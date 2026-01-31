HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

VĐV Việt Nam ghi dấu ấn trong chuỗi trận giao lưu tại Legend Tour 2026

Thùy Trang

(NLĐO) - Miami Pickleball Club - Legend Tour 2026 khép lại hai ngày sôi động, kết nối chuyên môn quốc tế và cộng đồng pickleball Việt Nam.

Ca sĩ Hiền Hồ thi Miss Pickleball

Sau hai ngày diễn ra tại TP HCM, Miami Pickleball Club - Legend Tour 2026 đã chính thức khép lại với chuỗi hoạt động chuyên môn, giao lưu và giải trí quy mô, quy tụ vận động viên quốc tế, vận động viên Việt Nam, nghệ sĩ và đông đảo cộng đồng yêu pickleball. 

Sự kiện được xem là một trong những hoạt động thể thao quốc tế nổi bật mở đầu năm 2026, góp phần đưa pickleball Việt Nam tiến gần hơn tới tiêu chuẩn tổ chức và trải nghiệm của hệ thống thi đấu chuyên nghiệp.

VĐV Việt Nam ghi dấu ấn trong chuỗi trận giao lưu tại Legend Tour 2026 - Ảnh 1.

VĐV Việt Nam ghi dấu ấn trong chuỗi trận giao lưu tại Legend Tour 2026

Tại sự kiện giao lưu, trải nghiệm và kết nối cộng đồng thuộc khuôn khổ Legend Tour, ca sĩ Hiền Hồ cùng 7 người đẹp đã thử sức tham gia cuộc thi Miss Pickleball với màn trình diễn vừa đi vừa đánh bóng. Bên cạnh đó là phần đánh giao lưu theo đội hết sức vui nhộn . Hoạt động góp phần lan tỏa hình ảnh pickleball như một môn thể thao trẻ trung, gần gũi và mang tính cộng đồng cao.

Ngày hội với các trận giao đỉnh cao, diễn ra tại WowSport Metropole tại công viên sáng tạo là tâm điểm chuyên môn của Legend Tour 2026. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi các trận đấu giao lưu giữa vận động viên quốc tế và đội tuyển đại diện Việt Nam. 

Xuất hiện tại sự kiện còn có sự tham gia của các hoa á hậu như Diễm Trang, Ngọc Hằng, Ánh Vương, người mẫu Neyun cùng ông Valentin Trần… góp phần mang đến không khí trẻ trung, năng động cho chương trình. 

Trước khi bước vào phần giao lưu chính thức, các khách mời đã có dịp "đánh social" cùng nhau trên sân, tạo nên không gian kết nối cởi mở giữa vận động viên, nghệ sĩ và cộng đồng yêu pickleball.

Những điều ấn tượng ở Miami Pickleball Club - Legend Tour 2026

Các trận đấu giao lưu giữa Miami Pickleball Club (MPC) và đội hình Việt Nam mang tính trình diễn đỉnh cao và đối đầu trực tiếp giữa các tay vợt quốc tế và đại diện tiêu biểu của Việt Nam. 

Các vận động viên quốc tế thể hiện phong thái thi đấu tự tin, chắc chắn, với những pha xử lý gọn gàng, chính xác và sự phối hợp ăn ý trong các nội dung đôi. Lối chơi kiểm soát tốt, di chuyển linh hoạt và khả năng tận dụng cơ hội giúp các tay vợt MPC liên tục tạo sức ép, mang đến những pha bóng đẹp mắt và giàu tính trình diễn.

Ở chiều ngược lại, đội hình Việt Nam cho thấy tinh thần thi đấu chủ động và tiến bộ rõ rệt. Các vận động viên Việt Nam không ngại tăng tốc, sẵn sàng phản công và tạo nên nhiều tình huống giằng co hấp dẫn, khiến cục diện buổi giao lưu trở nên kịch tính hơn. Sự phối hợp giữa các tay vợt trẻ cùng tinh thần thi đấu máu lửa đã mang lại nhiều tràng pháo tay từ khán đài.

VĐV Việt Nam ghi dấu ấn trong chuỗi trận giao lưu tại Legend Tour 2026 - Ảnh 2.

VĐV Việt Nam ghi dấu ấn trong chuỗi trận giao lưu tại Legend Tour 2026 - Ảnh 3.

VĐV Việt Nam ghi dấu ấn trong chuỗi trận giao lưu tại Legend Tour 2026 - Ảnh 4.

VĐV Việt Nam ghi dấu ấn trong chuỗi trận giao lưu tại Legend Tour 2026 - Ảnh 5.

VĐV Việt Nam ghi dấu ấn trong chuỗi trận giao lưu tại Legend Tour 2026 - Ảnh 6.

VĐV Việt Nam ghi dấu ấn trong chuỗi trận giao lưu tại Legend Tour 2026 - Ảnh 7.

Những hình ảnh thú vị ở Miami Pickleball Club – Legend Tour 2026

Đặc biệt, Á hậu Ngọc Hằng đã đại diện BTC trao tặng tay vợt số 2 thế giới Federico Staksrud một món quà lưu niệm mang ý nghĩa đặc biệt. Chia sẻ tại sự kiện, Á hậu Ngọc Hằng cho biết chiếc vợt pickle ball được thiết kế với hình ảnh lá cờ và chiếc nón lá - biểu trưng văn hóa Việt Nam, như một lời chào mừng và kỷ niệm dành cho lần đầu tiên Federico đến Việt Nam. 

Món quà nhỏ nhưng mang nhiều giá trị tinh thần, thể hiện sự trân trọng của Ban Tổ Chức và tinh thần giao lưu, kết nối văn hóa mà Legend Tour 2026 hướng đến.

VĐV Việt Nam ghi dấu ấn trong chuỗi trận giao lưu tại Legend Tour 2026 - Ảnh 8.

VĐV Việt Nam ghi dấu ấn trong chuỗi trận giao lưu tại Legend Tour 2026 - Ảnh 9.

Quà tặng cho Miami Pickleball Club

Legend Tour 2026 không chỉ là sự kiện giao lưu thể thao quốc tế, mà còn là cột mốc cho thấy pickleball Việt Nam đang từng bước mở rộng kết nối, nâng cao tiêu chuẩn tổ chức và xây dựng cộng đồng người chơi ngày càng lớn mạnh.

pickleball sao Việt chơi pickleball môn thể thao hot pickleball
