, và cho khán giả - những người đã yêu thương, theo dõi và biến Chiến sĩ quả cảm mùa đầu tiên trở thành một dấu ấn có sức ảnh hưởng trong đời sống xã hội.

Mùa đầu tiên khép lại không chỉ bằng những con số, mà bằng sự kết nối cảm xúc giữa nghệ sĩ, khán giả và những người đang đứng nơi tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng chính là thông điệp lớn nhất mà Chiến Sĩ Quả Cảm mong muốn được gìn giữ và tiếp tục lan tỏa trong những chặng đường tiếp theo. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và cho phép tôi được dành giải thưởng này cho tất cả những trái tim quả cảm của Việt Nam".

Chiến sĩ quả cảm-chương trình được yêu thích nhất - Ảnh 4.

Đạo diễn hình ảnh Trần Mạnh Hùng

Nhắc đến Chiến sĩ quả cảm, một trong những dấu ấn đặc biệt làm nên sức hút của chương trình chính là hành trình nhập vai chân thực của dàn nghệ sĩ tham gia chương trình khi đã dũng cảm bước vào môi trường huấn luyện khắc nghiệt, kỷ luật và áp lực cao của lực lượng Công an nhân dân.

Không chỉ hoàn thành vai trò của người tham gia chương trình, các nghệ sĩ còn có cơ hội thấu hiểu sâu sắc hai chữ "đồng chí", cảm nhận rõ hơn tinh thần kỷ luật, bản lĩnh và những hi sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân mang trong mình sứ mệnh "Hi sinh thầm lặng - Gìn giữ bình yên" - điều mà trước đó, phần lớn khán giả chỉ được nhìn thấy qua màn ảnh.

Chiến sĩ quả cảm-chương trình được yêu thích nhất - Ảnh 5.

CEO Nguyễn Hữu Trung

Mùa đầu tiên khép lại nhưng những giá trị mà chương trình để lại vẫn tiếp tục lan tỏa, nuôi dưỡng niềm tin, sự trân trọng và kỳ vọng của khán giả vào những chặng đường tiếp theo. Sức lan tỏa mạnh mẽ cùng sự ủng hộ bền bỉ từ khán giả chính là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị và sức hút của Chiến sĩ quả cảm - một chương trình truyền hình thực tế hiếm hoi về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tạo được dấu ấn xã hội rộng rãi.

Chiến sĩ quả cảm-chương trình được yêu thích nhất - Ảnh 6.

Tổng đạo diễn Mai Thắm

Tin liên quan

Tiến Luật – Tiến Đạt lần đầu bật mí hậu trường đầy nước mắt ở "Chiến sĩ quả cảm"

Tiến Luật – Tiến Đạt lần đầu bật mí hậu trường đầy nước mắt ở "Chiến sĩ quả cảm"

(NLĐO) – Hai nghệ sĩ lần đầu kể lại hành trình gian khổ, xúc động và nhiều khoảnh khắc "rơi nước mắt" trong talkshow đặc biệt "Ở đây có ai? – Chiến sĩ quả cảm".

Huỳnh Lập mời "hơn nửa showbiz" vào web-drama Tết

(NLĐO) – Huỳnh Lập tung trailer "Cậu Út cậu con Cúc" mùa 5 với dàn khách mời đông đảo lên đến 40 người.

VĐV Việt Nam ghi dấu ấn trong chuỗi trận giao lưu tại Legend Tour 2026

(NLĐO)- Miami Pickleball Club – Legend Tour 2026 khép lại hai ngày sôi động, kết nối chuyên môn quốc tế và cộng đồng pickleball Việt Nam.

mai vàng Chiến sĩ quả cảm Mai Vàng 31-2025
